Enrique Pérez ‘Onuba’: “Cuando el coronavirus te coge por derecho, como a mí, no sabes si vas a salvarte o no”

Enrique Pérez, o Enrique Onuba, como se le conoce en el mundo artístico onubense, es nuestro entrevistado de hoy en Made in Huelva. Por la relevancia de la experiencia vital que narra lo hemos convertido en Portada de diariodehuelva.es.

Y se lo agradezco muchísimo, pues no es agradable volver a recordar esos 11 días que estuvo ingresado en un hospital afectado por el coronavirus y asimismo los 2 meses y medio que vivió posteriormente confinado en su casa.

A Enrique lo conocí en los años 80 cuando trabajaba en la imprenta Jiménez y la verdad es que desde entonces hemos tenido una muy buena relación. El mundo de la música ha sido siempre su pasión y canta con un gusto exquisito. Carnavalero, rociero, semanasantero, ‘taurómaco’, futbolero, recreativista, onubensista… Vamos, que le gusta todo lo que huela a Huelva, a la que defiende a capa y espada y muy orgulloso de llevar como bandera la tierra que lo vio nacer por todo el mundo.

Como decíamos anteriormente lo ha pasado fatal con su contagio del coronavirus y por tanto empezamos nuestra conversación rápidamente, aunque hay momentos en que lo pasa mal a la hora de contestar y se le nota en sus palabras que a veces le cuesta que le salgan, y desde luego en sus ojos.

Enrique, ¿qué opinión tiene sobre la situación que estamos viviendo?

Imagínate. La situación es súper extraña, super triste, creo que nadie de ningún país del mundo esperaba tener que vivir una pandemia de semejante magnitud. Es una ruina total en cuanto a salud en primer lugar y por supuesto para la economía, aunque espero que pronto volvamos a la normalidad de verdad. Esto es una guerra biológica en la que nos hemos visto involucrados sin quererlo.

Has estado ingresado 11 días. ¿Cómo lo pasaste y como fue el primer día que saliste del hospital?

Vamos a ver. Después de estar 11 días mal, muy mal, jodido, la enfermedad me dejó como si te hubiese cogido un coche, tanto durante los días que estuve en el hospital como después de los mismos. Este virus te ataca a todo el cuerpo y aparte de la fiebre y la neumonía, no podía levantar la cabeza de la almohada. Después de esos 11 días malditos, que estuve ingresado, aislado y dándole muchas vueltas a la cabeza sobre lo que podía pasarme, lo pasé fatal. Pues date cuenta que yo ingresé con la información de todas la gente que iban muriendo. Dios mio, que mal estuve.

¿Sabes dónde fuiste contagiado?

El día 7 de marzo actuamos con el grupo Onuba en Madrid, con una sala totalmente llena de gente y desgraciadamente de allí me traje el virus en mi cuerpo. Tengo que decirte también que después del ingreso me tuve que quedar dos meses y medio en casa, pues no podía levantarme de la cama, no comía… Pero poquito a poco fueron pasando los días, comiendo despacito y tuve que hacerme una PCR, que, por cierto, me tuve que buscar la vida con mi médico, pues por parte del Gobierno no te hacían las pruebas, por lo menos a los que habíamos estado ingresados y contagiados, y yo quería saber si ya podía salir a la calle sin contagiar. Gracias a Dios todo ha salido bien y lo quiero recordar como una mala pesadilla y desde luego esperando no vayan a morir más personas y tampoco estar confinados de nuevo pues sería una ruina total.

¿Cómo crees que puede cambiar la vida después de esta pandemia?

Esto ha sido un antes y un después. La vida ha cambiado totalmente como estamos viendo. Creo que la gente va a ver la vida con otra visión. Todos creíamos que la vida era de color de rosa y cuando viene un mazazo así pues te das cuenta de que hay que vivirla de otra forma. La vida son tres días y te puedes ir y no te ha dado tiempo a decir ni pío. Yo la vida la voy a vivir ahora más intensamente, con optimismo y feliz.

¿Y en relación al mundo del espectáculo?

Al mundo del espectáculo le están pegando una sacudida grande. Imagínate el que viva solo de las actuaciones. Le está cayendo lo más grande pues está todo parado. Es un problemón, pues no se puede actuar con más de un 50 % del aforo o un tercio de un teatro y así es imposible, además los ayuntamientos están retraídos, pues no van a dar un paso al frente para que haya contagios.

¿Has pasado miedo?

Cuando coges esta enfermedad por derecho como la he cogido yo es una pesadilla. No sabes si vas a tirar para adelante y puedes salvarte o no. Y la palabra miedo es la que mejor puede calificar a este puto virus. Los días que estuve ingresado pasé miedo, mucho miedo, pero en cantidad, de pensar que hoy estabas en el hospital y mañana en el otro mundo y además sin poder despedirte de tus familiares y eso es muy penoso. Pero vamos, el miedo ya lo pasé y estoy contento, otros no tuvieron mi suerte y no han podido contarlo.

¿Después de todo lo sufrido que proyectos tienes de cara al futuro?

El proyecto es volver a la normalidad, ser feliz, y que se me olvide todo lo que he pasado.

¿Y para el grupo Onuba?

Tenemos el disco nuevo grabado. Se terminó antes de que llegara el coronavirus y menos mal que no llegamos a lanzar la promoción con nuestra productora. De momento hemos aparcado el álbum discográfico, está en el cajón para cuando vuelva la normalidad lanzarlo a los medios de comunicación y hacer una buena presentación aquí, en nuestra tierra y después en Sevilla y Madrid esperando tenga el éxito que nosotros creemos va a tener, pues es un discazo con muchas sorpresas, que por cierto es el 16 de Onuba.

Enrique, ¿qué es lo que más has echado de menos?

Sobre todo, cuando estuve hospitalizado y aislado fue no poder coger la mano y sentir el calor en la habitación del hospital a mi madre, a mi mujer y a mis hijos. Esa soledad es súper angustiosa cuando estás verdaderamente jodido. También a mis amigos, a todos tenía muchas ganas de abrazarlos. He echado de menos el calor de mi gente, el poder vivir una vida normal, las cosas que tenía entre mis manos y que no podía alcanzar….

Tú, y por ende el grupo Onuba, que sois embajadores de Huelva, fuera de nuestra geografía provincial, ¿cómo venderíais Huelva de cara al exterior?

¡Ay Dios mío! Mi Huelva, la que me vio nacer, es el lugar ideal para vivir, tenemos las mejores playas del mundo, la gastronomía que quita las tapas de los sentidos, una sierra envidiable, unos vinos del Condado extraordinarios, una historia grandiosa… Huelva de vende sola.

Volvamos a la pandemia. ¿Crees que si siguen los rebrotes se volverá a declarar un nuevo estado de alarma?

Estamos viviendo de nuevo, desgraciadamente, confinamiento en otros lugares y hay miedo e incertidumbre, aunque en Huelva de momento nos estamos salvando. Espero que no volvamos a otro estado de alarma pues sería una ruina para este país.

Tú que has sufrido el virus en tus carnes, que le dirías a las personas que no usan mascarillas ni respetan las distancias sociales

Aunque hay una mayoría que respeta y cumple con los consejos sanitarios, hay otras personas que no ven la cruda realidad y lo que acarrea el coronavirus. No se es consciente por parte de un sector de la sociedad de que el virus sigue estando aquí y que si queremos lo podemos parar, pero si hay desalmados que no cumplen con las normas establecidas, no levantaremos nunca la cabeza.

Enrique me ha parecido muy aleccionador tu relato. Y espero que haga recapacitar a muchas personas que no cumplen con lo que recomiendan las autoridades sanitarias. ¿Quieres añadir algo más?

Salud, salud y salud para todo el mundo, que no vuelva a morir nadie más, que yo he visto fallecer a muchos ancianos, los mismos que han levantado este país y se han ido de este mundo sin poder despedirse siquiera de sus seres más queridos. Ha sido muy triste. Por último, que salga cuanto antes la vacuna y desear a todos, salud, trabajo y amor

Amigo que me alegro estés ya repuesto, que el susto te salga del cuerpo cuanto antes y que el grupo Onuba siga triunfando y paseando el nombre de Huelva por todo el mundo.