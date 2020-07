Félix Pérez: “Es muy difícil que el Recreativo deje de ser el Decano”

A Félix Pérez, lo conocí al poco tiempo de llegar a Huelva, no en vano ha estado siempre relacionado con el mundo del fútbol. Fue durante muchos años el presidente de la Federación Onubense de Fútbol y cada vez que había un vacío de poder en el Recreativo, siempre sonaba el nombre de Félix para ocupar dicho cargo, pero la verdad es que nunca quiso serlo, pero si tuvo que hacerse cargo de distintas gestoras del Decano para no dejar las riendas del Club en tierra de nadie, demostrado patente su amor al Recre.

Estuvo también vinculado al Club Recreativo de Tenis, ocupando la presidencia durante varios años. El fútbol fundamentalmente no tiene secretos para él. Fue futbolista profesional y dirigente, por lo que los entresijos de este deporte los conoce al dedillo, lo que hace que su opinión siempre sea de lo más interesante y a tener en cuenta.

Al llamarlo para poder entrevistarlo, accedió encantado, aunque resultó muy coqueto, pues le puso pegas a su foto actual, a pesar de ser él quien la eligiera. Félix que estás muy bien

Le pregunto en primer lugar por la situación que estamos viviendo en estos momentos. Nos dice lo siguiente:

La situación que tenemos es preocupante, no sabemos con certeza como se producen los contagios, afortunadamente en Huelva es de los sitios de menor incidencias en contagios, de algo nos tenia que servir ser el culo de España.

¿Cómo pasaste el confinamiento?

Lo pasé como creo que todos los que somos algo responsables, en casa con mi esposa, y saliendo a comprar lo necesario.

¿Crees que cambiará la vida después de la pandemia?

De momento está cambiándonos las costumbres anteriores de libertad de movimientos y de acercamientos a nuestros amigos

¿Y en el mundo del fútbol?

En el tema del fútbol estamos viviendo una desordenada vuelta, sin espectadores, es triste, no podemos llamarlo espectáculo, los aficionados somos la salsa del futbol y estamos presenciando situaciones que no se deben permitir de momento, tanto de abrazos de jugadores como manifestaciones de aficionados.

¿Has pasado miedo en algún momento?

La verdad es que no he pasado miedo, he intentado cumplir las normas y sobre todo guardar las distancias con el resto de personas que circulaban tanto por los establecimientos como por la calle.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Los proyectos son los de siempre, con algo de recelo, pero con la idea de seguir ayudando a mis hijos en sus negocios.

Fundamentalmente qué has echado de menos en estos cuatro meses pandémico?

He echado de menos el normal comportamiento de las gentes, algunas por el miedo y otros por la irresponsabilidad de sus actos, también el que los niños no hayan podido ir al colegio y que no hayan podido jugar con sus amigos, yo he tenido la suerte de tener a mis dos nietos pues vivimos en el mismo edificio y he podido disfrutar algo de ellos y de sus padres.

¿Cómo venderías Huelva de cara al exterior, para vinieran inversores?

Huelva que es la gran olvidada de los políticos nacionales, de todos los signos, y necesita infraestructuras para su desarrollo, tenemos una riqueza natural que no se explota como debía, tenemos agricultura, pesca, industrias, minas, de las mejores playas de España, bonita sierra, en fin, atractivos suficientes para atraer a los inversores, pero necesitamos comunicaciones decentes para que puedan llegar a Huelva en las mismas condiciones que a otras provincias.

¿Volveremos al estado de alarma si continúan los rebrotes?

Difícilmente volvamos al estado de alarma, hoy hay más conocimiento de la situación sanitaria y de cómo afrontarla sin tener que llegar a parar el país, volver sería una ruina total para la nación.

No me resisto a preguntarte por la situación del Decano ¿Cómo lo ves?

La situación del Recre la veo complicada, necesitamos si o si clasificarnos para luchar por el ascenso a Segunda A o para estar entre los tres primeros en esta nueva competición que se creara, el quedarnos en la actual Segunda B, sería un descalabro total y entonces si tendríamos que pensar en la creación de un nuevo club y tenerlo preparado para lo que pueda pasar, la gente tiene que conocer que es dificilísimo que el Recreativo deje de ser el Decano, será el

Decano en cualquier categoría, únicamente se perdería si algún proveedor solicitara judicialmente la liquidación de la sociedad, cosa improbable ya que la única forma de poder cobrar las deudas es que se mantenga viva la Sociedad Anónima Deportiva.

Félix, que ha sido un placer echar este ratito de confidencias contigo. Cuídate y que sepas que en las fotos sales muy bien, no tanto como en la que me has mandado de tu etapa de jugador, pero casi casi