Juan Carlos Cueto: “Consumir andaluz es hacer más fuerte nuestra tierra”

Juan Carlos Cueto, nuestro entrevistado de hoy, es uno de esos trabajadores incansables que lucha diarianente por y para Huelva, metiéndose en todos los charcos sin importarle el mojarse o no, pero lo que piensa lo dice sin ningún tipo de complejos, y lo mismo lo vemos dando la cara en la lucha para que el AVE llegue a Huelva, como para que desaparezcan los fosfoyesos o para que se rotule el nombre de Antonio Zambrano en una de las puertas del estadio Nuevo Colombino, por citar algunos ejemplos. Pero vamos que todo lo que se reivindique para mejorar Huelva, ahí está Juan Carlos, un Juan Carlos, zalameño, andalucista, recreativista, trabajador de supermercados El Jamón, luchador, solidario a más no poder, cariñoso, comprometido, agradable, y hombre de principios, tan difícil de encontrar en estos tiempos.

Hemos llamado a Cueto para que conteste a nuestras preguntas, aunque se encuentra sorprendido de ser uno de los entrevistado de este ciclo que estamos realizando en diariodehuelva.es y la verdad es que no sé porqué de su sorpresa. Rápidamente entramos en faena

Juan Carlos, ¿qué opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos?

La situación es muy complicada, debemos de tomar nota del aviso que nos mandan las autoridades sanitarias, ser precavidos, cumplir con las normas establecidas y tener claro que aquí no vale todo.

¿Cómo pasaste el confinamiento?

Con mí mujer, Manoli, con mi hija Saraida y con Bimba la perrita de la familia, pero acordándonos mucho de mi hijo Juan Carlos y su novia Rachel, que estaban en Madrid y hemos estado muy preocupados por ellos. Aparte he visto una serie completa de televisión muchas películas, también he cocinado, ojo con sabor, pero sobretodo he sido un “manumanitas”

¿Cómo crees que va a cambiar la vida a partir de esta pandemia y sobre todo en Andalucia?

Creo que el grueso de la sociedad no ha tomado conciencia de lo que ha pasado y la situación ha cambiado. Hay que ser más precavidos y respetar las normas establecidas. En relación a Andalucía tengo una cosa clara, y es el momento, ojo sin rechazar lo exterior, pero en esta tierra tenemos de todo a la más alta calidad. Estamos al más alto nivel de una producción muy extensa de productos, por lo que consumir andaluz es hacer más fuerte a nuestra tierra.

¿Has pasado miedo?

Miedo no, pero preocupación si y mucha

¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

Seguir luchando y poner mí granito de arena para hacer una convivencia mejor, y proyecto aunar voluntades para que a Huelva llegue lo que tiene que llegar, la suma hace que se escuche mejor y más alto nuestras necesidades.

¿Qué has echado de menos durante el estado de alarma?

He echado de menos la libertad de salir, soy muy de compartir con los demás y eso me ha dejado tocado un poco. Las redes sociales han venido muy bien pero no hay nada como lo personal, la mascarilla que es fundamental pero es fría en el trato con las personas, pero obviamente hay que llevarlas puestas, pues nos protege y protegemos a los demás

¿Cómo vendería tu Huelva, para se invirtiera más en esta tierra nuestra?

Gastronomía, luz, naturaleza, parajes, playa, montaña, río, mar, Huelva es un paraíso solo hay que descubrirla para enamorarse. A los empresarios decirles que aquí hay una gran proyección en lo que van a demandar en un futuro los que viajan, pero no solo de turismo vive el hombre, debemos garantizar agua para nuestros agricultores, primar la estabilidad a la producción, recuperar sectores como ahora va a ocurrir con astilleros, industria de transformación, Huelva tiene un gran futuro si se hacen bien las cosas

¿Si sigue habiendo rebrotes, se volverá a implantar el estado de alarma?

Al estado de alarma no, pero a confinaciones por territorios si. De hecho ya está ocurriendo.

¿Cómo ves el futuro del Recreativo?

El futuro del Recre quiero que sea en la categoría que sea pero siempre como Real Club Recreativo de Huelva. Es necesario saber cómo están las cuentas y que entren los gestores que nos saquen del lodazal en que nos han metido. Al Decano se le ha manoseado y ultrajado pero es necesario mantener esta institución que está muy arraigada en la provincia y es parte de nuestra historia.

Juan Carlos, llegamos al final, ¿Quieres añadir algo más?

Necesitamos ser muchos los que luchemos por todo lo pendiente de hacer en Huelva, que es mucho lo prometido y no cumplido. Es fundamental la unión de la sociedad civil para que la capital y toda su provincia consigamos lo que nos merecemos, y quisiera poner un ejemplo, somos la única provincia andaluza que no tiene materno infantil y eso es un agravio comparativo con referencia al resto de Andalucía, donde en cada provincia hay uno. Este tipo de cosas son las que a mí me queman por dentro.

También cambiar la mentalidad, pues vivimos en unos de los lugares mejores del mundo y borrar eso de no tenemos nada, porque tenemos de todo. Hay que subir el autoestima onubense y desde luego, Huelva necesita compromiso de nuestros representantes y de la sociedad, de esa manera, juntos conseguiremos las metas deseadas.