El proyecto de las dos torres de Punta Umbría ‘resucita’ con una batería de denuncias

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el portavoz del grupo municipal UPU, José Carlos Hernández Cansino, tras iniciar éste una campaña “absolutamente falsa y mezquina con la que pretende engañar a los vecinos y vecinas de Punta Umbría con una supuesta subida del recibo del agua, pese a que las tarifas están congeladas”.

Ayer, el portavoz UPU, José Carlos Hernández Cansino, advirtió que la propuesta de presupuestos presentada por la alcaldesa contempla que “los ciudadanos paguen de su bolsillo las indemnizaciones e intereses de demora que habrá de abonarse a la entidad Riaumbría Towers S.L. por la adjudicación ilegal del proyecto de las dos torres anulado por el juzgado”. Cansino avisó que el presupuesto que llevará a su aprobación a pleno el 21 de julio contempla que “los pagos se hagan con cargo a un adelanto que la empresa Giahsa realizará al Ayuntamiento previa concertación de préstamos por la entidad suministradora, que abonarán los ciudadanos con el pago de su recibo del agua”.

Según el equipo de Gobierno, “Cansino ha traspasado ya todos los límites del daño que está dispuesto a hacer contra el pueblo de Punta Umbría. No sólo busca que en Punta Umbría no haya proyectos de futuro, no sea posible crear empleo, ni actividad, sino que ahora no tiene ningún pudor en inventarse una falsedad que solo están en su mente política enfermiza”.

En este sentido el Ayuntamiento de Punta Umbría ha negado que la factura del agua vaya a experimentar subida alguna, ya que las tarifas se encuentran congeladas, tal y como ha informado la empresa Giahsa que presta este servicio. “Cansino trata de engañar a la ciudadanía de Punta Umbría mintiendo a sabiendas, jugando con los derechos de los consumidores e informando falsamente de unos hechos que no se van a producir. Su único objetivo es poner a la población en contra de este equipo de Gobierno aunque sea mintiendo con algo tan sensible en estos momentos de crisis como es una subida de la factura del agua que en completamente falsa”.

El equipo de Gobierno de Punta Umbría no le va a permitir a Cansino “que mienta y use a miles de familia con total impunidad engañando a la población con temas que tienen una gran incidencia jurídica ya que afectan a los consumidores”.

“Es inaceptable además que invente que el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene que hacer frente a una indemnización de 6,5 millones de euros por no poderse ejecutar el proyecto urbanístico de la Avenida Ciudad de Huelva y que la subida del agua se destinará a pagar estas cantidades a la empresa adjudicataria”.

Lo que va a hacer el Ayuntamiento es devolver un dinero que ha cobrado por adelantado. Por tanto no hay indemnización ni lo vecinos tienen que pagarlo de su bolsillo vía factura del agua. Además este dinero que tiene que salir ahora volverá a entrar de nuevo en el Ayuntamiento cuando se complete la nueva venta de los terrenos siguiendo las directrices marcadas por el Juzgado que ha rechazado la venta.

Empresa Ríaumbría

Por su parte, la empresa Riaumbría ha anunciado que interpondrá una denuncia contra José Carlos Hernández Cansino, portavoz del grupo municipal UPU en Punta Umbría, por un presunto delito de injurias y calumnias contra esta empresa. Ríaumbría considera que las últimas manifestaciones públicas de Cansino suponen un ataque grave a la imagen publica de esta sociedad y a su propia actividad mercantil puesto que la vincula a una falsa subida del agua en Punta Umbría.

RIAUMBRÍA considera que Cansino ha vertido -a conciencia y a sabiendas del daño que quiere realizar- una serie de mentiras y falsedades que tienen como único objetivo predisponer y conseguir que la sociedad de Punta Umbría se posicione en contra de esta empresa, falseando circunstancias y datos que afectan directamente a los consumidores y usuarios.

Para ello, según RIAUMBRÍA, el concejal de UPU ha creado un relato completamente falso en el que sostiene que el Ayuntamiento de Punta Umbría va a aplicar a todos los vecinos de esta localidad una supuesta subida de la factura del agua para que sean los consumidores y las familias quienes tengan que pagar a RIAUMBRIA una indemnización que además no existe .

RIAUMBRÍA considera que “en el ánimo de estas afirmaciones del señor Cansino solo existe un deseo de poner a todo el pueblo en contra de esta empresa por el hecho de promover el proyecto urbanístico de la Avenida Cuidad de Huelva. Es absolutamente falso que el Ayuntamiento de Punta Umbria tenga que indemnizar a RIAUMBRÍA con 6,5 millones de euros y que este dinero lo tengan que pagar los vecinos y vecinas de su bolsillo a través de la factura del agua”.

Según RÍAUMBRíA, lo único que existe es la devolución del dinero que adelantó esta empresa al Ayuntamiento de Punta Umbría en concepto de compra de los terrenos y el pago de los gastos de registro de los suelos vinculados a una operación fallida al no poderse ejecutar el proyecto. Además uno y otro concepto volverán a las arcas del Ayuntamiento de Punta Umbría, una vez que se inicie otro procedimiento de venta de los terrenos, tal y como ha anunciado el propio Consistorio.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Huelva ha emitido una sentencia, con fecha de 30 de junio, en la que anulaba la adjudicación de las parcelas de los antiguos depósitos a la empresa Riaumbría Towers SL, donde se iba a desarrollar el proyecto residencial Willian Martin, mas conocido como el de las dos torres de 19 plantas.

Tras el cruce y anuncio de querellas y denuncias, el portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha respondido hoy al anuncia de medidas legales realizado por la alcaldesa y la empresa RIAUMBRÍA. Manifestando que “está encantado con la denuncia” y que “perderán porque la información es veraz y si lo que pretenden es amordazarme o condicionar mi actuación no lo conseguirán”.