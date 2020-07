Carlos Hita: “La situación del Recreativo aún es compleja

Hace poco tiempo que nos conocemos. Vamos, desde que llegó a trabajar con el Recreativo de Huelva, hace unos años. Antes de tener un contacto personal, con Carlos Hita, nuestro entrevistado del día de hoy, le llamaba el “testaferro”, pues entendía que venía al Decano, representando a algún inversor.

Cuando acudió por vez primera a La Tertulia Recreativista, empatizamos, y a partir de ahí tenemos una buena relación aparte de la parte profesional como gerente del club más antiguo de España.

A Carlos, lo veo listo e inteligente, escurridizo, intuitivo, profesional, con las ideas muy claras, de los entresijos del fútbol sabe tela y de Semana Santa lo más grande. Como todo puesto como el suyo, tiene seguidores y otros que no lo son tanto, pero él va a lo suyo, que es trabajar en pro del Recreativo de Huelva, además con los recursos que tiene, que no son como para tirar cohetes.

Puesto en contacto con este cordobés, que tiene su guasa, y su retranca haciendo gala de sus orígenes, le preguntamos en primer lugar su opinión sobre la situación que estamos viviendo. Hita son responde así:

“Pues que una vez más se demuestra que pensar a largo plazo es una sonora estupidez. Que en un momento se desmorona la vida y no te das cuenta“.

-¿Qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasado?

-Lo he pasado en mi casa en Sevilla con mi mujer y mis dos hijas. De todo hay que sacar el lado positivo y la obligación de quedarnos en casa ha provocado que pueda disfrutar de mi familia todo lo que no he podido disfrutar por razones de trabajo. Por último, no he podido desconectar dado que había asuntos de relevancia en nuestro Recre tanto interna como externamente, ya que entre la suspensión temporal de la competición y la definitiva ha habido mucha tela que cortar.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del deporte?

-Pues tengo dudas de cómo afectará porque somos proclives a olvidar pronto y caer cíclicamente en los mismo errores pero, a priori, en el plano económico se va a resentir por una cuestión evidente, el deporte mueve masas y la normalización de las masas tardará en llegar. Por otro lado, la relación de la empresa deportiva con sus seguidores puede verse resentida si no se toman las medidas oportunas para seguir dicha vinculación. Ahora más que nunca hay que cuidar la fidelización de nuestros fans dado que entra en juego una variable de extrema importancia: la protección sanitaria.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Pues la idea es seguir vinculado a la empresa deportiva. No pienso mucho en eso ya que muchas veces hacemos lo que queremos pero en la mayoría de los casos las opciones de elegir son escasas.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos cuatro meses que llevamos pandémicos?

-Afortunadamente he echado de menos pocas cosas. El abrazo a mi familia y amigos lógicamente y algo que vivo con muchísima intensidad como es la Semana Santa. Pero teniendo la posibilidad de tener al alcance de una pantalla a tu gente, libros, TV,… el que se haya aburrido ha sido porque haya querido. Viendo la catástrofe sanitaria que hemos padecido hay que sentirse afortunado por estar bien.

-¿Cómo es realmente la situación del Recre?

-Pues con los ojos del realismo que da el conocer y padecer la situación me dice que la situación aún es compleja. Tengo optimismo y la satisfacción de haber ayudado a reconducir una nave sin rumbo que hacía aguas por todos lados y que, entre todos, conseguiremos llevar a buen puerto. De eso no tengas duda.

-¿Cómo “venderías” el Recre para atraer inversores?

-Pues les diría que por un lado están los clubes, y que por otro está El Club. El Recre es este último que te señalo. Esa singularidad tiene un valor incalculable.

-¿El campeonato próximo es vital que el Decano ascienda?

-Es vital como mínimo estar a un paso del fútbol profesional.

-¿Temes que haya un confinamiento y que no dejen entrar al aficionado al estadio?

-Le tengo mucho temor a esa situación. Primero por salud, segundo porque sería un callejón sin salida para muchas empresas, entre ellas la nuestra.

-¿Cuál va a ser el presupuesto la próxima temporada?

-Tenemos una gran incertidumbre en ese asunto. Vamos a realizar el presupuesto aplicando el criterio de prudencia que nos ha caracterizado siempre pero tenemos un parámetro que nunca tuvimos para elaborarlo: el COVID 19 y su impacto. Soy optimista en mejorar las previsiones originales para incrementar el presupuesto en sentido positivo a medida que todo vaya volviendo a su sitio natural.

-El estadio necesita más cuidados ¿Hay partida presupuestaria para reparar el mismo?

-El estadio y la ciudad deportiva necesitan cuidados. Sin duda. Hemos intentado mejorarlas a base de acuerdos con proveedores ante la falta de presupuesto para acometer grandes inversiones en dichas mejoras. Algunas hemos hecho de enjundia pero hay que hacer mucho más.

-¿Han venido muchos compradores a intentar quedarse con el Recre?

-Todo el mundo sabe que se han interesado por la situación del Recre muchos inversores.

–¿Temes que algún acreedor pueda denunciar al Recre?

-La SAD está aún en una situación de debilidad, por tanto, hay siempre riesgos.

-¿Pablo Comas puede llegar de nuevo al Club?

-No soy jurista. No lo sé

Bueno Carlos, que es un placer echar un ratito de charla contigo, aunque pegues más capotazos, que Enrique Ponce y seas más escurridizo de Ronaldinho.

Toda la suerte del mundo para el Recreativo y que la próxima campaña esté llena de alegrías albiazules, pero con final feliz, no como hace dos temporadas que se nadó para quedarse en la orilla