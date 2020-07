Willy Barrera: “Quiero crear un curso de comedia para principiantes”

A Juan Francisco Barrera, para el mundo artístico ‘Willy Barrera’, lo conozco desde hace más de tres décadas, cuando un grupo de niños entre los que se encontraba mi hijo Jorge, se reunían en El Portil, fundamentalmente para hacer gamberradas y jugar al fútbol. Willy lo hacía de portero y además era buenecito. Siempre se le veía inquieto y con madera de líder y un buen día, sorprendió a propios y extraños en las fiestas de su urbanización, cuando se subió encima del escenario a contar anécdotas de su vida en plan humorístico. Los monólogos se habían apoderado de este joven que tiene todo el arte del mundo.

Sorprendió de nuevo, cuando se fue al centro de España a un concurso de monólogos, que ganó y se trajo para Huelva premios en especie que sus padres, agradecieron muchísimo.

Willy es una persona entrañable, empático, servicial, trabajador, ingenioso, con inquietudes y desde luego tiene un gran sentido del humor, lo cual es obvio.

En la actualidad trabaja en la librería Dorian, en la calle Arquitecto Pérez Carasa, de Huelva, la cual es de su encantadora esposa y de otro compañero, aunque eso sí, los monólogos no los ha dejado, lo cual significa que sigue haciendo pasar ratos increíbles a quienes vamos a verlo actuar.

Con Willy hemos estado charlando un ratito, para que contestara unas preguntas y hemos empezado así:

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Ha llegado una pandemia que nos ha pillado en fuera de juego. Con pocas camas disponibles en los hospitales y con la clase política más preocupada de jugar a ser políticos y tener su bolsillo lleno, que en legislar para el pueblo.

Con todo eso, creo que la población se ha portado de manera muy responsable y que la actuación del gobierno ha sido aceptable. Teniendo en cuenta que una crisis como esta, sin ningún precedente histórico en el que inspirarse y con un virus tan desconocido, era imposible de manejar perfectamente. Se han tomado muchas decisiones erróneas, pero también se ha corregido el rumbo en muchas ocasiones.

Ahora vendrá la crisis económica después de tener el país paralizado dos meses, con muchas empresas que no conseguirán remontar el vuelo y mucha gente que acabará en el paro. Todavía no hemos terminado de ver las secuelas del confinamiento.

-¿Qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasado?

-El confinamiento lo he pasado en casa con los niños, Guille y Mario y mi mujer Gema Albarracin. Ella tenía que salir todos los días de casa para cuidar de su abuela, que es dependiente y no tenía a nadie más que se ocupara de ella, y yo salía una vez a la semana a comprar medicinas y comida para mis padres, que no han salido de casa para nada.

Hemos tenido que gestionar la economía de la empresa desde casa, en el poco tiempo que nos dejaban libre los niños, que son pequeños y hay que emplear muchas fuerzas y tiempo en entretenerlos.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del espectáculo?

-Nunca he creído que saldremos mejores de esta. La gente no cambia. El que era buena persona antes, lo seguirá siendo ahora y el que era mala persona igual. Si acaso todo un poco amplificado por estar tanto tiempo en casa, pero nadie se va a cambiar “de bando”.

Una vez aclarado esto. No creo que las costumbres de la gente vayan a cambiar mucho. En cuanto se levanten todas las restriciones (que levantarán en cuanto aparezca una vacuna) la gente volverá a abrazarse y a aglomerarse como se ha hecho siempre.

En el mundo del espectáculo igual, se volverá a la normalidad poco a poco. Más despacio en este caso, porque con teatros y cines hay un especial afán en ser estrictos con las medidas post confinamiento. Puedes tener aglomeraciones de gente en las terrazas de los bares, pero para entrar en un teatro o un concierto tiene que haber un portaaviones de distancia entre cada espectador.

Eso sí, preparaos para una cantidad infinita de chistes sobre el coronavirus por parte de los cómicos y de películas de héroes guapos superando la pandemia con musiquita triste de fondo y encontrando la vacuna en el último momento.

-¿La venta de libros ha subido y cuáles han sido los más vendidos últimamente?

-La verdad es que no nos podemos quejar con el funcionamiento de la librería desde que hemos vuelto a abrir. Tenemos una clientela muy buena y muy fiel que estaba deseando que regresáramos, que nos ha esperado y que ha ido acumulando libros en su lista de “libros a comprar cuando pase la cuarentena”.

El libro más vendido es “A propósito de nada”, la autobiografía de Woody Allen. Aunque hay que decir que las novedades que se han estrenado desde la vuelta están funcionando bastante bien, los lectores estaban esperando la salida de muchos títulos que ahora se están estrenando a la vez…

Y Harry Potter, que suele ser de los más vendidos, y ahora se ha juntado con que han publicado una nueva edición en bolsillo con lo que hay cantidad de niños con mucho tiempo libre en casa buscando una buena colección de libros para leer.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Pues la librería ocupa todo mi tiempo actualmente. Siempre estamos pensando en actividades nuevas que hacer y ahora mismo, con las limitaciones de aforo que tenemos, no podemos llevarlas a cabo. Por ejemplo, el club de lectura infantil lo hemos tenido que parar y llevaba 3 años funcionando; los cuentacuentos tampoco los podemos hacer, porque no podemos llenar el patio de niños, como hacíamos antes…

La comedia la tengo aparcada de momento, no tengo tiempo para hacer kilómetros y dejar atrás al negocio y la familia. Aunque siempre he tenido en mente fomentar la comedia en Huelva desde la base, ya que apenas hay nuevos talentos en nuestra ciudad, en este mundillo. Así que me gustaría algún día crear algún curso de comedia para principiantes o algo parecido. Pero como te digo, no está ahora mismo entre mis prioridades

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos cuatro meses que llevamos pandémicos?

Los eventos que hemos tenido que dejar de hacer. Hemos tenido que aplazar la Feria del Libro, por ejemplo, en la que llevábamos un tiempo trabajando, y para la que estábamos preparando cosas muy chulas. También teníamos cosas pensadas para hacer con los chavales de los institutos a los que vamos a hacerles ferias del libro que van a tener que esperar.

Te diría que también he echado de menos el no poder salir a la calle a hacer deporte… pero no creo que cuele

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y turismo?

Vendería Huelva como centro neurálgico de la provincia. Tenemos playas excelentes, una gastronomía envidiable en la Sierra y en el Condado, los Lugares Colombinos, sitios singulares para visitar como la Gruta de las Maravillas o el Corte Atalaya de las minas de Río Tinto… Potenciar la capital como sitio en el que hospedarse para poder visitar todos esos sitios es la mejor forma de sacar partido a toda la provincia.

Pero claro, para eso hace falta invertir en infraestructuras. No pido un aeropuerto, si tuviéramos una buena conexión en tren a los de Sevilla o Portugal no lo necesitamos. Pero es vital tener una buena conexión con el exterior (no podemos tener un tren tercermundista para ir a Madrid, por ejemplo) y mejorar las conexiones interiores entre la capital y los pueblos de la provincia. Que las playas estén tan bien conectadas con la capital que el visitante vea atractivo pernoctar en Huelva, no que haya un par de autocares atestados de gente para poder desplazarte y que terminan sus servicios demasiado temprano.

-¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos al estado de alarma?

Desde mi cuñadismo más supremo y mi total falta de conocimientos en el tema epidemiológico te diré que no tengo ni idea de si habrá más rebrote o no.

Si tuviera que hacer una apuesta te diría que de haber repunte masivos, no lo habrá hasta finales de Septiembre o principios de octubre. Y que de haber estado de alarma se haría más selectivo. Cerrando territorios concretos. El mayor error creo que fue no aislar Madrid a tiempo, y es un error que no creo que vuelvan a repetir con otra ciudad que empiece a ser un foco de infecciosos.

-Willy, ¿Te gustaría contar algo más a los lectores de diariodehuelva.es?

-Me gustaría decir que estos días de confinamiento con los niños en casa, que ahora nos parecen muy duros porque han sido muchos días de peleas, llantos y discusiones, los vamos a agradecer en un futuro.

No creo que vuelva a tener la oportunidad de estar 60 días en casa jugando con mis hijos, pasando tiempo con ellos sin tener que ir a trabajar, ni tener que estar ellos a otras cosas.

Han sido unos días de poner pie en tierra y de que el tiempo se parara. Y yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Me he tomado estos días como unas vacaciones largas que nunca más voy a volver a tener y tampoco soy una persona que se agobie pasando tiempo en casa. Es más, estoy deseando que todo vuelva a la normalidad, para poder dejar a los niños en casa con los abuelos… y poder quedarme con mi mujer en casa viendo una película.

Juan Francisco, amigo, que no dejes la comedia, que eres muy bueno y que te deseo se cumplan todos tus proyectos.