¿Qué jugadores le queda al Recreativo por firmar?

Al contrario de lo sucedido durante otros veranos, el Recreativo de Huelva ha hecho rápido los deberes en el mercado de fichajes. A tres meses de iniciarse la nueva temporada, en el Nuevo Colombino ya han armado el bloque base de la plantilla que deberá conducir a los albiazules al ascenso a la Segunda División o, en su defecto, ganarse una plaza en la nueva Liga Élite RFEF.

Hasta el momento, la secretaría técnica que lidera Juan Antonio Zamora ha cerrado tres fichajes (Jesús Valentín, del Rayo Majadahonda; Luis Madrigal, del Atlético Sanluqueño; y Jesús Sillero, del Don Benito) y tres renovaciones (Nauzet Pérez, Víctor Barroso y José Carlos). A ello se unen los futbolistas que tienen contrato en vigor y el retorno de Jesús López, cedido en el Xerez DFC.

Quince jugadores

Al día de la fecha, el Recre cuenta con quince jugadores en plantilla, a saber, el portero Nauzet Pérez; el lateral derecho Miguel Ángel Cera; los centrales Diego Jiménez, Jesús Valentín, Morcillo y Jesús López; el lateral izquierdo Luis Madrigal; los medios Alberto Martín y Fran López; los bandas y mediapuntas Víctor Barroso, Gerard Vergé, José Carlos, Sillero y Alberto Quiles; y el delantero Chuli.

Doblar los puestos

Para doblar todos los puestos, el Decano necesita firmar al menos un portero, un lateral diestro, un lateral izquierdo, dos centrocampistas, un banda y un delantero. En total, siete fichajes más. Que serán ocho si Claudio Barragán no se queda con Jesús López. O nueve si se busca un medio más, relegando a Fran a un rol secundario. O diez u once si no hay acuerdo con Chuli o Morcillo para rebajar sus salarios.

Sólo tres licencias séniors

En principio, la mayoría de esos refuerzos tendrán que ser sub-23, pues el Recreativo ya tiene ocupadas trece de las dieciséis licencias séniors que se permiten para las plantilla en la Segunda División B. El club ha filtrado que busca un portero, un lateral y un central sub-23. El resto de posiciones a ocupar aún está por definir.

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL RECRE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA