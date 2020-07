José Luis Domínguez ‘Desiel’ acaba de lanzar ‘Vuela’, su primer single en solitario

Durante estos meses que llevamos con la pandemia a cuestas, ha surgido, se ha dado a conocer dentro del mundo de la música, un artista palermo aunque desde hace 14 años vive en Moguer, se trata de José Luis Domínguez Arena, que atiende en el mundo artístico como Desiel.

Hasta Moguer hemos dirigido nuestros pasos para conocer un poquito más la música de mí tocayo, aunque antes, le hemos preguntado por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Desiel nos decía lo siguiente:

“Actualmente vivimos momentos de incertidumbre, quizás la población no es consciente de la pandemia que nos afecta, son momentos en los que la responsabilidad debe exigirse puesto que desgraciadamente es una cruel realidad.

Con esto llamo a la calma y a la responsabilidad, debemos de ser pacientes y respetar, si todos ponemos nuestro granito será mucho más fácil tener controlado este brote que hoy nos invade.

¿Qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasado?

El estado de alarma lo he pasado en familia, tomando las máximas precauciones y cuidando de mis padres.

No podría decir que me haya venido mal, puesto que he tenido suficiente tiempo para reflexionar y encontrarme a mí mismo, quizás un poco de calma después de un año de trabajo y preparación de mi nuevo álbum ha venido bien.

El tiempo lo he aprovechado para escribir, he seguido investigando nuevos estilos y quizás me ha servido para familiarizarme un poco más con las redes sociales.

En mi tiempo libre, también he puesto mi granito de arena aportando una donación de mascarillas para los cuerpos de seguridad del estado.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo la música?

Creo que estaremos mucho tiempo sufriendo las secuelas de esta pandemia, es muy difícil imaginar un concierto, donde no tengas a tu gente a primera línea de escenario dándote calor, con un aforo limitado y sentados. Para mí es fundamental el calor del público a la hora de actuar. Poder interactuar con ellos y sentir ese apoyo de cerca, que tanto necesitamos los artistas.

Acabas de editar tu primer single, cuéntanos todo de este tema y desde luego como has empezado en el mundo de la música

“Vuela” es mi primer single profesional, la joya de la corona. Fue este tema el que hizo que renovara mis letras y me hiciese plantear un cambio en mi estilo musical.

Vuela es un desahogo de un ¨quiero y no puedo¨ de que al fin y al cabo somos humanos y a veces nos equivocamos y es ahí donde nos damos cuenta de lo que perdimos. Rabia y sentimiento definirían este tema.

En el mundo de la música comencé en año 2006, donde grabé mi primera maqueta con nueva escuela, con la que nos dimos a conocer actuando en varias localidades onubenses. A día de hoy, vuelvo en solitario, con un nuevo proyecto y mucha ilusión puesta en él.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Estamos trabajando en el lanzamiento del álbum completo que irá saliendo tema a tema, este trabajo consta de nueve canciones de diferentes estilos como el R&B, Rap, Reggue o incluso Dancehall, pero siempre manteniendo la misma esencia que caracteriza mi música. En este trabajo cuento con la colaboración de un gran artista de la tierra, Fernando Caro. Juntos hemos creado una fusión de estilos, en una sola canción. El resultado ha sido muy gratificante.

Queda un camino largo, pero con mucha música en él.

¿Qué es lo que has echado de menos en los meses que estuvimos encerrados?

Sin duda el poder trabajar junto a mi productor Denny Rosi en el estudio. Para mí el estudio es mi laboratorio, es allí donde hago que mis ideas se transformen en música.

¿Cómo “venderías” tu cante para triunfar?

Soy un cantante que transmite mucho sentimiento al cantar.

Las letras que compongo, son letras que llegan al alma. Una música apta para todos los públicos y que siempre lanza un mensaje.

¿Dónde quieres llegar en la música y quiénes son tus referentes?

El límite es el cielo, cuando amas lo que haces y sientes el apoyo de tantísima gente que valora tu trabajo. Eso el triunfo que todo artista desea, no tengo metas seguiré haciendo música tanto tiempo como me sea posible. Pues no vería mi vida sin música

En estos momentos mis referentes son: Soge Culebra, Dante o Beret.

José Luis, te veo muy ilusionado y me alegra verte tan convencido de tu trabajo, lo que significa que el éxito te ha de llegar, pues talento tienes hasta para regalar. Por último, ¿quieres agregar cualquier otra cosa?

Animo a todos los espectadores que quieran escuchar mi música a que me sigan en mis redes sociales y así puedan recorrer junto a mi este camino tan maravilloso que queda por descubrir.

Un cordial saludo DESIEL.