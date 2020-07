Jesús Valentín: “He vuelto por la afición del Recreativo”

Ha sido el primer refuerzo del Recreativo de Huelva en este mercado de fichajes. Y el único en ser anunciado, por el momento, pese a que Luis Madrigal y Jesús Sillero están atados y bien atados. Quizás por eso, Jesús Valentín se ha convertido en el embajador del nuevo proyecto deportivo albiazul, como bien demuestra esta entrevista realizada a los canales de comunicación oficiales del club:

-¿Cómo se gestó su regreso al Recreativo?

-Desde que me comentaron la posibilidad de volver al club me ilusioné mucho. En mi anterior etapa aquí lo pasé muy bien, me trataron de forma espectacular y la ciudad me gustó mucho, así que tenía muchas ganas de volver. Afortunadamente pudo hacerse realidad y estoy muy feliz de volver a Huelva. Estoy muy contento, la verdad.

-¿Cuál fue el factor decisivo que le empujó a volver?

-La afición. Los seis meses que estuve en Huelva sentí un cariño que no había sentido antes en ningún otro sitio. Y ahora, cuando se confirmó mi fichaje, empecé a recibir muchísimas muestras de cariño. Eso demuestra la intensidad con que se vive el fútbol en Huelva. Estoy muy agradecido y deseando devolverles todo ese cariño.

-¿Qué supone jugar en el Decano del Fútbol Español?

-Cuando llegué me di cuenta de lo grande que es este club y su afición. Es una afición de Primera División. Ese ambiente y esa forma de animar no la había visto nunca, y mucho menos en Segunda B. Jugar en el Nuevo Colombino y con esa afición es algo muy especial y que tengo muchas ganas de vivir de nuevo.

-¿Cuál es su objetivo en esta su segunda etapa en el Recre?

-Mi principal objetivo es que salgan las cosas bien, tanto colectiva como individualmente. Espero que podamos estar lo más arriba posible. Que salga una buena temporada a todos los niveles y que nuestra afición pueda disfrutar.

-¿Cómo lleva el parón que está sufriendo el fútbol no profesional?

-Tengo muchas ganas de volver entrenar y recuperar la rutina de entrenamientos y partidos. Van a ser muchos meses sin competir y eso se echa de menos. Aunque desde que paró la competición he estado entrenando, primero en casa por el confinamiento y ahora también al aire libre, no es lo mismo que hacerlo en el césped y con balón.