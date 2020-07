Manolo Zambrano: “La viabilidad y solvencia del Club están por encima de todo”

Sin lugar a dudas entrevistar al presidente del Recreativo de Huelva siempre es un placer, que por cierto, antes fue entrenador albiazul y mucho antes jugador, pero además hacerlo a un amigo es todavía mucho mejor. A Manolo Zambrano, lo conozco desde que llegué a Huelva. Mi familia ha estado siempre muy unida a los Zambrano y no me queda más remedio y además me apetece, que recordar a su hermano Antonio, que nos dejara demasiado rápido hace unos años, con el que tengo un montón de recuerdos y anécdotas.

Con Manolo que es hoy nuestro entrevistado, tres cuartos de lo mismo. Hemos vivido momentos muy bonitos y entrañables, incluso le he visto tirar un penalti de tacón. Por encima de todo, hace una pareja encantadora con Juani, su mujer, con quien tiene dos hijos, Manu y Ale, que son dos niños, bueno, no tan niños ya, que les hacen ser una familia entrañable.

Manolo es un tipo cariñoso, cabezón, muy cabezón, recreativista por los cuatro costados, conversador, trabajador, comprometido y más de Huelva que un choco, y que en esto del fútbol ostenta algo que es difícil encontrar, pues como decía anteriormente, ha sido jugador y entrenador del Recre y ahora es el presidente. Como futbolista ha jugado en la élite del fútbol patrio y fue internacional. Vamos un currículum envidiable

Con él he estado hablando un buen rato, como cada vez que nos vemos o nos llamamos, pero en esta ocasión para que nos contara su impresión sobre los momentos que estamos viviendo. Manolo ha empezado así:

“De incertidumbre y desconocimiento ante el momento actual y lo que nos espera , no saber hasta dónde va a llegar esta pandemia, sus repercusiones y las secuelas que puede dejar en muchos escenarios, te deja preocupado e intranquilo.

-¿Cómo has vivido el confinamiento, dónde y con quién?

-En casa y con la familia, ya te puedes imaginar lo que se puede hacer, pendiente de la prensa en cuanto a la actualidad y evolución de la pandemia, estar pendiente de solucionar problemas, leer, repasar conocimientos e información, hablar con familiares y amigos, etc.

-¿Cómo crees que puede cambiar la vida después de lo que se está viviendo y en especial en el mundo del fútbol?

-De verdad que no sé cómo cambiaremos, ni la importancia que el ser humano le dará a lo vivido, creo que dependerá de la evolución del COVID y su total erradicación, y en el fútbol pues lo mismo, ha sido una situación nunca antes vivida y veremos qué nos depara el tiempo.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Cuando uno llega a cierta edad y vive lo que estamos padeciendo, aparcas los proyectos y te dedicas a vivir el día a día, creo que la lección que deberíamos aprender que la vida es tan importante que no se puede desperdiciar ni un segundo de ella, lo vivido hoy no volverá mañana, está muy bien pensar en el futuro pero sin olvidar el presente.

-¿Qué has echado de menos en el tiempo del estado de alarma?

-Muchas cosas, la familia, los amigos, tus ratos de charla, el fútbol, el Recre, los paseos, la vida cotidiana, la libertad ….y otras tantas cosas que nos hacen vivir y ser felices.

-¿Crees que si hay más repuntes se volverá al estado de alarma?

-Según todos los expertos y las noticias que tenemos es que repunte va a haber, pero las decisiones a tomar las desconozco.

-¿El Recreativo cómo va a afrontar la próxima temporada?

-Con la ilusión de siempre, siendo consciente que la viabilidad, solvencia del Club está por encima de todas las cosas e intentando conseguir los objetivos que el Decano debe tener, deportivos, económicos, institucionales y sociales.

-¿Y cuáles son las principales dificultades?

-El mayor hándicap que tiene en la actualidad este club es la obligación de cumplir con todos los compromisos que se han adquirido anteriormente y los que se adquieran. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar constantemente poniendo dinero para pagar la deuda, que poner dinero para invertir y conseguir objetivos deportivos. Todo tiene un limite y hay cosas que son inaplazables si pretendemos seguir haciendo historia. Somos Decanos, seña de identidad, BIC y patrimonio de nuestra ciudad.

-¿Qué le pedirías a los aficionados?

-Tan solo seguir con el apoyo a su club, que sean participes y protagonistas de su caminar, ellos son el Recre.

-¿Para la temporada que se avecina, se sabe ya cómo va a estar encuadrada la competición?

-Se han dicho muchas cosas, pero seguro no hay nada, no sabemos cómo van a estar encuadrados los grupos, si van a ser por proximidad geográfica o no. De todas formas va a ser un año transcendental.

-¿Cómo venderías Huelva, para que vinieran más inversores?

-Mostrándola, poniéndola en el escaparate. Los onubenses tenemos la suerte de ser unos privilegiados, no tenemos que vender nada, tan solo mostrar lo que esta provincia tiene y que la conozcan.

-¿Manolo quieres añadir algo más?

-Desde estas líneas quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellas personas que con su trabajo, compromiso,ayuda y dedicación en estos malísimos momentos han estado al pie del cañón, poniendo en juego su misma vida por el bien de todos. Gracias a todos y cada uno de ellos.

Amigo que otro día hablaremos más profundamente del Recreativo, que seguro tienes mucho que contar.