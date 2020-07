Los 2.635 estudiantes onubenses se enfrentan a la selectividad más protegida de su historia

Son días de nervios, repasos y dudas. Días en los que los conocimientos del curso, y los adquiridos anteriormente, se plasman en unas pruebas que se calificarán con una nota numérica que dará acceso a los estudiantes a los estudios que sueñan. Martes, miércoles y jueves en los que los 2.635 estudiantes inscritos en las Pruebas de Evaluación Bachillerato para Acceso a la Universidad y de Admisión a la Universidad (PEvAU) se enfrentarán a la selectividad más protegida de su historia.

La Universidad de Huelva ha sido la encargada de realizar el plan de contingencia para preparar, organizar y realizar las pruebas de la forma más protegida y segura de su historia. Distanciamiento social, itinerarios de entradas y salidas; aulas con la utilización a un tercio de su capacidad, es decir, las aulas para 100 personas pasan a 33 debido a la situación actual; más sedes para permitir el distanciamiento social; zonas de descanso habilitadas para cumplir las normas; aseos por aulas; limpieza de las aulas en la finalización de cada día; gel hidroalcohólico en cada aula… Un plan de contingencia súper completo que ya ha compartido en su página web, con los diferentes institutos, así como en las redes sociales para acercarse lo máximo posible a los estudiantes.

Este curso, a nivel provincial, la PEvAU contará este año con la participación, en su convocatoria ordinaria (del 7 al 9 de julio) con un total de 2.635 estudiantes, más de un 20% que en la misma convocatoria en 2019, de los que 2.311 irán a la Prueba de Acceso (+18,3%) y 324 a la de Admisión (+32,7%). Por sexos, se presentarán a las pruebas 1.048 hombres (39,7% del total) y 1.587 mujeres (60,3%). “Como consecuencia del escenario excepcional derivado de la pandemia, la Universidad de Huelva ha diseñado un pormenorizado Plan de Contingencia para las pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad adaptado a la Covid-19”, ha afirmado la Vicerrectora de Estudiantes de la UHU, Ángela Sierra.

Medidas especiales

Los estudiantes han recibido, en todo momento, la ayuda y guía de la Universidad de Huelva a través de sus centros de referencia. Por ello, la puesta en marcha del Plan de Contingencias ha ofrecido una guía para saber cómo actuar en todo momento antes, durante y tras las pruebas.

Además, como novedad, en este curso la Onubense ha creado una campaña especial de comunicación en sus redes sociales, en las que especialmente en Instagram (la más usada por sus usuarios) se ha originado una carpeta destacada con la información más relevante como las sedes, con la fachada de cada una y su geolocalización, así como las medidas más destacadas a tener en cuenta.

El plan de contingencia así como la información sobre la PEvAU 2020 y la posterior preinscripción y matriculación se puede encontrar en la web de la Universidad de Huelva.

Testimonios

Marina P.R. es una de las estudiantes que se enfrenta, a partir de mañana, a los exámenes de selectividad. Ella lo tiene claro, “quiero estudiar Educación Primaria, y espero que las pruebas vayan bien para poder coger plaza en la primera adjudicación”. También ha expuesto que “me encantaría quedarme en la Universidad de Huelva. En casa, que sé que en mi grado hay muy buen ambiente y profesorado”.

Asimismo, David M.F. “estoy algo nervioso con todo el jaleo del Covid-19, pero entiendo que la Universidad de Huelva lo tiene todo preparado. Ya nos han informado que nuestros padres no pueden entrar en el campus, que tenemos que llevar mascarillas, nuestros utensilios propios tipo bolígrafos y demás; y que las máquinas expendedoras no funcionarán”. Además, ha apuntado que “sé por compañeros de otros años que al final no es para tanto, pero este año ha sido muy extraño y no sé bien cómo serán las pruebas. Espero que los nervios nos dejen hacer bien los exámenes”.

Ana B.L. quiere “estudiar Enfermería. Sé que es complicado si no saco buena nota porque es la carrera más solicitada de nuestra universidad. Espero poder sacar nota y quedarme aquí, pero sino esperaré a otras adjudicaciones y, a unas malas, pues me iré a donde me cojan en Enfermería”. Respecto a las pruebas y las medidas de seguridad e higiene, ha opinado que “quizás este año sean más sencillas por el hecho de que tenemos más donde escoger; pero la incertidumbre siempre está presente. Seguro que la universidad está preparada y nos ayudan en lo que necesitemos; al menos nos han informado muy bien por el instituto y las redes sociales de la Uni”.

Plan de contingencias

En esta situación extraordinaria, por la pandemia por el coronavirus Covid-19, está en marcha el plan general de actuación, relativas a las medidas de prevención de las autoridades sanitarias, las medidas de higiene y ventilación para los locales y espacios, las medidas sanitarias para estudiantes, así como las medidas y formas de acceso y control en las sedes de examen. Del mismo modo, se contemplan instrucciones específicas para los estudiantes, los responsables de sede, vocales, para los ponentes y correctores de materia y para los centros educativos. Lógicamente, se llevarán a cabo estrictos protocolos de limpieza y desinfección en todas las sedes y aulas, incluyendo espacios comunes y privados.

Entre las medidas generales establecidas para la Covid-19, se encuentran las básicas como la higiene frecuente de manos, toser y estornudar sobre pañuelos desechables, evitar tocarse nariz, boca y ojos con las manos, y por supuesto el distanciamiento social de 1,5-2 metros, en la medida de lo posible. Las diferentes sedes estarán dotadas de agua, jabón y/o gel hidroalcohólico, a los estudiantes se les insistirá en que deben mantener durante los tres días la misma mesa de examen.

También será obligatorio usar mascarillas higiénicas al acceder al campus o instituto y en el interior de las sedes, “cada persona es responsable de venir con su mascarilla propia”, ha indicado la vicerrectora Ángela Sierra. No obstante, la UHU dispondrá de un retén para el caso de roturas o pérdidas. Por otro lado, la vicerrectora ha incidido en que los estudiantes deberán traer de sus casas “comida y agua, ya que tanto las máquinas de vending como las cafeterías estarán cerradas”.

Además, el establecimiento de una distancia personal de seguridad de 1’5-2 metros implica las siguientes decisiones colaterales, tales como la disminución del número de estudiantes por sede. Se procurará tener aproximadamente 200-300 estudiantes por sede. Igualmente, habrá un aumento del número de aulas de examen, cuya utilización se reducirá a un 1/3 de su capacidad, es decir, que aulas para 100 personas pasarán a albergar a 33 debido a la situación actual.

Sedes

A cada centro se le ha asignado una sede y a cada estudiante un aula, información que los interesados, tanto estudiantes como docentes, pueden consultar en la web. La PEvAU cuenta esta edición con nueve sedes, tres más de las habituales y adapta espacios como el comedor universitario o salas de estudio transformándolas en aulas de examen. Esta reorganización se debe a la disminución del número de examinandos por sede, unido a la ocupación de aulas un tercio de su capacidad, por debajo de su capacidad normal de examen.

Las nueve sedes son los edificios Paulo Freire, Galileo Galilei, José Isidoro Morales, Facultad de Ciencias del Trabajo-Trabajo Social, Jacobo del Barco-Comedor Universitario (campus de El Carmen), a las que hay que sumar el edificio Alonso Barba (campus La Rábida) y el IES San Blas de Aracena.