El espectáculo de acrobacias circenses ‘Distans’, llega a la Casa Colón

La programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para este verano en la capital continúa avanzando con interesantes y atractivas propuestas para todos los públicos, como ‘Distans’, el espectáculo de acrobacias circenses de la compañía Vol’e Temps, que se desarrollará este viernes a las 22 horas en el espacio acondicionado junto a los jardines de la Casa Colón.

De esta forma, con el fin de reforzar su compromiso con el sector cultural, el Consistorio está adaptándose a las circunstancias actuales y cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar al aire libre de grandes espectáculos como éste, que está además dirigido a la asistencia de toda la familia.

Así, ‘Distans’, el nuevo montaje de teatro, circo y danza de Volé Temps, recalará el 10 de julio en Huelva para mostrar al público onubense un viaje mágico, sensible y divertido, guiado a través de las emociones. Todo ello, en el marco de un espacio visual y sonoro que no dejará indiferente a los espectadores, y donde no faltarán arriesgadas escenas de circo acrobático y secuencias de teatro gestual.

De esta forma, trayendo a la capital propuestas innovadoras como ésta, el Ayuntamiento quiere, por una parte, contribuir a favorecer la reactivación de un sector duramente castigado por la crisis sanitaria del Covid-19 como es el cultural, y, por otra, ofrecer al público onubense espectáculos con precios asequibles.

Así, las 150 localidades para ver ‘Distans’, que pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro y en www.huelvatickets.com, tienen un precio simbólico de 3 euros.

Además, la recaudación tendrá fines benéficos e irá destinada a cubrir la labor que realiza Cáritas en la capital, dada la necesaria emergencia social que ha provocado esta crisis.