Antonio José Redondo ‘Piguy’: “Las clases virtuales harán que la universidad se actualice”

No me cabe la menor duda que nuestro entrevistado del día de hoy, Antonio José Redondo García, más conocido por “Piguy”, es de las personas más populares en el ámbito universitario de nuestra provincia. Presidente de la asociación de antiguos alumnos de la UHU, es persona con un arte que no se puede aguantar. Amable, servicial, cariñoso, con don de gentes, empático, comprometido con la sociedad, amante de todo lo que huela a Huelva. Vamos de los que apetece estar de tertulia con él, pues es divertido, alegre y con chispa (después de esta presentación, me debes por lo menos un plato de chocos).

Pues bien, con Antonio José hemos estado charlando un ratito para conocer su opinión sobre la actualidad onubense en estos momentos pandémicos. La primera pregunta es obligada: ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que estamos viviendo ? Tengo dos sentimientos encontramos uno de gran preocupación médica, el segundo de orgullo sanitario y social ante el ejemplo de tantas personas que han puesto su granito de arena en demostrar que cuando queremos y estando juntos podemos con todo. ¿Qué has hecho fundamentalmente en las primeras semanas del confinamiento? He descubierto lo que significa en toda su extensión el teletrabajo además de mejorar en las tareas casera y por encima de todo en disfrutar de mi familia. ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y especialmente en el mundo universitario? Como se suele decir ahora, coge más fuerza la frase habrá “un antes y un después” y pienso que nos cambiará la vida y en la Universidad también, los sistemas de docencia y de evaluación cambiarán la proctorizacion, las clases virtuales haran que la universidad se actualice. ¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro? En el área profesional intentar que los jóvenes andaluces amortigüen el golpe del desempleo y la formación digital sea algo usual para ellos. Además de seguir poniendo mi esfuerzo en el movimiento alumnil universitario como elemento impulsor de la universidad española. ¿Cómo afectará la pandemia el próximo curso universitario? Mucho ya que la no presencialidad traerá que tanto docentes como alumnos se tengan que adaptar si o si a esta nueva realidad tanto en la imparticion de las clases como en la manera de evaluar. ¿Qué has echado de menos fundamentalmente en las primeras semanas de confinamiento? Lo principal el trato directo a mis seres queridos, mi madre, mis hermanos, mis amigos pero sobre todo el abrazarlos, besarlos y darle mi apoyo y cariño. Dicen las lenguas viperinas, que eres la persona que mejor vives de Huelva, cosa que yo no creo, pues pienso que es de toda Andalucía. ¿Es cierto? Eso es un mito que una buena persona me dijo una vez, pero que era él quien podía alardear de ello, yo me siento una persona privilegiada con lo que tengo y sobre todo con los amigos que me rodean. ¿Cómo piensas pasar este verano? Disfrutar del Rompido, de sus aguas, sus ambientes, sus espacios y sobre todo de sus gentes para mí es un lugar único en el que recargo las pilas y disfruto de la amistad con mis amigos. Estamos llegando al final de esta pequeña entrevista. ¿Se queda algo en el tintero que quieras añadir? Que la vida nos ha puesto a prueba a todos y que ahora es cuando se demuestra la fuerza y el empuje de las personas. Estoy seguro que seremos capaces de aprender de los errores y ser mejores personas. Y a ti querido amigo sigue disfrutando de ser el que mejor vive de Huelva y parte del extranjero. Un fuerte abrazo. Te debo una cerveza.