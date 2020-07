Antonio Bendala: “Pasé miedo cuando mi hermano estuvo ingresado en el hospital con coronavirus”

A nuestro entrevistado del día de hoy lo conocí cuando trabajaba en la sección de deportes del Periódico de Huelva, el fútbol base y provincial no tenía secretos para él. Me refiero a Antonio Bendala. Persona querida y respetada en la profesión, la cual dejó como actividad principal debido a la crisis que tiene desde hace años, pero Antonio ha sabido reinventarse y se ha hecho empresario en el gremio de la hostelería, aunque obviamente quiere volver a lo que más le gusta.

Antonio, un buen día decidió perder una serie de kilos que le sobraban y a base de esfuerzo, tesón y mucho deporte ha logrado ser un corredor de fondo, y después de terminar su primer maratón (42,200 kilómetros) donde lloró de emoción, le cogió el tranquillo y junto al compañero José Carlos Galván se propusieron correr el maratón de las ciudades donde el Real Madrid, equipo de sus amores, había logrado ganar la Copa de Europa o Champions League y que han denominado “la ruta del Rey de Europa”.

Conocer a Bendala es quererlo, pues es entrañable, solidario, desprendido, responsable, amigo…lo que se dice y además de verdad, “güenagente”.

Pues ahora, al margen de mi negocio en el Burger Bendala de San Juan de Puerto , he empezado a colaborar con la televisión de mi pueblo, Televalentín . Hemos empezado haciendo cositas y podría ampliarse la colaboración con la llegada de septiembre. Es una manera de seguir vinculado al mundo de la comunicación que tanto me gusta.

Pues pensaba que como sociedad nos iba a cambiar a mejor y ahora tengo mis dudas. Creo que estamos atravesando un momento como sociedad que nos hace ser más egoísta amén del enfrentamiento político que estamos presenciando. No recuerdo tal enfrentamiento político-ideológico en mi vida. Y no me gusta. Podemos discutir de muchas cosas y estar en acuerdo-desacuerdo pero siempre con respeto. Ese respeto se ha perdido.

-Pues estar con la familia (mi mujer y mis dos hijas) intentando que las pequeñas se entretuviesen el mayor tiempo posible ya que no es tarea fácil pero ambas, tanto Laura como María han llevado la situación especialmente bien.

-¿Qué has echado de menos en el estado de alarma?

El salir a correr, sin duda. Por suerte tenía a mi familia cerca (veía a mi madre todos los días por un patio que da a mi ventana) por lo que por ese sentido lo he llevado muy bien. Las tecnologías en plan videollamadas y demás nos han hecho el confinamiento un poco más fácil. Pero el no poder salir a correr era muy duro. Pero por suerte ya hemos vuelto a la ‘normalidad’

-¿Cómo venderías Huelva para que llegaran inversores?

Para mí Huelva es de las provincias más espectaculares que tiene España. No entiendo cómo se puede vender tan mal un producto que lo tiene todo (Quizás fallamos en infraestructuras). Pero playas, sierra, gastronomía, gente…Para mi es un destino único en nuestro país que no entiendo por qué motivo no tiene más tirón nacional e internacional.

-¿Volverá el estado de alarma si surgen más rebrotes?

Creo que habrá más rebrotes. De hecho lo estamos comprobando. No creo que volvamos al estado de alarma ni al confinamiento total. Se podría volver a alguna fase anterior. Pero lo que tengo claro que pase lo que pase, ahora no se podrá culpar a nadie ya que la responsabilidad es de los ciudadanos y tengo la sensación que estamos siendo poco responsables en muchos aspectos.

-De los maratones de “la ruta del Rey de Europa” que corres con José Carlos Galván con fines solidarios, ¿Qué nos puedes contar?

Pues que ahora está un poco parado. Hasta que nos digan que podamos correr. Tiene pinta de que 2020 será un año perdido salvo que la vacuna aparezca rápidamente. Nosotros tendríamos que correr en Madrid y Kiev en Noviembre pero estamos a la espera. Después de eso nos quedaría dos maratones más Bruselas y París.

-¿Quien va a ganar la liga?

Quiero que la gane el Real Madrid pero quedan 5 partidos todavía y puede pasar cualquier cosa.

-¿Cómo ves el futuro del Recreativo?

Pues yo supedito gran parte del futuro del Recreativo en lo que pueda hacer en la próxima temporada. Si el equipo se refuerza bien y entra en la Segunda B Pro será un paso importante, pero de no lograrlo sería un mazazo terrible. Veo a muchos equipos aumentar el presupuesto de forma considerable y me genera dudas el Recre. Además, su gran valor que es la afición, no sabemos si podrá estar o en qué medida podrá acudir al estadio por lo que eso puede ser un hándicap importante para el futuro del Decano. Cruzo los dedos para que todo salga bien porque el Recre merece estar mucho más arriba de lo que está.

Me queda reseñar, que Bendala tiene una colección de camisetas importante que bien merece la pena que las exponga de vez en cuanto y que los aficionados podamos disfrutarlas y por supuesto, que diera a conocer la historia de las mismas.