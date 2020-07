¿Por qué el Recreativo no ha hecho una limpia en su vestuario?

Cuando un equipo de fútbol fracasa como lo hizo el Recreativo de Huelva la pasada campaña, lo normal es que sus dirigentes hagan borrón y cuenta nueva. Sin embargo, lejos de proceder a una limpieza en el vestuario, el Decano se ha quedado con diez de los jugadores que fracasaron el curso anterior. Y serán trece si prosperan las negociaciones para renovar a Víctor Barroso, José Carlos y Ponce.

¿Qué ha llevado a los rectores albiazules a tomar esta decisión? Evidentemente, la cuestión económica pesa. Al contrario que muchos otros equipos de la Segunda División B, el Recre verá reducido su presupuesto, por lo que embarcarse en una política de rescisiones de contratos y fichajes masivos sería desperdiciar buena parte del escaso arsenal financiero albiazul.

Más potencial que resultados

Economía aparte, hay otro factor que explica la apuesta del Consejo de Administración. En el Nuevo Colombino siguen pensando que lo del año pasado fue más un problema de actitud que de aptitud, y que el plantel que entrenó, primero Alberto Monteagudo, y después Claudio Barragán, tenía más potencial que lo que los resultados reflejan. Así las cosas, quedarse con Nauzet, Diego Jiménez, Morcillo, Quiles o Chuli no suena tan mal.

Un objetivo más modesto

Podrá objetarse que este grado de confianza en los futbolistas que no dieron la talla hace apenas unos meses, es un acto de fe. Y que algunos de los pocos jugadores rescatables del curso pasado, como por ejemplo Isi Ros y Gustavo Quezada, no seguirán en Huelva. Claro que también no se pide al ‘viejo nuevo Recreativo’ que luche por ascender a la Segunda División, cómo estás temporadas atrás.

Mejor actitud

Dadas las circunstancias económicas y políticas -el año próximo no es electoral-, ahora con conseguir el acceso a la nueva Liga RFEF Élite y sus ingresos televisivos, es suficiente. Y para estar entre los cuarenta mejores equipos de la Segunda División B debería valer con los futbolistas que fracasaron estrepitosamente el curso pasado. A poco, eso sí, que tengan mejor actitud dentro y fuera del campo.

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL RECRE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA