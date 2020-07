Enfermeros denuncian la falta de personal de refuerzo por el Covid-19

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Huelva ha acusado a la Administración andaluza de incumplir con lo acordado en la última Mesa Sectorial de Sanidad sobre el número de refuerzos de enfermeros y enfermeras que se contratarían por el Covid-19 en la provincia de Huelva para los meses del 1 de julio al 31 de octubre de 2020.

Explica SATSE que, los datos aportados por el SAS eran que, para la provincia onubense se destinarían un total de 456 contrataciones de todas las categorías para reforzar al personal ante un posible rebrote de la pandemia del coronavirus. De ellas, 212 eran los refuerzos que se harían para Enfermería. Sin embargo, continúa exponiendo el Sindicato, la sorpresa ha venido cuando se ha constatado que tan solo se han autorizado 144 contratos para Enfermería, por lo que el Servicio Andaluz de Salud incumple con lo establecido en el foro de negociación, ahorrándose 70 contratos que no se han realizado y que se iban a destinar a reforzar la plantilla de Enfermería.

Concretamente, los contratos que finalmente se han autorizado de enfermeros y enfermeras para la provincia de Huelva son 59 para Hospital Juan Ramón Jiménez, 23 para el Distrito Costa, otros 23 para el Distrito Condado-Campiña, 14 para el Hospital Infanta Elena y 25 para el Área Sanitaria Norte (19 para atención hospitalaria y 6 para atención primaria).

El Sindicato de Enfermería considera una tomadura de pelo la actuación de la Administración, además de creer que no está llevando una buena gestión de la situación, pues no solo falta personal para hacer frente al Covid-19, sino que además los contratos que se ofertan son menores a los datos aportados por ellos mismos y llegan tarde, tanto que no hay personal disponible ya en la Bolsa Única de Empleo del SAS porque muchos de los profesionales ya han optado por coger contratos en otras comunidades autónomas ante el retraso y la falta de los mismos en Andalucía.

Así, la falta de profesionales de Enfermería para cubrir dichas plazas de refuerzo para hacer frente al coronavirus es una realidad en la provincia de Huelva.

Finaliza SATSE pidiendo a la Administración andaluza que oferte todas las plazas que se acordaron con el objetivo de que estos profesionales puedan hacer un frente de prevención ante un posible rebrote de la pandemia, por lo que sería necesario que se autorizaran 70 contratos más para Enfermería para distribuir en Huelva.

Una medida muy necesaria, concluye la organización sindical, más aún cuando la provincia onubense en esta época estival tiene que atender a mucha más población de la habitual y con una plantilla más reducida por la falta de sustituciones y refuerzos, por lo que SATSE espera que el SAS tome conciencia de ello y enmienda su decisión.