La UHU impone un plan de contingencia para evitar contagios de Covid-19 durante la Selectividad

El sorprendente brote de coronavirus de Lepe, que demuestra la facilidad de contagio y progresión de la enfermedad y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, se ha dado en paralelo a la inauguración de la temporada turística y de playas en el litoral y también a las puertas de las pruebas de Selectividad que concentrarán en Huelva los próximos 7, 8 y 9 de julio a unos 2.000 estudiantes. Unos exámenes a los que también acudirán los estudiantes leperos y otras áreas afectadas por la Covid-19 de la provincia.

La UHU ha preparado un Plan de Contingencia para las pruebas de acceso a la Universidad adaptado a esta amenaza y lo ha enviado a los institutos y aspirantes de toda la provincia. (El Plan se puede consultar aquí).

Serán las pruebas más duras de cuantas se han hecho hasta ahora. Pero no solo por su dificultad técnica sino por las exigentes medidas sanitarias y de distanciamiento social e interpersonal que impone la Covid-19.

Para empezar, solo podrán realizar estos exámenes aquellos estudiantes que no presenten síntomas compatibles con COVID-19 y no podrán acceder aquellos a los que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o los que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.

El estudiante que pertenezca a población vulnerable para COVID-19 debe seguir los consejos de su médico y trasladar la información a su centro antes del examen.

El mandato es que si durante la prueba algún estudiante presenta síntomas de alguna enfermedad o no se encuentra bien, debe comunicarlo al profesorado quien dará aviso a los responsables del Aula Sanitaria. Se le podrá llevar a un espacio separado y se avisará al profesorado que venga acompañando a su centro, a su familia y a los servicios médicos si fuera necesario.

A cada instituto se le asignará una sede y a cada estudiante un aula que se le ha facilitado ya por mensaje incluida su ubicación por Google.

Los estudiantes deben acudir provistos de agua y alimentos ya que no habrá ninguna cafetería abierta ni máquinas expendedoras disponibles. Por ello, la UHU recomienda antes de salir de casa que se haya guardado todo el material imprescindible para el examen en una mochila pequeña de la que no debe separarse.

Otra de las órdenes llamativas es que no se debe pedir ni prestar material.

A la Universidad habrá que acudir cubierto con una mascarilla. Es obligatorio. Y se tendrá que llevar todo el tiempo puesta por lo que se recomiendan que se incluyan varias en la mochila. También se debe acudir con gel hidroalcohólico de uso personal, evitar tocarse los ojos, nariz y boca. (Aquí los nervios obligarán a establecer una dura disciplina, pues cada persona se toca la cara unas 200 veces al día, y en estado de nervios muchas más).

El Plan de Contingencia de la UHU tiene como objetivo evitar aglomeraciones y la formación de grupos.

Hace un apartado específico para los accesos en coche al Campus Universitario de El Carmen. No está permitido. Se accederá solo a pie por alguna de las tres puertas habilitadas todas en la Avenida Tres de Marzo y cercanas a la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, Biblioteca y Guardería. Se deberá aparcar en la Avenida Tres de Marzo.

Los estudiantes con movilidad reducida sí podrán hacerlo, acompañados o previa identificación ante los controles de seguridad.

Al Campus de La Rábida se puede acceder en coche y se puede hacer uso del aparcamiento situado en el lateral del edificio Alonso Barba. Al IES San Blas de Aracena se accede a pie por la puerta principal del centro, sita en Plaza de Doña Elvira Embid s/n.

Prohibido estar en el campus cuando se acabe el tiempo de los exámenes

Sólo se puede acceder al campus o centro de bachillerato cuando se vaya a examinar de una materia y en su franja horaria. No podrá permanecer en el campus o centro de bachillerato ningún acompañante de los estudiantes salvo los que precisen asistencia. Los aspirantes se dirigirán directamente al edificio y entrarán por la puerta asignada. Una vez dentro del edificio deben ir a su aula siguiendo las señalizaciones y evitar la formación de colas.

No se aconseja el uso de ascensores, salvo casos justificados.

Horarios, se ruega puntualidad y anticipación

Al Campus o lugar del examen habrá que llegar con tiempo suficiente para encontrar su edificio y su aula. Se recomienda llegar a las 7:30 de la mañana. A las 8 deberá estar sentado en el pupitre y la prueba comenzará a las 8.30.

Al entrar al aula, los estudiantes se sentarán según las indicaciones y conservarán el mismo sitio toda la prueba. La mochila se dejará cerrada junto a los pies, visible.

El profesorado comprobará la identidad sin tocar los DNI, pudiendo solicitar que se identifique el estudiante dejando el rostro al descubierto ese momento.

Cuando se termine el examen se debe permanecer sentado, avisar que ha finalizado hasta que el profesorado permita que se acerque a depositar la prueba. El estudiante mostrará el examen al tribunal para que éste haga las comprobaciones necesarias sin necesidad de manipularlo, salvo que sea necesario. Una vez firmado se recogen las pertenencias y se espera en el sitio hasta que se dé permiso de salida del aula.

Durante los días de Selectividad se controlará el acceso al baño, donde si hubiese cola debe mantener la distancia interpersonal. Durante los descanso deben evitarse aglomeraciones y mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de personas. Antes del inicio de cada examen se realizará un nuevo llamamiento.

Los estudiantes solamente podrán permanecer en las zonas exteriores del Campus si a lo largo de la mañana tienen otro examen. De lo contrario habrá de abandonar el lugar.

