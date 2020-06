Antonio La O Leñero: “En el Recre los temas económicos se impondrán a los deportivos”

Echar un ratito de charla con nuestro entrevistado de hoy, es toda una gozada. Me refiero a Antonio Bernardo La O Leñero, autor de la historia del Recreativo de Huelva, junto a su compañero Diego Becerril. Pero a Antonio no solo le preocupa el Decano, pues todo lo que huela a historia de nuestra provincia, pero especialmente la capital, le interesa. De hecho, tiene una documentación algo increíble con datos importantes de distintos sectores de nuestra sociedad. Es persona que le encanta visitar la geografía provincial y además “acarrea” un buen número de amigos para conocer los monumentos más importantes y conocer las raíces y costumbres de cada población.

Durante muchos años fue el técnico encargado del deporte en la Diputación de Huelva, lo que le hacía visitar todos los pueblos de Huelva, teniendo un contacto muy directo con los alcaldes de las poblaciones, con los que organizaban todo tipo de actividades.

Antonio es de esas personas serviciales que te encuentras en la vida. Solidario, comprometido con la sociedad, ameno en sus charlas, familiar, conversador, con don de gentes… Fundamentalmente, eso que en esta tierra llamamos ‘güena gente’.

Nos hemos puesto en contacto con él para conocer su opinión sobre esta pandemia que aún aterroriza a unos y que le dan poca importancia otros. La primera pregunta era obligada:

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- En primer lugar te diré que es una situación que nunca he vivido, mucha confusión, mucho cambio de opiniones y normativas por las autoridades, pocas decisiones fijas y con rigor. Muchos cambios repentinos de lo que se decía un día con otro, poca información hacia el pueblo en general, actitudes pocos edificantes, mal ejemplo de los dirigentes políticos, demasiados enfrentamientos en los que tenían que dar ejemplos de serenidad, decisiones poco acertadas sobre la compra de material hospitalarios, mucho uso de las redes sociales con muchas noticias intencionadas queriendo adoctrinar en un sentido, o en otro de todo lo que se decía, también un poco dirigidos por alguien interesado. Por ejemplo, el tema de los aplausos en los balcones y plazas, en primer lugar solo dirigidos a los sanitarios y después, a los pocos días, cuando se dieron cuenta a los trabajadores de los supermercados, a la fuerzas de orden público, a los trabajadores esenciales, al ejército patrullando las calles de nuestras ciudades vigilando no sé qué. En definitiva, una situación muy confusa y de mucho miedo en general. Medidas dictadas por los gobernantes que no se cumplían ejemplo los ERTES, desastre y hundimiento laboral, cierre de empresas, mucho paro, mucha pobreza siempre para los más necesitados, poco atención por partes de los que les corresponden prestar esa ayuda necesaria. En este mar de confusión nace y se acentúa la parte humana del ser humano con mucho voluntariado, ofreciéndose mucho a colaborar para ayudar a nuestro semejantes con el único interés de ayudar sin nada a cambio. Lo anteriormente expuesto nos ha llevado a una nueva situación que es la que tenemos ahora, los centros oficiales trabajando a medio gas con algunos funcionarios con horas presenciales, y otros con trabajos desde sus casas, también ocurre en la empresa privada, en los restaurantes, hoteles, etc.. Como al principio mucha confusión, muchas normativas, y mucho miedo.

P.- ¿Qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento en las primeras semanas, donde lo has pasado y con quién?

R.- Tratándose de que yo soy una persona de alto riesgo según los comunicados de sanidad por mi diabetes, me recluí por decisión propia el día 11 de marzo una vez que termine en el economato Resurgir en el turno de tarde, y no volví a salir de casa hasta el 15 de mayo, que nos dieron un poco de libertad.

Durante mi confinamiento, me he dedicado a realizar ejercicio en una elíptica que tenía en casa situándola en un lugar cómodo para el ejercicio diario. También me dediqué a releer algunos libros ya leídos y otros nuevos, así como los típicos arreglos domésticos que con mucho tiempo libre da la opción de hacerlo. Igualmente, he utilizado el tema de las videollamadas más que toda mi vida, con los amigos y familiares por muy cerca que estos estuvieran, he colaborado con programas de TV en Teleonuba, emisoras de radio, tanto locales como de fuera de la provincia, Universidad de Málaga, así como contestar los distintos correos electrónicos de varios puntos de España y de fuera de ella con la petición de documentos y de opinión sobre temas deportivos. También he colaborado con teletrabajo con un compañero realizando control de beneficiarios del economato Resurgir.

Pasarlo lo hemos pasado en casa toda la familia junta, solo salían de compra mi mujer y mi hijo que trabajaba en un supermercado y nos abastecía de los distintos productos necesarios.

P.- ¿Cómo crees va a cambiar la vida después de la pandemia?

R.- Bueno, eso creo que aún esta por ver. De entrada vemos que el comportamiento del público en general es un poco distinto a lo anteriormente vivido. Esperamos nuestros turnos con más paciencia de antes, guardamos más las distancias con nuestros semejantes, escuchamos con más atención las recomendaciones médicas. Creo que tendremos que ser más comedidos en nuestro quehacer diario y reflexionar sobre lo pasado en este tiempo de confinamiento. Creo que ya que estamos en esa aldea global tendremos que poner más atención con los países de nuestro entorno.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Como tú bien sabes, soy una persona un tanto inquieta y siempre he de estar haciendo algo. En estos momentos tengo muchas cosas pendientes por terminar, de esas que siempre empezamos y que nunca terminamos por algún u otro motivo. Además quiero seguir realizando visitas a los municipios de nuestra provincia con el grupo de amigos que lo estamos haciendo, de las que ya tenemos realizadas más de 50 visitas efectuadas de las que disfrutamos y aprendemos mucho de nuestros pueblos y de sus gentes, así como seguir con mis contactos, colaboraciones con quien me lo soliciten, seguir en el economato Resurgir…

P.- ¿Cuáles crees están siendo los gremios más perjudicados?

R.- En este tema creo que el gremio más perjudicado de esta situación será el sector servicios, los que entraron en los ERTES, los de los ERES. Por supuesto, la parte de la sociedad más vulnerable, así como aquellos que dependan de un público. Creo que el deporte, espectáculo también se verá muy perjudicado igual que los espectáculos en general, teatro, cine, toros, cultura, reuniones grandes, viajes, con todo lo que estos apartados llevan por sus características y la necesidad de oficios varios de su entorno. Los autónomos sobre todo, los autónomos de pequeños, oficios que se dedican a reparaciones y menudeos de trabajos cortos.

P.- ¿Qué destacarías de los gremios que tuvieron que trabajar en las primeras semanas del confinamiento?

R.- Me parece de una bondad, profesionalidad y dedicación tremenda y a prueba de toda dudas así como de un riesgo tremendo, sin medios necesarios para evitar sus posibles contagios por su cercanías a los demás sin conocimiento del peligro y el perjuicio que esto era para su integridad física y de sus familiares. Los expertos decían al principio de todos que las mascarillas no eran necesarias, poco tiempo después eran necesarias, para después pasar a ser obligatorias. En momentos en que en España no tenían bastantes ni para los más expuestos como son los sanitarios, así como de todo el material necesario quirúrgicos para estas personas, pero así mismo pasaba con los trabajadores de los supermercados, fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local etc. etc. Después de la falta de medios de seguridad tenemos que destacar su entrega en el trabajo y de servicio, su agrado después que se encontraba todo cerrado, no se veía a nadie por las calles solo se le veían a ellos en sus traslado a sus centros de trabajos (adjunto fotos de algunas calles desérticas). Esto también era un agravante más por encontrarse solos en las calles .

P.- ¿Qué es lo que más has echado de menos en estos tres meses pandémicos que llevamos?

R.- La movilidad, los paseos con mi familia, el rato con los amigos. Como tú sabes, mi familia y yo somos muy capillitas, la Semana Santa y todos los actos religiosos de la semana grande, la prohibición de los distintos actos religiosos de toda índole, la visitas a los pueblos, los partidos del Recre, las tertulias futbolísticas, mis caminatas tempraneras por Huelva con mis ejercicios, los partidos televisados y todo aquello que se hacen fuera de casa.

P.- ¿Cómo ves el futuro del Recreativo?

R.- Creo que un poco ilusionante a la vez que incierto, por tantos cambios en la federación y más en la segunda B, así como la cuestión económica que nos persigue desde los inicios del club. Siempre con esa pesadilla sobre nuestro Recre y con la cantidad de opiniones que en cada esquina de Huelva se vierte diariamente sobre todos los problemas de nuestro Abuelo del fútbol nacional, me parece que una vez más se impondrá los temas económicos a los deportivos y eso no es bueno para la marcha de un club que su primera actividad es la deportiva.

P.- ¿Cómo se podría salir de todo esto?

En lo que respecta a nosotros, o sea a Huelva, creo que lo primero sería que los políticos se pusieran de acuerdo y remaran todos para el mismo sitio y siempre por un bien común del ciudadano, sobre todo en lo que es bien para la ciudad, la sanidad, la educación, los servicios básicos, el bienestar del ciudadano, el trabajo para todos, el que nadie se quede detrás por lo vivido .

Antonio, que me alegro verte tan bien con esas barbas que te has dejado crecer, que me encanta que seas tan activo y solidario y que te deseo todo lo mejor, pues te lo mereces.

Calles desiertas por Antonio La O