Las claves de D´Alessandro para que el Recre confeccione un buen plantel la próxima temporada

Esta semana nos hemos ido, eso sí, virtualmente hasta Salamanca para hablar de fútbol con Roberto Jorge D’Alessandro Di Ninno, deportivamente conocido como D’Alessandro. Sin duda todo un placer, ya que lo considero un erudito del fútbol con cuya dialéctica sería capaz de hacer beato del fútbol al más agnóstico balompédico, algo que demuestra a diario en su participación como tertuliano en el programa ‘El Chiringuito de Jugones’ que presenta el también amigo y compañero Josep Pedrerol.

Aunque nació en Buenos Aires y allí triunfó como guardameta en la época dorada del San Lorenzo de Almagro, llegando a conquistar cuatro títulos de liga, me transmitía que tras llevar radicado entre nosotros 46 años, se siente más español que argentino y especialmente un salmantino de pro, ciudad en la que reside y donde jugó 11 temporadas defendiendo la portería de la U.D. Salamanca, convirtiéndose en el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club de la ciudad del Tormes en la máxima categoría del fútbol español (234).

Quisimos saber cuál era su mejor y peor recuerdo de aquellos años, comentándome que el acontecimiento más significativo e importante fue hacerse con un equipo recién ascendido con dos trofeos ‘Zamora’, aunque no es menos cierto que hasta hace unos meses y por un error de aplicación del reglamento, no recibió el galardón de aquellas ediciones y que ahora compartirá de manera honorífica con los ganadores de aquellas ediciones: Salvador Sadurní (Fútbol Club Barcelona), en la campaña 1974-1975, y Miguel Reina (Club Atlético de Madrid), en la temporada 1976-1977.

En cuanto a su peor momento, sin duda está aquella fatídica fecha del 1 de enero de 1978 en que, jugando en San Mamés, sufrió un duro choque que terminó con la extirpación del riñón izquierdo. Pero lo recuerda con agradecimiento, pues logró desarrollar una gran fortaleza mental, gracias al entorno, ya que la España futbolera y todos los medios de comunicación le transmitieron mucha energía positiva.

En referencia a su faceta en los banquillos, me manifestaba que él, más que un entrenador se consideraba un oncólogo, ya que siempre, exceptuando cuando dirigió al Figueras y al Mérida, le dieron equipos en la UCI y aun así pudo salvar a más de uno. De hecho, me recordaba como en la temporada 2009/10 logró que la U.D. Salamanca se mantuviese en Segunda, al lograr ganar 9 de los últimos 12 partidos.

Siguiendo con la entidad charra, le preguntábamos qué opinión tiene sobre lo que acontecerá en la Segunda B la próxima campaña en concreto con los dos equipos salmantinos como son: Unionistas C.F y Salamanca C.F y el Recre, equipo que sigue a la distancia y del que solemos hablar de vez en cuando.

En cuanto a este aspecto, tenía claro que la temporada venidera es importantísimo hacer un proyecto fiable pues considera fundamental al menos clasificarse para la nueva Segunda Pro, pues todo lo que no pase por ahí, sería un desastre, económico y deportivo y donde muchos equipos podrían hasta desaparecer.

En referencia a esto, me dejaba claro que el Decano lo tiene más fácil, ya que toda Huelva está con el conjunto que preside Manolo Zambrano, mientras en Salamanca existe el inconveniente de que hay dos equipos militando en la misma categoría y es una batalla constante entre Unionistas y Salmantino por la memoria histórica de la UDS y por tanto grandes problemas de rivalidad, aunque él considera al grupo de los mexicanos unos extraños.

En cuanto al Recre me dejaba claro que para lograr el objetivo lo importante es buscar un perfil de futbolista que conozcan bien la categoría, que sean competitivos y, sobre todo, agresivos. Y después construir una columna vertebral con 4 jugadores de experiencia de categoría superior (un portero y uno por línea) Hablando de porteros le preguntaba por un viejo conocido de la afición onubense como es Dani Sotres y que con 27 años no le han renovado en CF Salamanca UDS, manifestándome que para él es un gran cancerbero y que no entiende que lo dejen libre.

A sus 70 años quisimos saber si le agradaría volver a entrenar, respondiéndome que lo ve muy complicado, ya que ahora además de su participación televisiva, se dedica a dar conferencias, aunque no descartaría si le llegase una oferta que le sedujera regresar a los banquillos, pues el cerebro no envejece y él se encuentra 100 veces mejor y con más capacidad que hace años, pues ha evolucionado y ha estudiado mucho y, por tanto, con más experiencia.

No quisimos dejar la ocasión de preguntarle si el antimadridismo que irradia en El Chiringuito es un papel que interpreta y qué piensa del VAR y de los últimos arbitrajes. En cuanto al último tema, dice ver un gran respaldo administrativo hacía el equipo merengue y que el VAR no le acaba de convencer, pues esperaba más claridad. Sobre su fobia madridista nos dejaba claro que su papel no pasa por ese parámetro, y no quiso dejar en el tintero que él se considera un hincha Atlético.

Por último, solo me queda agradecer su afabilidad y cortesía, cosa que ya conocía, no en vano coincidimos trabajando con Pedrerol en mi poca de Punto Radio. Gracias Jorge, ¡eres grande!