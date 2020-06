Santisteban: “El Real Valladolid me ha hecho saber que cuenta conmigo sin contrato de caducidad”

José, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es una lacra que nos ha llegado a todos los ciudadanos de a pie, como desagradable sorpresa a nivel Mundial, la cual nunca nos hubiéramos podido imaginar que ocurriría, pese a que hubo gente alertando a gobiernos y demás dirigentes. Pero a lo mejor por nuestra condición de pensamiento irracional que poseemos todos como seres humanos, gobernantes y no gobernantes, creíamos o creían que a nosotros nos pasaría todo de refilón, pero por desgracia esta pandemia no entiende de colores, ni votos, ni populismos, sólo hubiera sido posible hacerle frente con un pensamiento más profundo como seres terrenales, no como simples números en un listado cualquiera.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasado?

En el confinamiento he estado en Valladolid, puesto que estuvimos como es lógico, entrenando y preparando nuestro partido hasta el día antes del estado de alarma decretado por el Gobierno, con lo que no tuve demasiado margen de maniobra al respecto, además de no saber a qué nos enfrentábamos y cuánto tiempo sería dicho confinamiento.

Estuve con mi mujer María Asun y mi hija Olaia, ya que mi otra hija ya no reside con nosotros y le pilló en Granada que es donde lo hace habitualmente.

En el confinamiento he intentado llevar una vida semi-normal, es decir, los mismos hábitos de horarios y demás aconteceres, con la lógica privación para poder ejercitar físicamente mi profesión, pero en el fútbol actual no puedes parar ni aburrirte, ya que hemos tenido tiempo para mejorar ciertas cosas que teníamos pendientes, también hemos estado con los jugadores cada día o cada dos días en contacto, ya que no sabíamos ni podíamos permitir relajación al respecto, en previsión de que pudiera ocurrir lo que al final ha ocurrido, el volver a competir.

El fútbol no para ni puede parar, así que ha sido buen momento dentro de lo malo que ha sido, para aprovecharlo y reflexionar sobre formas de trabajo y posibles incorporaciones al mismo.

También he terminado mis estudios en el master de entrenador de porteros que estaba cursando, al cual como es entendible, tuvimos que adaptarnos a las clases online como recurso para finalizar dichos estudios.

¿Cómo crees que va a cambiar la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

Pienso que el ser humano por desgracia tiene o tenemos memoria de corto recorrido, con lo que una vez vuelta la normalidad pensaremos que todo está olvidado, siendo esto un error importante para nuestras futuras vidas, ya que esto debería servirnos a todos como un aviso importante, para darnos cuenta de lo que se puede y lo que no se puede hacer en beneficio de toda la población, no sólo de unos cuantos, o a su vez, no sólo cuando interese dirigir los pensamientos o hábitos poblacionales.

El fútbol creo que cambiará algo en su funcionamiento preventivo, las medidas extremas que nos toca vivir ahora en esta profesión, dejará seguro un poso para tener más cuidado y atención a ciertas cosas. Pero en el futuro, más o menos inmediato, lo que es el funcionamiento general no creo que cambie en exceso, puesto que con las medidas oportunas será todo más fiable y seguro.

Llevas más de 600 partidos impartiendo clases magistrales a los porteros. Cuéntanos cómo se hace para estar tanto tiempo activo.

Reconozco que estoy emocionado y contento por haberlo conseguido, sobre todo porque en el fútbol actual es tremendamente difícil hacerlo, puesto que además lo he logrado mediante el ejercicio de mi trabajo con temporadas consecutivas, y de todos es sabido que ahora suelen saltar los proyectos por los aires con suma facilidad.

No creo en ningún otro secreto que no sea la honradez, dedicación, profesionalidad, sinceridad y creencia mediante argumentos de lo que uno hace, aderezado todo ello con esa pizca de suerte que comentaba anteriormente, para que las personas que rigen dichos caminos profesionales piensen que eres útil en lo realizado.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Lo más inmediato es salvarnos en la categoría que militamos, empresa que no es fácil para un club modesto como el nuestro de la Primera División, ya que estamos luchando con armas en ocasiones demasiado desiguales, pero que suplimos con trabajo, ilusión, compromiso y unión de todos los trabajadores de la entidad.

En el club seguir creciendo no sólo en el primer equipo, sino que en todo lo que conlleve la mejora para la parcela de los porteros de toda nuestra entidad.

Hace muy pocas fechas el Real Valladolid me han hecho saber mediante un nuevo vínculo laboral que quieren seguir contando con mis servicios sin fecha de caducidad, lo cual, además de una satisfacción profesional me otorga un orgullo personal, sabiendo y percibiendo que lo realizado es bueno como ayuda en el crecimiento de esta casa.

¿Qué es lo que has echado de menos en los dos primeros meses que estuvimos confinados?

He echado de menos muchas cosas, por ejemplo poder salir con mi mujer a pasear, el desconectar un poco de la vida cotidiana en cualquier lugar silencioso, no estar cerca de mi hija mayor que está lejos de nosotros, el no poder estar en mi residencia durante dicho confinamiento, puesto que como dije antes me pilló en esta ciudad donde realizo mi vida laboral, pero si me hubiera cogido dicho encierro donde vivimos cuando no se trabaja, lógicamente me hubiera permitido dedicar más tiempo a esas cosas que por lejanía no se pueden realizar y que uno siempre tiene como pendientes

¿Qué recuerdos tienes de Huelva y del Recreativo?

Tengo muchos recuerdos, ya que en lo personal siempre dije que Huelva ha supuesto mucho en mi caminar como ser humano, poder estar en relación continua con sus gentes, estar tomando algo cualquier día en una terraza, etc.. En lo profesional también tanto como jugador como de técnico 7 temporadas, me ha ayudado a convivir y crecer profesionalmente con un sentimiento total y férreo por un club (DECANO), que sabe sufrir y superar cualquier adversidad que se presente, gracias al empuje de toda una afición, un sentimiento hacia unos colores y un escudo.

¿Crees que si hay un repunte de infectados volveremos al estado de alarma?

Me parece que no volverán a encerrarnos, ya que por desgracia y a las pruebas me remito, los gobernantes priman en ocasiones cada vez más manifiestas sus propios intereses, priman que no se hunda todo el entramado económico, aunque en ello existan efectos colaterales vitales. En definitiva, pienso que pase lo que pase, será camuflado todo para seguir hacia adelante como sea.

Santi, cualquier cosa que quieras añadir

Me gustaría lanzar un saludo a todos los onubenses y gentes de bien que existen en tan magnífica tierra, un gracias inmenso a todos los recreativistas por ser como son, por ayudar a las personas que hemos militado en tan noble entidad a crecer como profesionales y como personas.