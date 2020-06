Diego Lopa: “En el confinamiento me he acompañado mucho a mí mismo”

Sin lugar a dudas es una de las personas más populares de Huelva. Su imagen se asemeja con la historia de esta tierra que le vio nacer. Su programa “Las caras de Huelva” en Huelva Televisión es todo un referente de las televisiones locales. Me estoy refiriendo a Diego Lopa Garrocho, que en estos momentos se encuentra feliz y contento, aunque también lo noto sorprendido, pues el prestigioso historiador extremeño pero afincado en Sevilla, Feliciano Robles, lo acaba de incluir en su libro “Onubenses ilustres del siglo XX”, lo cual como es lógico le llena de satisfacción. Hay que destacar que el autor incluye una biografía resumida de cada una de las 70 personas a las que le otorga tal calificativo. Enhorabuena Diego.

Para conocer un poco más a Diego, he de reseñar que los inicios profesionales se centran en la radio, la enseñanza y la banca. Aunque comienza ejerciendo la carrera de Magisterio, continúa en lo que realmente es su verdadera pasión, la radio, a la que estuvo vinculado muchos años, hasta que tuvo que dejarla para formar parte del equipo comercial de una entidad bancaria, donde ha pertenecido hasta su jubilación.

Pero llegó el momento de volver a los medios de comunicación y lo hace a lo grande con el programa “Las caras de Huelva” que tiene un gran poder de convocatoria ante las pantallas, lo que ha hecho que realice unas publicaciones en papel, que en diciembre ha llegado a su séptima edición, lo cual constituye un éxito total.

Diego es un auténtico enamorado de la Huelva del pasado siglo, y se le nota en la manera que tiene de exponerla en pantalla junto con sus invitados.

Lo llamo para proponerle una entrevista y lo hacemos hablando de una zona que a los dos nos une. Me refiero a Isla Cristina, aunque a él más centrado en Urbasur.

Ya metido en faena, le pregunto su opinión sobre la situación que hemos estado viviendo desde hace tres meses. Comienza así:

“Una situación absolutamente nueva. Hemos detenido el mundo durante semanas. La humanidad no estaba preparada en este tiempo de carreras y prisas para parar el reloj de nuestras vidas. Y han salido a flote unas actitudes que ni tan siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Generalmente han sido positivas y generosas aunque también ha servido para mostrar algunas de las caras menos amables de la sociedad. En definitiva digamos que esta pandemia nos ha retratado”

¿Durante el día a día del confinamiento que ha hecho y con quién lo has pasado?

Leer, organizar las reposiciones en Huelva Tv de ‘Las caras de Huelva”, resucitar uno de mis programas más queridos en HTV, las intimistas entrevistas de “Último café”, y seguir con mi colaboración semanal con Radio Huelva con la historia de nuestras calles de manera directa pero telefónica. Ordenar mis inmensos archivos, vaciar cajones y encontrarme recuerdos inesperados como una orden del día del Regimiento Mixto de Artillería núm 4 en Cádiz donde en el apartado de practicante de guardia aparecía el Cabo Diego Lopa Garrocho. Me ha hecho sonreir, la nota es de 1966 El confinamiento lo hemos pasado solos Antonia María, mi mujer, y un servidor, concretamente en Urbasur.

¿Cómo crees cambiará la vida tras esta pandemia?

Debería, y digo debería, porque los años te hacen escéptico, hacernos más cercanos y solidarios tras comprobar como un “bichito” puede detener el mundo. Lo que si cambiarán sin duda, son la costumbres, aceptar las colas, las distancias sociales, las nuevas formas de trabajo y otra manera de relaciones en el día a día.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

A estas alturas de mi vida, un poco-mucho ya de vuelta, los proyectos se hacen a muy corto plazo. En lo inmediato, pienso seguir con la vida que tengo ahora mismo que, dicho sea de paso me encanta. Continuar con mis “Caras de Huelva” en la Televisión Municipal (ya van 10 temporadas), mis historias de nuestras calles en Radio Huelva, conferencias, presentaciones literarias y, ningún año falta, algún Pregón o Exaltación.

¿Qué has echado de menos en el tiempo que ha durado el estado de alarma?

A mis hijos y a mi nieta Valentina. Al margen de ellos, la verdad es que no he notado ninguna falta en especial, es más creo que me he acompañado mucho a mi mismo y he disfrutado de este tiempo de reflexión para reencontrar recuerdos y hacer balances de mi ya largo camino por la vida.

Cuéntanos algunas anécdotas de tus programas que no hayamos visto

Llevo, como sabes, cientos de programas entre radio y televisión Te dejo una de cada medio. En la radio una entrevista para la versión radiófonica de “Útimo Café” era con el entonces alcalde, Perico Rodri que no podía acudir a los estudios de Uniradio en la Universidad y me desplacé hasta su despacho, me dieron una grabadora “último modelo,” cubrimos la charla y al llegar de vuelta a la emisora no había nada grabado, había dejado de apretar un botoncito y me la comí con patatas. La debimos repetir al día siguiente y ya con botoncito en funcionamiento.

En la tele recibí una carta de un niño de 9 años pidiéndome que le diese a su abuelo la sorpresa de llevarlo invitado a “Las Caras de Huelva”, taxista ya jubilado y conocedor de la ciudad. La sorpresa fue que en la grabación estaban nieto y abuelo, le dí un inhalámbrico al nieto y estuvo hablando con su abuelo en el programa y se dieron un sentido abrazo. Muy emocionante.

¿Cómo venderías Huelva para atraer turismo?

Simplemente poniendo en el escaparate lo mucho que la naturaleza nos ha regalado, Siempre recuerdo lo que escribí en la revista “Huelva Lejana y Rosa” titulado “Huelva en los 5 sentidos”, ahí dejé lo mucho que encierra nuestra tierra. Eso añadido a nuestra proverbial acogida al forastero y la alegría innata a nuestra tierra son suficientes para poner a Huelva en el mapa.

¿Que te gustaría añadir?

Se me ocurre que aprovechemos esta parada en el caminar del mundo para reflexionar y hacernos mejores personas, entender que no somos nada en la maquinaria de la naturaleza y que dediquemos más tiempo a la concordia y a la cercanía que al enfrentamiento y la discusión fuera de tono.

Muchas gracias Diego, por tu amabilidad, por tu predisposición y por ser como eres, un auténtico crack. El artículo “Huelva en los cinco sentidos” que escribió muestro entrevistado de hoy en la revista Huelva Lejana y Rosa, se lo recomiendo, es una maravilla y refleja maravillosamente bien como es esta tierra bendita.