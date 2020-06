Exigen la restitución “inmediata” de las urgencias en Escacena y Paterna

Escacena del Campo y Paterna del Campo han demandado a la Junta de Andalucía la restitución inmediata del servicio de urgencias, “que actúe con lealtad como se comprometió, y que lo haga ya, antes de que tengamos que lamentar una desgracia personal”. Así lo han manifestado los alcaldes de ambas localidades, los socialistas Eulogio Burrero y Juan Salvador Domínguez, respectivamente, a las puertas del centro de salud de Escacena, junto a la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez.

Ambos municipios tienen este servicio compartido ininterrumpidamente desde hace 35 años, “para que ahora, después de todo el esfuerzo que costó que tuvieran unos servicios sanitarios dignos y de calidad, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de un plumazo, con la excusa del coronavirus, venga a recortar los derechos sanitarios de estos pueblos”, ha espetado la parlamentaria onubense.

María Márquez ha incidido en la necesidad de levantar la voz y ha recordado que, precisamente, hace pocos días hubo un incidente en Escacena que dejó patente que la reorganización del sistema sanitario que se ha planteado por parte de la Delegación provincial no está funcionando, “al trasladarse la ambulancia del servicio de urgencias que se desplaza desde La Palma del Condado solo con el conductor de la ambulancia, sin ningún profesional sanitario que es el que se necesita y demanda en una situación de emergencia”.

La parlamentaria socialista ha pedido a la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, a la Consejería de Salud y al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, “que no mientan con excusas, porque no están resolviendo de verdad los problemas de la ciudadanía, al revés, están generando más y no se entiende que en plena crisis sanitaria, en una pandemia mundial, donde todos los gobiernos e instituciones han reforzado el sistema sanitario, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se hayan dedicado a recortar el sistema sanitario en esa plan de contingencia que han elaborado”.

Una situación que se está denunciando por diferentes sitios, no hay refuerzo sanitario, incluso en la Costa, cuando todos los años se hace un esfuerzo sanitario en esos pueblos costeros que multiplican su población durante el verano; o el sindicato Satse, evidenciando la falta de camas en la UCI.

Ha costado mucho trabajo conseguir servicios dignos y de calidad en las zonas rurales. “Queremos que se garantice la seguridad de los vecinos y vecinas en estas circunstancias tan difíciles, sensibles y complicadas y que dé soluciones”, ha incidido María Márquez.

El alcalde de Escacena del Campo, Eulogio Burrero, ha manifestado que “durante 35 años se han mantenido las urgencias en el municipio, se quitó durante el estado de alarma, evidentemente porque había que destinar los recursos a la pandemia, pero ahora hay que restituirlo y que se dejen de excusas, lo que hay que hacer ahora es reforzar”, ha aseverado.

El alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, ha reclamado que se restituya inmediatamente un servicio de urgencias que funciona muy bien compartido entre ambos pueblos, en Paterna desde que se cierra las consultas de día hasta las ocho de la tarde; y en Escacena, desde esa hora hasta las ocho de la mañana, “un servicio magnifico y eficiente, que tiene que volver, no se puede consentir que nos mientan y que tomen esta decisión a espaldas de los profesionales y de los vecinos”, ha concluido.