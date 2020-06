El Festival Internacional de Cine bajo la Luna concede su Premio ‘Francisco Elías’ a Pablo Cervantes

La decimotercera edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha comunicado esta mañana el nombre de la personalidad que será homenajeada con el Premio ‘Francisco Elías’, uno de sus dos galardones honoríficos, y que este año recaerá en el músico y compositor cinematográfico andaluz Pablo Cervantes.

​El homenajeado recibirá tan preciado galardón en el transcurso de un acto inaugural al aire libre y con aforo limitado que tendrá lugar el próximo 4 de julio en el Hotel Estival Islantilla, garantizando así la distancia social y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, lo que dará paso a los dos meses de proyecciones gratuitas bajo la luz de la luna que conforman la espina dorsal del festival de cine más largo del mundo.

​La muestra, de carácter competitivo y que se celebra en el enclave costero que comparten los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina, reconoce en la figura de Pablo Cervantes a la primera de las dos personalidades a las que rinde homenaje en cada edición, como pistoletazo de salida para una programación que cada verano acumula un total de miles de espectadores en torno a sus sesiones de cine en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

​La elección de Pablo Cervantes viene a reconocer la trayectoria de este compositor de música sevillano creador de obras para cine y televisión que a lo largo de su carrera ha compuesto más de cuarenta bandas sonoras para largometrajes, multitud de partituras para series de televisión, así como más de cincuenta sintonías para televisión.

​Nominado tres veces al Goya: dos nominaciones a la Mejor Música Original por ‘Hotel Danubio’ (2003), de Antonio Giménez-Rico, y ‘Ninette’ (2005), de José Luis Garci; y una nominación a la Mejor Canción Original por ‘Los niños salvajes’ (2012), de Patricia Ferreira. Destacan especialmente sus composiciones para el cine de José Luis Garci en importantes obras como ‘You’re the one (Una historia de entonces)’ (2000), ‘Historia de un beso’ (2002), ‘Tiovivo c. 1950’ (2004), ‘Luz de domingo’ (2007) o ‘Sangre de mayo’ (2008).

​También ha trabajado para cinestas como Antonio Cuadri en ‘Eres mi héroe’ (2002), Gonzalo Bendala en ‘Asesinos inocentes’ (2014) y ‘Cuando los ángeles duermen’ (2018), Nicolás Pacheco en ‘Jaulas’ (2018) o Alfonso Sánchez en ‘Para toda la muerte’ (2020). Para televisión ha compuesto la música de series como ‘Olmos y Robles’ (TVE), ‘El Chiringuito de Pepe’ (Telecinco) o ‘Luna, el misterio de Calenda’ (Antena 3).

​Maestro en Educación Musical por la Universidad de Sevilla, ha realizado también tareas como docente en la Escuela Andaluza de Cinematografía. Todo esto hace que Pablo Cervantes sea, en la actualidad, uno de los compositores más importantes del cine español.

​El Premio ‘Francisco Elías’ constituye, junto al Premio ‘Luis Ciges’, el más destacado reconocimiento que entrega el Festival de Islantilla a personalidades de la industria audiovisual. Su nombre es un tributo al productor y director de cine onubense Francisco Elías, nacido en 1890 y autor de la primera película sonora del cine español: El misterio de la Puerta del Sol (1929).

​El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla cumple este verano trece ediciones con una salud envidiable en manos de los miles de espectadores que han pasado por las butacas de sus proyecciones al aire libre, muchos de los cuales constituyen ya un público fiel que año tras año acude para disfrutar de las variadas propuestas que esta muestra exhibe en sus valientes pantallas.

​En esta ocasión, las medidas dictadas por las autoridades sanitarias en prevención de la COVID19 obligarán a la Organización a establecer estrictas medidas de control de aforo para mantener la distancia social y extremar la desinfección de los espacios de exhibición, siendo uno de los primeros festivales de cine que mantienen su agenda beneficiado por su propia identidad como muestra al aire libre.

​En ediciones anteriores, el Premio ‘Francisco Elías’ ha recaído en figuras como los actores Terele Pávez y Juan Diego, los directores Gracia Querejeta, Jaime Chávarri y Chico Ibáñez Serrador, así como el productor Antonio Pérez, quienes se han sumado a la relación de personalidades reconocidas con el Premio ‘Luis Ciges’, entre las que figuran Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué y Juan Echanove.

​A continuación se relacionan más detalles sobre la trayectoria profesional de Pablo Cervantes, Premio ‘Francisco Elías’ 2020 del XIII Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla:

Filmografía destacada

• ‘You’re the one (Una historia de entonces)’ de José Luis Garci (2000)

• ‘Cuando todo esté en orden’ de César Martínez Herrada (2001)

• ‘Hotel Danubio’ de Antonio Giménez-Rico (2002)

• ‘Eres mi héroe’ de Antonio Cuadri (2002)

• ‘Historia de un beso’ de José Luis Garci (2002)

• ‘Tiovivo c. 1950’ de José Luis Garci (2004

• ‘Ninette’ de José Luis Garci (2005)

• ‘Luz de domingo’ de José Luis Garci (2007)

• ‘El libro de las aguas’ de Antonio Giménez-Rico (2008)

• ‘Sangre de mayo’ de José Luis Garci (2008)

• ’30 años de oscuridad’ de Manuel H. Martín (2011)

• ‘Deportados 1969’ de Paco Ortiz (2011)

• ‘Los niños salvajes’ de Patricia Ferreira (2012)

• ‘Holmes & Watson. Madrid Days’ de José Luis Garci (2012)

• ‘Asesinos inocentes’ de Gonzalo Bendala (2014)

• ‘Tamara y la Catarina’ de Lucía Carreras (2015)

• ‘Ebro, de la cuna a la batalla’ de Román Parrado (2016)

• ‘La gran ola’ de Fernando Arroyo (2017)

• ‘Jaulas’ de Nicolás Pacheco (2018)

• ‘Tierras solares’ de Laura Hojman (2018)

• ‘Cuando los ángeles duermen’ de Gonzalo Bendala (2018)

• ‘Una vez más’ de Guillermo Rojas (2019)

• ‘Para toda la muerte’ de Alfonso Sánchez (2020)

Premios destacados

• Nominado al Goya a la Mejor Canción Original por ‘Los niños salvajes’ (2012)

• Nominado al Goya a la Mejor Música Original por ‘Ninette’ (2005)

• Nominado al Goya a la Mejor Música Original por ‘Hotel Danubio’ (2002)

• Mejor Música Original por ‘Los niños salvajes’ (2012) en el Festival Cine Español en Toulouse

• Mejor Música Original por ‘Cuando todo esté en orden’ (2001) en el Festival de Cine de Málaga

• Nominado a la Mejor Música Original del Círculo de Escritores Cinematográficos por ‘Sangre de mayo’ (2008)

• Nominado a la Mejor Música Original del Círculo de Escritores Cinematográficos por ‘Luz de domingo’ (2007)

• Nominado a la Mejor Música Original del Círculo de Escritores Cinematográficos por ‘You’re the one (Una historia de entonces)’ (2000)

• Premio ASECAN a la Mejor Música Original por ‘Jaulas’ (2018)

• Premio ASECAN a la Mejor Música Original por ‘Ebro, de la cuna a la batalla’ (2016)

• Premio ASECAN a la Mejor Música Original por ‘Asesino inocentes’ (2014)

• Premio ASECAN a la Mejor Música Original por ‘Los niños salvajes’ (2012)

• Premio ASECAN a la Mejor Música Original por ‘Historia de un beso’ (2002)