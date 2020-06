Alicia Simón, finalista del V Salón de Primavera Hiperrealista

Puedo asegurar y no equivocarme, que Alicia Simón es una de las mejores pintoras hiperrealistas que existen en nuestra comunidad autónoma, tal y como lo deja patente en cada una de las obras que realiza. Ella disfruta con su trabajo, de su arte, lo cual es un auténtico privilegio para cualquier persona. Trabajar en lo que te gusta es una gozada.

A nuestra entrevistada de hoy en esta sección, la conocí cuando trabajaba en una agencia de publicidad de Huelva, aunque bien es cierto, que he tenido una mayor vinculación con élla, hace realmente poco tiempo, cuando junto a su pareja Pedro Ruiz, nos hemos puesto a hablar de Tailandia, país que Alicia adora y que cada vez que tiene una oportunidad, se marcha a vivir nuevas experiencias de una cultura distinta, diferente y que merece la pena conocer.

Puesto en contacto con esta mujer que es simplemente un encanto de persona, le hemos empezado preguntando qué tal ha sido su día a día en el confinamiento. Ella, no duda y comienza rápidamente a contarnos:

“En el confinamiento me he refugiado más que nunca en mi pintura, ya que tenía una cantidad importante de encargos de retratos, he aprovechado el tiempo para satisfacer a mis clientes adelantando el trabajo, a la vez que me ha servido de terapia y caer en el pánico, que se ha apoderado de tantas personas al darnos de bruces con el horror de las consecuencias que la pandemia nos está dejando”.

-¿Cómo crees que va a influir la pandemia en el arte, especialmente en la pintura?

-Hablando desde mi posición como pintora hiperrealiasta, especializada en el retrato humano y de mascotas (animales) te puedo decir, que las personas más que nunca estamos más sensibles y será por eso que he subido en el número de encargos que incluso tuve que cerrar la lista de espera, que he vuelto a abrir en junio, cuando otros años la cerraba en octubre cara a Navidad. Respecto a exposiciones, como sabes, están las salas y galerías cerradas y todo se mueve a través de Internet.

-¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado tu pintura en estos duros momentos?

-Afortunadamente puedo decir que he tenido una gran satisfacción al ser seleccionada y a su vez finalista en el concurso del V Salón de Primavera hiperrealiasta a nivel mundial, que celebra su final en Madrid cuando todo vuelva a la normalidad.

-Pintora retratista de personas y animales. ¿De dónde te viene ese indudable arte que llevas dentro?

-Crecí en un hogar de artistas, aprendí el lenguaje especial del arte que sobrepasa el intelecto y conecta directamente con la imaginación y las emociones.

Recuerdo a mi Padre, Elías Simón, dibujando y quedarme totalmente fascinada por su habilidad, también me viene a la memoria los cuadros de mi abuelo materno, Temis López, los que pasaba horas observando. Y del que mi madre Alicia López heredó la sensibilidad por el Arte. Mis primeros recuerdos eran asociar un color determinado a cada letra o número y así fui creciendo… Dibujando y creando combinaciones de colores. Mi formación comienza en escuelas de Arte donde tuve mi primer contacto con el óleo, con el cual disfrutaba enormemente,

Llegado el tiempo de elegir qué estudiar, me decidí por Diseño y moda en una escuela privada de mi ciudad, Huelva.

Dos años más tarde, me transladé a Ibiza donde viví varios años allí me matriculé en Arquitectura interior.

Al cambiar mi residencia a Barcelona, comienzo mis estudios de bellas artes donde conozco el pastel de manera profesional de manos de un maestro pastelista, me quedo totalmente enamorada y enganchada de esta técnica, el soporte, los pigmentos y mis manos era como algo mágico para mi y aquí empieza mi verdadera andadura en busca del perfeccionamiento de la técnica de la cual me sigo formando aún en la actualidad cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo de mano de grandes maestros pastelistas, como son Qcuong Nguyen en Vietnam, Kowit Sernklang en Tailandia, Nyoman Warta en Indonesia, o españoles como Rubén Belloso, Vicente Romero o Julio Puentes, Diego Catalán…

-¿Te sientes valorada artísticamente en Huelva?

-Me siento muy admirada por mis paisanos de Huelva, a la gente le gusta mucho mi estilo de pintura.

-¿Se puede vivir de la pintura?

-Afortunadamente considero que soy una privilegiada por el volumen de encargos que tengo.

Alicia, que me alegro enormemente de tus éxitos y que disfrutes de tu trabajo es lo mejor que le puede pasar a una persona. Enhorabuena