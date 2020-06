Gaspar de Holanda acaba de poner en el mercado ‘Quejíos’, su primer disco en solitario

Se llama Gaspar Lockefeer, pero todo el mundo del espectáculo lo conoce por Gaspar de Holanda, es guitarrista y nuestro entrevistado del día de hoy.

Gaspar estudió la guitarra clásica y flamenco con maestros como Julián B. Coco, John Fillmore y con Paco Peña en el Conservatorio Superior de Rotterdam y luego en España en varios masterclases con Gerardo Núñez, Tomatito, Antonio Rey y José Antonio Rodríguez entre otros. Ha ganado varios premios en concursos de guitarra entre ellos dos veces en el concurso nacional de guitarra de Holanda. Ha acompañado a numerosos bailaores y cantaores de prestigio internacional en escenarios por todo el mundo y como solista/dúo de guitarra clásica y flamenca en un gran número de festivales de guitarra. Ha sido guitarrista oficial en las peñas flamencas de San Juan del Puerto y El Higueral (Huelva) y profesor de guitarra en las escuelas de música de Lepe y San Juan del Puerto y es de los guitarristas más solicitados de la provincia de Huelva (Andalucía).

Tanto en Holanda como en España ha compuesto y grabado música para varios proyectos de teatro y cine,y para anuncios de la radio y televisión. Y actúa y graba regularmente con orquestas y grupos de cualquier tipo de música, también tocando guitarra acústica y eléctrica, bajo eléctrico o laúd árabe. Actualmente, es profesor de guitarra del prestigioso Liceo de la Música de Moguer. Como habrán comprobado, toda una autoridad en el mundo de la guitarra.

A Gaspar lo conocí hace bastantes años a través de su encantadora esposa, Virginia, que en algunas ocasiones hizo el camino del Rocío con la Peña Los Suplementos, a la que pertenezco. Posteriormente, el Recreativo y amigos comunes nos han hecho tener una buena relación, lo cual es fácil, pues este holandés/choquero es persona agradable, empático, servicial y de fácil conversación, donde su sonrisa es nota predominante a cada momento.

Con Gaspar hemos charlado un ratito y hemos empezado preguntándole por su opinión sobre la situación pandémica que estamos viviendo. Él contesta de esta manera:

Pienso que estamos viviendo una situación totalmente surrealista; salen tantas noticias en las redes de que estamos viviendo una guerra biológica por el virus chino, o tiene que ver con experimentos con el 5G, o con la venta de una vacuna con chip para vigilarnos… Tantas noticias que no sabe uno que creerse. Lo que peor llevo es el término “nueva normalidad”, me suena demasiado a los libros 1984 o Mundo Feliz. Lo positivo si es que hemos visto que el medio ambiente ha mejorado muchísimo con el confinamiento y lo más negativo para mi es la crispación entre ultra izquierda/derecha. Creo que hace falta un gran movimiento de entendimiento político en el centro para poder salvar la economía de nuestro país, la crispación no nos lleva a nada.

¿Qué has hecho durante las primeras semanas del confinamiento?

Terminé de grabar mi disco unos días antes del confinamiento y al estar la fábrica cerrada me he dedicado a promover y distribuirlo en las plataformas digitales como Spotify, ITunes… Luego tenía bastante trabajo grabando música en casa para varios proyectos y estudiando la guitarra y componiendo, es mi pan de cada jornada y lo más positivo ha sido poder estar con mi mujer y mis hijos durante todo el día

¿Va a cambiar la vida a partir de esta pandemia?

La recuperación va a ser un camino largo y duro, mucho me temo, sobre todo en el terreno de la música, los espectáculos, la cultura. Mira que todos los días del confinamiento han sido los artistas que altruistamente han animado a la gente a través de las redes, balcones, televisión, etcétera. Pero son los que ahora difícilmente podrán recuperar su situación laboral anterior, porque con la mitad del aforo o con muchos tablaos y peñas flamencas cerradas (que probablemente ni podrán volver a abrir) y el miedo de mucha gente a salir y la difícil situación económica del posible público, pues ya me dirás. Nos tendremos que reinventar con clases o actuaciones online por ejemplo, hasta que no haya vacuna y recuperación económica no creo que vayamos a ver el mundo del espectáculo como antes.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Mis futuros proyectos están basados en colaboraciones con otros artistas. Suelo grabar y componer bastante música para anuncios, películas, etcétera; no sólo con la guitarra flamenca pero también con la eléctrica o acústica. Y por supuesto, pensando ya en el siguiente disco.

¿Hablamos del álbum discográfico que acabas de poner en el mercado?

Me parece fenomenal. Acabo de lanzar “Quejíos”, mi primer disco en solitario, pero que también se podría haber llamado “entre amigos”, porque la idea era grabar mis composiciones y letras con la gente que he acompañado regularmente en mi vida; así al cante están mis amigos Jeromo Segura, Rafael de Utrera, José Méndez, Yolanda Sousa y por supuesto mi mujer Virginia Gómez y luego un gran elenco de músicos, la mayoría de Huelva.

Lo grabé gracias a mi amigo Carlos Ferrer, que me recomendó el estudio de grabación Virutasong de Fran Bañez (Almonte) y todo ha sido un acierto porque creo que se nota la amistad y el cariño que han plasmado todos en mi disco

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos tres últimos meses?

Precisamente lo que más he echado de menos durante el confinamienton han sido las amistades, el contacto con familiares… Para un músico es muy pero muy difícil inspirarse para estudiar o componer si no hay ensayos ni espectáculos pendientes ni una agenda con bolos. Todo solo o a través de videollamadas o pantallas, no es lo mismo.

¿Y del Recre qué tienes que contar?

Creo que este año sí o sí el Recre tiene que esforzarse para jugar playoff de ascenso mínimo, con la idea de la nueva Segunda B. Es un pozo donde es muy complicado de salir pero no debería de estar mucho más tiempo y quiero ser positivo: ¡el 2021 asciende!

Por cierto Gaspar, ¿Tú disco donde se puede adquirir?

Aprovecho la ocasión que me brindas para comentar que se venden en Ramblado, Arte y Sonido, La Dama Culta, Bar los Maestres y Chiringuito el Loro (Punta) y en todas las plataformas digitales como Spotify, ITunes, Bandcamp bajo el nombre ‘Quejíos’ de Gaspar de Holanda

Enhorabuena Gaspar y mucha suerte con la venta de este tu primer trabajo en solitario.