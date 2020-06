Solo dos patrullas de Policía Local en Almonte para controlar una población de 300.000 personas

El ambiente de seguridad en Almonte está caldeado. Según alerta la Plataforma de Policía Local en su perfil de redes sociales, llegarán 134 auxiliares de playa al litoral almonteño. Les dan la bienvenida pero acto seguido alertan de que “el verano, muy probablemente, en su mayor parte esté cubierto por sólo dos patrullas de Policías para los tres núcleos de población”, Almonte, El Rocío y Matalascañas.

La Plataforma reflexiona sobre estas “dos patrullas para unas 300.000 apersonas”, dice. Y subraya irónicamente: “decidnos si con ello se puede prestar un servicio decente además de no ser enteramente un suicidio inducido y es que…. también lo exigimos obviamente por nuestra propia seguridad e integridad, además de por nuestra dignidad. Es decepcionante ver como día a día no se llega a todos los avisos ni a todas las personas, que más quisiéramos”.

El colectivo no oficial acusa al Ayuntamiento de “vender humo, mucho humo”. Aunque también considera “muy loables y necesarias las críticas por parte de miembros del equipo de Gobierno local hacia la Junta de Andalucía por eliminar las urgencias en El Rocío cuando su población puede llegar a 150.000 personas, aplaudimos y nos sumamos a la iniciativa”. Pero utilizan esta carencia sanitaria para apuntar que lo mismo que no tendrán la sanidad asegurada tampoco tendrán la seguridad: “qué le ofrecéis a esos 150.000 ciudadanos sabiendo que a día de hoy en la mayoría de los servicios en el Rocío no habrá Policías”.

La Plataforma advierte que la Jefatura de la Policía Local de Almonte puede abrir con un administrativo para “aparentar así una impostada seguridad”.