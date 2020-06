La familia Hurtado, baluarte para que Huelva sea uno de los destinos preferidos tras la vuelta a la ‘nueva normalidad’

Está claro que tras el Covid-19 para los españoles que no quieran ir muy lejos en sus vacaciones al igual que los extranjeros que busquen un destino de sol y playa, Huelva se ha convertido en la propuesta estrella de este verano.

Entiendo que esto se debe especialmente porque ha sido una de las ciudades con menos afectados por coronavirus y con menos número de contagiados y fallecidos, obviamente Huelva es, y ha sido siempre, una candidatura que nunca defrauda.

Solo mencionar algunos de nuestros valores, como el muelle de las Carabelas o el monasterio de La Rábida, imprescindible de visitar, aunque últimamente la historia de Cristóbal Colón está envuelta en polémica, ahora no se sabe si fue un héroe o ‘cruel’ colonizador, se suma nuestra riquísima gastronomía y, sobre todo, los más de 120 kilómetros de playas. Pero hoy, y por aquello que es una de mis zonas favoritas, les voy hablar de la del Caño de la Culata, pues allí se puede disfrutar de un paisaje inigualable, diría más, es un lugar privilegiado con inmensas franjas de arenas doradas, casi desiertas entre dunas y pinares. Está ubicada entre la playa de El Portil y del nuevo Portil, justo enfrente a la maravilla natural que es La fecha de El Rompido.

Todo este largo preámbulo viene para hablarles de otro de los alicientes para decantarse por Huelva como lugar de vacaciones. Y es que, en unos de mis paseos matinales por la citada playa, me encontré con Pepe Hurtado Álvarez y Juan José Hurtado López, como se puede ver en la imagen que ilustra esta vuestra sección, mientras acondicionaban uno de los transbordadores propiedad de Bernardo Hurtado y que están especializados en el transporte de viajeros a las playas vírgenes de La Flecha del paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido.

Sin duda, merece la pena gozar de una playa que se ha convertido con el tiempo en una de las maravillas de Huelva. No en vano en 2008 fue una de las candidatas a las Siete Maravillas de Huelva en la categoría de naturaleza y recientemente ha sido declarada zona de interés turístico. Máxime, cuando según me seguía comentando Bernardo, el precio de ida y vuelta es de tan solo 3,50 euros.

También me comentaba que son cuatro las embarcaciones que tiene y que no todas operan desde la misma ubicación, al igual que cada una tiene diferente capacidad, ya que las posee de 15, 20, 25 y hasta 70 plazas, y que independientemente también las destina a paseos concertados o cualquier tipo de eventos, tales como bodas, despedida de solteros, con o sin cátering.

Para finalizar me transmitía que de momento y hasta el 1 de julio, tan solo tenía en marcha la línea de Puerto Marina en El Rompido los fines de semana, es decir, viernes, sábados y domingo. Pero que a partir de primero de mes los cuatro transbordadores: La Cartayera, El Papalima, El Papa I y El Joya del Piedras trabajaran a diario para el deleite de nativos y foráneos.

No lo duden, si tienen la oportunidad no dejen de disfrutar de La Flecha. No hay que olvidar que es una estructura única en todo el litoral andaluz, una singular lengua de arena de más de 13 kilómetros de longitud que discurre paralela a la costa y separa las aguas del Río Piedras de las del océano Atlántico, desde el siglo XVIII, cuando se configuró como flecha litoral.