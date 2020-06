Andrés Pérez Parra: “Ensayar y componer ha dado vida a mi confinamiento”

Sin lugar a dudas, Andrés Pérez Parra, nuestro entrevistado de hoy, es todo un personaje de lo más popular de Huelva capital. Persona emprendedora, servicial, deportista con don de gentes e iniciativas, que le han llevado a estar involucrado en el mundo de la música, su gran pasión en estos momentos, al baloncesto, voley e incluso ha realizado programas de radio y televisión de lo más variados, además con éxitos de audiencia, entre otras muchas actividades.

Lo he llamado en primer lugar para preguntarle cómo se encuentra y obviamente para conocer su impresión sobre la situación que hemos vivido en estos tres últimos meses. Andrés ha contestado así:

“Antes que nada darte las gracias por preocuparte de mi salud y la de los míos. En segundo lugar darte las gracias por contar conmigo, para dar respuesta a una serie de preguntas muy serias y que para mí será un placer responderte, dentro de la sensatez y coherencia, dejando a un lado aquello que no sea plural, y dentro de ningún interés de siglas ni colores.

Esta situación para mi es caótica en unos pocos de aspectos. De salud: Porque es penoso ver con que facilidad han muerto las personas de ayer para hoy, sin tener los medios previstos para evitarlo. Sólo los gladiadores que son los Sanitarios, poniendo de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de salud.

Económicamente: desastrosa, ya que el obligado y sin lugar a dudas sensato confinamiento ha llevado al posterior cierre de muchas empresas, grandes y pequeñas, haciendo que el Gobierno, el cual se deje sorprender tenga que hacer el pino en el bigote de una gamba para sacar al país de donde andamos metidos. Y se ha puesto de manifiesto la poca talla de los políticos actuales. Que no han sabido estar a la altura que exigía el guión. Y este tema lo dejo ahí porque los espectáculos en el Congreso de los Diputados y en el Senado no demostraban nada más que un nivel de dialéctica barriobajera, y no voy a salvar a nadie”.

¿Cuál ha sido tu día a día en las primeras semanas con el confinamiento?

Respetar todas las normas impuestas y aconsejadas por las autoridades sanitarias, lo que ha hecho que pudiera ensayar mucho, componer y animar a la parroquia dando un par de conciertos a la semana. Me he divertido mucho

¿Crees que cambiará la vida después de la pandemia?

La vida cambiará absolutamente para todo, pero al mundo de la cultura y el espectáculo lo ha reventado, porque los músicos profesionales que sólo viven de esto no presentaban ERTES. Y tu verás porque lo conoces bien, la cantidad de músicos, actores, actrices de cualquier modalidad artística que se han quedado parados/as. Y lo que te rondaré morena, porque la suspensión de todos los eventos en cualquier sector, ha dejado a la cultura y el espectáculo arruinado.

¿Que proyectos tienes de cara al futuro?

Sonografic, la empresa discográfica a la que pertenezco tenía previsto, y tiene claro, un proyecto de teatro, pero obviamente con la reducción de aforos no le interesa ir a taquilla porque los precios de las entradas tendrían que subir y así es muy difícil. De momento estamos esperando para presentar si podemos primero en Huelva y después en Sevilla en noviembre mi disco. A partir de ahí está en las manos de la Reina de las Marismas de Almonte. Lo que la Virgen del Rocío quiera. Hay algunas actuaciones en la playa que están habladas ya para cerrarse. Asimismo hay dos proyectos de tributos que prefiero no comentar hasta que no esté más avanzado, pero que van a interesar bastante. Ya lo verás

¿Que es lo que más has echado de menos en estos tres últimos meses?

No ver a mis hijos y a mis amigos. Pero con mis hijos he estado en contacto y con los más allegados también.

Pero no poder ir a ver a la Virgen del Rocío me tenía roto, pero ya estuve hablando con Ella y todo correcto

¿Que ha supuesto para ti el que se haya suspendido la romería del Rocío este año?

Esta respuesta la digo llorando, porque eso no es superable para nadie que se sienta rociero. Yo le he compuesto muchas cosas: unas sevillanas por día, he escrito un libro de poemas y sevillanas en estos meses y tengo muchísimos seguidores en Facebook con los que he compartido todos mis temas. Evidentemente picos tiene música, pero están ahí. Ella sabía como Pastora que su rebaño de peregrinos, que iban a sufrir y se ha metido dentro de nuestros corazones, nos ha hecho fuerte. Un ejemplo lo tenéis en las hermandades de Huelva que han organizado todos los actos religiosos y culturales que se celebran en estos días de fiestas de Pentecostés. Y que quede claro una cosa: “no ha habido romería, pero siempre habrá Rocío”.