Los ayuntamientos activan hoy los planes de playa en toda la costa de Huelva

El tiempo fresco del pasado fin de semana evitó la temida avalancha de bañistas que temían las autoridades, así que el primer test del verano del coronavirus fue superado sin más incidencias.

Desde este lunes 15 de junio, los consistorios onubenses ponen en marcha sus planes de playa en los que se incluyen la limpieza diaria, el baño con vigilancia, además de los distintos servicios establecidos cada verano y que en este 2020 se verán reforzados con más medidas de prevención de higiene por el Covid-19.

Punta Umbría

Esta misma semana, Punta Umbría ha anunciado que el aforo establecido para sus 14 kilómetros de playa será de 108.032 personas, teniendo en cuenta la pleamar. Un aforo que se dividirá en 7 zonas como son La Canaleta-Ría, Albergue Juvenil-Avenida de Andalucía, Altavista-Pato Amarillo, Everluz-Puntamar, Los Enebrales, La Bota y El Portil.

Para los visitantes será fácil escoger qué zona escoger puesto que se podrá conocer su aforo desde la aplicación móvil común del Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva. Además, en los accesos más concurridos se ha hecho una instalación de doble pasarela para evitar los contactos en las idas y venidas. Quizás una de las curiosidades es que se reforzará la vigilancia de la distancia social con un dron con voz, que alertará de posibles infracciones de la normativa.

Tal y como afirman fuentes del consistorio puntaumbrieño, dada la importancia de la limpieza, se incorpora una máquina con palas para airear la arena 15 centímetros potenciando su desinfección, que actuará cada día desde las 5.00 horas para que el aseo sea total antes de su apertura. Este proceso de oxigenación también ayuda a limpiar los residuos que quedan bajo la arena. Y se incrementa, asimismo, la limpieza de los caminos de acceso y la frecuencia de la recogida de basuras. En los accesos a las playas (por cada zona) habrá habilitada cartelería informativa.

El Ayuntamiento de Punta Umbría va a crear una Bolsa de Empleo de vigilantes municipales al objeto de cubrir situaciones que puedan afectar al correcto funcionamiento del servicio.

Lepe

El Ayuntamiento de Lepe ha decidido reducir el aforo de sus playas en un 60%, estableciéndose aproximadamente en 14.000 personas y contemplándose La Antilla, Santa Pura y Nueva Umbría. Se trata de una ocupación media, que se modificará en función de las mareas; estableciéndose además cuatro niveles de ocupación: baja, media, alta y cerrado al público.

Por ejemplo, la playa de La Antilla se ha dividido en tres tramos (Zonas de Levante, Central y Poniente); a su vez subdivididas cada una de ellas por sectores de edad (Mayores de 60 años y personas vulnerables; grupos de familias y personas entre 12 y 60 años en grupos o de manera individual). Como medida de seguridad, que se repite en todas las playas onubenses, se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros y un mínimo de 3 metros entre sombrilla y sombrilla.

Para poder controlar mejor tanto la seguridad como la higiene en las playas, éstas contarán con horarios de apertura. En concreto, las de Lepe de lunes a viernes de 11.30 a 20 horas y los fines de semana de 11.00 a 20.30 horas. Se podrá permanecer en la playa un máximo de 4 horas.

Isla Cristina

El trabajo diario en las playas de Isla Cristina se está intensificando para poder garantizar las medidas de seguridad e higiene a todos los visitantes de sus playas. Desde el propio consistorio se ha hecho hincapié en la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir los dos metros de distancia entre personas, y seguir las recomendaciones que se instalarán en cada acceso de las distintas playas; así como de los agentes de seguridad.

Isla Cristina está trabajando en la instalación de circuitos de entrada y salida, y pide la colaboración de sus ciudadanos. Tal y como ha afirmado su delegado de playa, Francisco Sosa, “nosotros intentamos que nuestras playas estén todo el año activas, al menos en un 80%”, a lo que ha añadido que “vamos a trabajar todo el año para que podamos ofrecer nuestros servicios habituales de temporada pero con mayor refuerzo por el Covid-19”.

Así ha dividido sus once playas en 21 tramos con accesos y no establecerá un horario especial de asistencia, por lo que se guiará por el Plan de Playas que define la prestación de servicios en las mismas de 11.30 a 19.30 horas, aunque recomienda no permanecer en ellas más de cuatro horas.

Ayamonte

La localidad transfronteriza ya ha anunciado que se van a crear pasarelas para controlar las salidas y entradas en sus playas, y así evitar los contactos entre los bañistas que quieran acceder o salir de la zona. Ayamonte lleva semanas preparando la limpieza de sus playas y la puesta en marcha de todos sus servicios.

Sus playas se dividirán en 35 parcelas, con un aforo máximo de casi 25.000 personas. Esto se controlará a través de una App y una página web en las que se podrá ver a tiempo real el número que hay en cada momento en las mismas. Se ha ampliado el horario de la playa en una hora más, siendo de 12 a 20 horas.

Mazagón

Las playas de Mazagón estarán desde este lunes listas para los visitantes. Concretamente, la playa del Parador limitará el aforo de bañistas que se determinará por el número de plazas existentes en las zonas de aparcamiento. Además, se ha habilitado un itinerario único de bajada y otro de subida así como también diferentes pasarelas para conectar con la zona de playa o regresar de ella, de manera que los usuarios y usuarias puedan mantener siempre la distancia de seguridad recomendada. Tanto las barandillas de los accesos a la playa como las propias pasarelas serán desinfectadas cada dos horas.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, este año no se han instalado los módulos de duchas, aunque sí los de aseos, que contarán desde el lunes con personal de limpieza de forma permanente para garantizar su salubridad e higiene. Mazagón ha reforzado la cartelería con mensajes y recomendaciones para un correcto uso de la playa, y se ha instalado un sistema de megafonía permanente.

Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha preparado la playa de Matalascañas para poder acogerse a las medidas de seguridad del Plan de Contingencia contra la Covid-19. Por ello, ya se pueden encontrar las bajadas diferenciadas de entrada y salida en los accesos a la playa; además de la cartelería informativa en cada acceso a playa y sistema de megafonía en todos los Puestos de Socorro y en los chiringuitos.

El consistorio recomienda el uso obligatorio de mascarilla en aquellos accesos que no permiten guardar la distancia de seguridad. Además, ha expuesto que se realizará la recogida continua de los residuos de la playa para que no se acumulen basuras; así como la limpieza y desinfección de papeleras, accesos, barandas y mobiliario cada tres horas. Como novedad, se han puesto en marcha los aseos autolimpiables, y aseos convencionales dotados de personal perteneciente a una empresa municipal de Inserción laboral (EMILAD) que garantiza la limpieza y desinfección en todas las horas que haya usuarios.

Cartaya

Para poner todo a punto en las playas de Cartaya (El Rompido y Nuevo Portil) se han realizado trabajos de adecuación de la playa de El Portil de cara al inicio de la temporada de verano, realizando otra aportación de arena, actuación que se suma a las ya realizadas en meses anteriores. Además, habrá señalización en todos los accesos y medidas de seguridad para poder garantizar las medidas de prevención frente al Covid-19.

Ya Cartaya puede presumir de ostentar dos de las banderas azules concedidas a Huelva, con el Caño Culata y San Miguel. Reconocimiento que provoca sensación de seguridad más allá de la existente por el refuerzo de medidas ante el Covid-19.

Además, cabe recordar que Huelva ha recibido trece distintivos de Bandera Azul es lo que ha logrado Huelva para este año, según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). De este total, siete corresponden a playas y otros seis para puertos: Isla Canela y Punta del Moral en Ayamonte, El Albergue en Punta Umbría, Caño de la Culata en Cartaya, Islantilla (Isla Cristina y Lepe), la Playa del Parador (Moguer), y San Miguel (El Rompido).

Sin duda, este verano 2020 será diferente a los anteriores debido a la situación de crisis sanitaria existente por el covid-19, pero los consistorios onubenses llevan semanas preparando las diferentes medidas de seguridad incluyéndolas en sus planes de playas para que los visitantes a la costa puedan disfrutarlas sin mayor preocupación que mantener las distancias de seguridad y disfrutarlas.