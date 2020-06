Piden ayuda desesperada tras el incendio en su vivienda de Aljaraque

Carmen Bermejo está desesperada. Sentada en el sofá y sin poder moverse por las heridas, cuenta cómo ha cambiado su vida y la de su pareja desde el pasado 24 de mayo.

Un brutal incendio arrasó su vivienda de Aljaraque al completo, dejando calcinadas todas sus pertenencias y provocándole numerosas quemaduras por todo el cuerpo.

“Estábamos en casa por la noche y, de repente, vimos un resplandor. Se desataron las llamas de manera descontrolada y logramos escapar, como pudimos, por la planta de arriba con la ayuda de algunos vecinos. Yo fui atendido por los sanitarios por intoxicación, debido a la gran cantidad de humo, pero la peor parte se la llevó Carmen. El fuego le quemó el 40% de su cuerpo“, cuenta Emilio, pareja de la propietaria de la vivienda.

Vecinos y bomberos intentaron sofocar el incendio desde la puerta con la utilización de varias mangueras, pero resultó imposible al haberse iniciado en la mesa del salón que se encontraba más alejado de la entrada.

El desenlace fue irremediable: la vivienda acabó totalmente quemada. Esta pareja lo ha perdido todo.

“Yo sólo intentaba apagar el fuego. Mientras veía las llamas pensaba en lo que me había costado pagar cada mes la hipoteca, en todo el sacrificio y no era consciente de que me estaba quemando. Cuando ví que ya no podía apagarlo, huí como pude, subí hacia mi habitación y salí por la ventana. Si hubiera salido por otro lugar, me habría derretido. Doy gracias porque pude sobrevivir de milagro. Eso sí, las llamas han acabado con todo”, explica Carmen a este diario desde la casa de su hermana, donde reside tras el terrible suceso.

Ahora reclaman ayuda para reparar los daños de la vivienda. “Estamos pidiendo al Ayuntamiento de Aljaraque ayuda para la instalación eléctrica y las paredes“, afirma Emilio a este diario. Una demanda en la que, aseguran, ya están trabajando desde el consistorio para dar respuesta cuanto antes.

Además, la pareja ha contado con la solidaridad de los vecinos de su localidad, quienes después del incendio, iniciaron una recaudación de fondos que, a día de hoy, asciende a 3.000 euros.

“Albañiles, pintores, amigos…todos se están ofreciendo a ayudarnos. Algo que valoro mucho. No sé ni cómo dar las gracias a la gente de mi pueblo. Todos se han volcado en mitad de la pandemia”, confiesa Carmen.

A sus 52 años esta vecina de Aljaraque sólo pide recuperar su hogar de la manera más humilde posible: “una cama y un techo, no pido más”, cuenta.

Lleva sin trabajar desde el inicio del confinamiento y debido a su delicado estado de salud, seguirá sin poder moverse durante, al menos, dos meses más. Por eso, desde este medio alza la voz para contar su historia. Espera que, a través de su testimonio los ciudadanos puedan aportar su granito de arena para volver a reconstruir su vida.

EL PUEBLO DE ALJARAQUE SE VUELCA

Carmen y Emilio han contado con la colaboración del pueblo de Aljaraque desde el principio. Una vecina de toda la vida, Cristina, nos cuenta lo querida que es Carmen en el pueblo. “Ha trabajado en el sector de la restauración en el pueblo de Aljaraque desde siempre. Por eso, todos la conocen. Es sencilla y trabajadora. Su historia ha conmovido a todo el municipio”, dice.

Esta vecina fue testigo del terrible suceso y fue la persona que dio la voz de alarma al servicio de emergencias 112 tras detectar el incendio. “He ofrecido mi ayuda desinteresada a Carmen porque para mí es como de la familia, ya que la casa que se ha quemado era de mi abuela. Les he ofrecido a ella y a su pareja ropa, dinero y todo lo que han necesitado. Son personas que se merecen todo lo bueno tras esta horrible experiencia”, explica la vecina.

A través de las redes sociales, sus amigos de toda la vida han llevado a cabo una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos tras el incendio. Se han puesto en marcha huchas por toda la localidad que, a día de hoy, siguen activas. “Toda la ayuda es poca para Carmen”. Ya han recaudado entorno a 3.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aljaraque también debatirá en Pleno, en unos días, el modo de contribuir con la causa. Del mismo modo, según señalan los vecinos, algunas empresas y entidades como Leroy Merlin o La Caixa también colaborarán con la vecina.

Mientras, Carmen sigue recuperándose, tanto física como psicológicamente de los efectos de las llamas que llegaron, de manera imprevista, para dar un cambio de 360 grados a su vida.