Rafael Ávila: “hay que declarar la industria sanitaria como sector estratégico nacional”

Nuestro invitado a la entrevista de hoy, lo conozco desde siempre, no en vano somos paisanos, constantineros de nacimiento y onubenses de adopción. Me refiero a Rafael Ávila, que fuera secretario general de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) desde su fundación y figura muy importante en el tejido empresarial de nuestra provincia. Ha estado en dicho puesto durante 37 años y desde su puesto fue pieza importante en la constitución de las grandes sectoriales creadas en el seno de la FOE, entre las que destacan la del comercio, industrias químicas, básicas y energéticas y la de hoteles por citar algunos ejemplos.

Desde hace unos años, ya jubilado comparte su tiempo y adiciones entre la capital y la localidad de Beas, donde por cierto, Rafa, también jugó un papel destacado en la promoción de su famoso Belén Viviente.

La primera imagen que se me viene a la mente de nuestro entrevistado del día de hoy es del instituto San Fernando, de Constantina, cuando entré por vez primera en dicho centro, en primero de bachiller y a los que me encontré ese día al pasar el umbral fue a mí primo Félix con Rafael, que ya estaban en quinto y dispuestos a hacer su reválida. A partir de ese momento coincidimos mucho, sobre todo ya en Huelva, donde hemos mantenido y mantenemos una gran relación.

persona muy inteligente, conversadora, dialogante, con don de gentes, capacidad de trabajo y de mando, amable, servicial, sevillista, gusto futbolístico que comparte con el Recreativo… Sin lugar a dudas, figura destacada en la creación y funcionamiento de la asociación empresarial. Rafael Ávila, que en su juventud fue entrenador de baloncesto, es, amable, servicial, sevillista, gusto futbolístico que comparte con el Recreativo… Sin lugar a dudas, figura destacada en la creación y funcionamiento de la asociación empresarial.

Puestos en contacto con él para que respondiera a nuestras preguntas este es el resultado.

P. ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo con la pandemia instalada entre nosotros?

R. Si te contesto con una sola palabra, te diré que: Inédita. Creo que nadie pudo pensar en algún momento que esto nos podía pasar. Y te adelanto una conclusión: estoy sorprendido de que nuestra clase política no sigan el ejemplo de compromiso, de cooperación, de solidaridad que estamos dando los ciudadanos.

P. ¿Qué haces y has hecho en tu día a día durante el confinamiento?

R. Lo tuve claro desde que se anunció el estado de alarma. Me fijé un programa: ocho y media , en pie; desayuno y una hora andando por casa y subiendo o bajando escalera. Después algo de pilates, ducha, salida a por el periódico, el pan y la compra en la tienda del barrio. Llamadas telefónicas a familiares y amigos, contestar los mensajes. Almuerzo, siesta en hamaca, media hora ¡eh!, y lectura de prensa y de libros. Me he reconciliado con la obra cumbre de don Miguel de Cervantes, en versión de Andrés Trapiello, que recomiendo. Repaso a los digitales de Huelva, cena, algún programa de televisión y a las doce a la cama. Cuando pasamos a la fase 1 cambié la caminata casera por ruta por las calles de Beas y en la 2, con mi amigo Ambrosio, bicicleta por los caminos rurales.

P. ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en el mundo empresarial?

R. Todo dependerá de cuanto dure esta pandemia y de si se encuentra el remedio para que los ciudadanos podamos relacionarnos con normalidad. ¿Desde el punto de vista empresarial? Se dice que detrás de una crisis siempre surge una oportunidad. Desde mi punto de vista, tras esta crisis se debería acometer estas acciones: La primera declarar la industria sanitaria como sector estratégico nacional. Desde el respeto al libre comercio no es de recibo que una nación avanzada se haya visto envuelta en la patética situación que hemos vivido respecto a la falta de mascarillas, epis, pcr, respiradores, etc. Hay que favorecer la creación de industrias e incluso la reconversión de otras para que esos productos que se han manifestado como de primera necesidad sean producidos en España e incluso que podamos exportarlos. También la política de subastas de medicamentos tienen que ser revisadas, ganaremos en calidad y favoreceremos a industrias y laboratorios nacionales y por lo tanto la investigación.

En segundo lugar es preciso que, quien ha denigrado a los sectores turísticos y agrícolas, muy importantes para España y para Huelva, pidan perdón por el daño que a la imagen de nuestras empresas, agricultores, trabajadores y al conjunto de España han causado, dando argumentos a nuestros competidores. El Gobierno de España tiene la obligación de poner en marcha campañas internacionales para rebatir el descredito que han causado esas manifestaciones.

En tercer lugar, ante los efectos que va a tener esta crisis en los sectores económicos, desde la óptica de Huelva,”todos a una” para sacar adelante el proyecto CEUS de Mazagón.

En cuarto lugar y me dirijo a los jóvenes de Huelva, especialmente a los que cursan estudios en nuestra Universidad. Aplíquense la frase del Presidente Kennedy: no preguntes que hace tu País por ti, piensa que haces tú, por tu País. Cámbiese País por Huelva. En sus manos está el futuro: ¡sean emprendedores!, ¡háganse empresarios!, ¡creen su propia empresa! Ahí están los nuevo nichos: la robótica, las nuevas tecnologías, el proyecto CEUS, la química, la minería… ¡Utilicen sus productos como materia prima para iniciar nuevas actividades!

P ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R-.¡Vivir! vivir, para ver crecer a mis nietos. Poder asistir a las primeras comuniones de dos de ellos, que se han visto suspendidas por el coronavirus, y viajar y trabajar en el Casino de Beas del que soy tesorero. Vamos a afrontar una ilusionante etapa con nuevas actividades gracias al espacio que hemos ganando después de la rehabilitación llevada a cabo durante el último año y que está a la espera de que pase la pandemia. Esperamos acoger una de tus Tertulias Recreativistas.

P. ¿Son acertadas las medidas que se están tomando por parte de las autoridades?

R. Ha habido de todo. Me parece que el estado de alarma era necesario y que las fases de la, para mí, mal llamada desescalada eran necesarias. No voy a entrar en si un territorio debió entrar antes o después en la siguiente fase. Lo que no tiene explicación es la tardanza en decretar el estado de alarma. Recomiendo la lectura de una noticia del diario EL PAIS del 16 de marzo pasado que decía así: “Corea, el ejemplo para controlar la epidemia que España no siguió”. En él se puede leer como el alcalde de la ciudad de Daegu, primer foco en ese nación, el 20 de febrero pidió a sus ciudadanos que se quedaran en sus domicilios y que usaran mascarillas, incluso dentro de sus casas.

¿Nadie se percató de por qué los fabricantes chinos decidieron no acudir al Congreso de Mobiles de Barcelona? ¿O de la suspensión de la ITB de Berlín, una de las más importantes ferias mundiales de turismo? ¿Cómo es posible que habiéndose decretado que el partido Valencia-Atalanta se jugase sin espectadores el 10 de marzo, se dejaran llegar a Valencia a dos mil quinientos aficionados italianos, procedentes, nada más y nada menos, que de Bérgamo, el foco principal de la infección en Italia?. Y no digamos la forma de justificar por qué no se decretó antes el uso obligatorio de las mascarillas. Sin son obligatorias ahora, debieron serlas al principio de la expansión del virus, como se requirió en Corea.

P. ¿Qué es lo que has echado de menos en estos casi tres últimos meses?

R. Hacer una vida normal. Visitar a la familia, mi tertulia de los martes en Radio Huelva, los encuentros de los fines de semana con los amigos. Los paseos por el campo.

P. Rafa, ¿qué te gustaría añadir?

R. Que cuando pase el virus, empecemos a valorar mucho más aquello que era normal antes de su llegada. La salud, la familia, los amigos… Y que nuestros representantes políticos entiendan que todos somos españoles, con independencia de nuestro color político, que busquen la tolerancia y la cooperación y se alejen de la crispación y del enfrentamiento. Los españoles nos lo merecemos.

Gracias Rafael por tu amabilidad al contestar a nuestras preguntas y desde luego, que contéis en el Casino de Rociana con la visita de La Tertulia Recreativista.