El PSOE aplaude la aprobación del Fondo Covid 19 para combatir los efectos de la pandemia

“El Fondo Covid 19 del Gobierno supone la mayor transferencia de recursos para nuestra tierra destinados a la sanidad y a la educación públicas, y se repartirán en transferencias directas, sin condiciones. Una medida que demuestra la lealtad institucional del Gobierno de España con las comunidades autónomas, por tanto, con Andalucía y, por ende, con Huelva”.

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada nacional por el PSOE en la provincia María Luisa Faneca quien ha aplaudido la aprobación el próximo martes, día 16 de junio, en Consejo de Ministros de este Fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

“Un gesto que deja patente nuestro compromiso sin precedentes con las comunidades autónomas, que creemos en el Estado autonómico y apostamos por dotarlo de recursos. Por eso, nos parece lamentable que el Gobierno andaluz, enfrascado en la confrontación, critique todo lo que venga del Gobierno central, aunque sea bueno, aunque sea el mayor desembolso de recursos jamás aprobado para Andalucía, al margen del sistema de financiación autonómico”, ha aseverado.

“Estamos hablando de transferencias directas, no préstamos como en ocasiones anteriores, las comunidades no deberán devolver este dinero, no les incrementará la deuda ni les generará intereses, son recursos que se reparten sin condicionalidad; de los cuales, 9.000 millones cubrirán el incremento del gasto sanitario, 2.000 millones se destinarán a gasto educativo y 5.000 millones cubrirán la caída de ingresos por la caída de la actividad económica”, ha detallado.

A juicio de María Luisa Faneca, “nuestra comunidad se va a beneficiar gracias a esta sensibilidad y responsabilidad del Gobierno central, y Huelva también debe de verse beneficiada, dado que Andalucía recibirá más recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos, y por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas ganan, porque este fondo garantiza los recursos necesarios para poder proporcionar unos servicios públicos universales y de calidad”.

“Mientras los Gobiernos del PP daban préstamos, el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece recursos no reembolsables que no generan ni deuda ni intereses para las comunidades autónomas. Maneras muy distintas de gobernar, de actuar y de confrontar una crisis”, ha concluido.