Prudencio Serrano: “Quiero equivocarme, pero nos esperan unos años muy duros en Huelva”

Prudencio Serrano Moreno es de esas personas entrañables y solidarias que te encuentras en la vida. Lo conocí hace más de 3 décadas y desde el primer momento se notó que había empatía entre los dos, y de ahí se fue forjando una amistad que perdura, aunque ahora nos veamos menos, pero cuando nos necesitamos, aunque solo sea para hablar un rato, ahí estamos.

Moreno ha estado metido en un montón de frentes defendiendo las cosas de nuestra tierra, habiendo llegado a ser entre otras cosas presidente del CB Ciudad de Huelva y consejero del Recreativo, sin olvidar que fue pionero de la cabalgata de Reyes de El Portil. Las tertulias en el restaurante As de Oros de la población costera, fueron de lo más entretenidas y destacar que uno de los días más especiales para Pruden fue cuando lo nombraron rey mago de Huelva, una experiencia que no olvida.

Reseñar que es persona solidaria y que ayuda de manera silenciosa a los más desfavorecidos dentro de sus posibilidades. Últimamente en Odiel Radio ha dirigido un espacio donde defiendía los intereses de los ciudadanos. Una ventana abierta en la que han tenido cabida cuantas personas lo deseaban. Sin lugar a dudas, una muy “güena gente”

Pues bien, hemos estado en contacto con él para que cuente a los lectores de Diario de Huelva como está pasando esta situación pandémica y lo primero que narra es su parecer sobre la situación que estamos viviendo la cual la define así:

José Luis, Raro todo es tan raro que a veces parece que la vida se acaba. Mucha información diferente en medios de comunicación, datos equivocados a cada momento, personas muriendo día a día y sanitarios y cuerpo de seguridad abandonados. Increíble lo de los ERTE, algunos sin cobrar, el dinero de los ICO no ha llegado a muchas empresas. Hay momentos que parecía que estamos al borde del caos, el gobierno no ha estado a la altura los españoles totalmente perdidos, un estado angustioso y una incertidumbre sin saber que va a pasar porque ni el gobierno nos daba información real.

¿Cómo ha sido tu día a día, especialmente en los dos primeros meses del confinamiento?

Mi día a día me lo planteé y me puse a hacer cosas para ayudar a todos los que podía. Empezamos a llevarle el desayuno a la Policía Nacional a la Policía Local y también llevaba el pan al 061. Me levantaba con gran orgullo y con muchas ganas de hacer algo por estas personas que se jugaban tanto el día a día y todos los días. A las 7 de la mañana me ponía prepararlo todo, ir a por el pan el café… También se le llevaba el pan al comedor social “el matadero” y a veces al asilo de ancianos y lo seguiría haciendo donde me llamen. Hay tantas gentes agradecidas, que muchas veces se fueron algunas lágrimas y es que hay tantas gentes buena.

¿Que has echado de menos?

A mis niños, mis nietos, mis hijos, el no poder abrazarlos, eso es lo peor que nos puede pasar. También todo aquellas reuniones de amigos encontrarse con uno, con otro, quedar a tomar café, los bares cerrados, en fin la vida a veces es tan injusta. Pero sobre todo la familia que no puedes ver.

¿Crees que va a cambiar la vida después de esta pandemia?

La vida creo que va a cambiar para peor. Nos queda unos meses, más bien años de lo nunca vivido. Se nos viene una gran crisis económica y agonizante, se van a perder millones de puesto de trabajo, se van a cerrar miles de negocios. España va a entrar en una crisis jamás vivida pero de todo esto me quedo con la bondad que ha quedado entre las personas, el corazón se nos a abierto como nunca, lo cual nos ha sacado todo lo mejor de nosotros. Pero es triste aguantar después, que se nos hayan ido para siempre miles y miles de personas que no han podido vencer al “bichito”. Creo que todo lo que se nos viene encima no estamos preparados para aguantar esta crisis. Pero obviamente me encantaría equivocarme en mis pronósticos

¿Cómo está influyendo esta pandemia en las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente?

Me gustaría equivocarme, pero creo que las empresas pequeñas desaparecerán muchísimas, habrá negocios que nunca levantarán las persianas. Políticamente no llegan los dineros a los autónomos a la pequeña y mediana empresas. Esta situación es para las empresa un caos. Y no nos olvidemos que la pequeña y mediana empresa y autónomos son los que crean los puesto de trabajo, por lo que entiendo que la Administración debería y tiene la obligación de cuidar a las empresas sacando muchos concurso para reactivar el empleo. Es la única salida, más dinero publico para obras servicios, etc.

¿Cómo te va con el programa de radio?

Te explico. Todos los martes y jueves contábamos con un espacio en Odiel Radio donde durante dos horas se hablaba de todo, política, infraestructuras, medio ambiente, asociaciones de vecinos… En fin, de todo lo que se plantean los ciudadanos. Se invitaba siempre a todos los partidos políticos, a asociaciones, a personas con inquietudes, vamos a todos los que querían exponer algo para nuestra ciudad. Han asistido muchísimos invitados, hemos tocado todos tipo temas pero se decidió con lo de la pandemia cambiar el programa y se montó uno por la mañana que se llama “Resistiré”, dos horas de noticias y música, creímos que era la mejor acción pero no se descarta volver por la tarde a empezar dar “repasos” a quien se lo merezca.

Que te gustaría añadir?

Mira amigo José Luis, en mi vida he sido vicepresidente del Giles, fui creador y presidente del Conquero, presidente del Ciudad de Huelva de baloncesto y también consejero del Recreativo cuando el Decano subió dos veces a Primera División y jugó la final de la Copa del Rey. Fui rey mago del Portil, también de Huelva, pero de verdad que lo que más gratificante para mi han sido esto dos meses ayudando a todos lo que lo han necesitado.