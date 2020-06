Primera baja del Recreativo que encuentra equipo

Aunque el Recreativo de Huelva aún no ha comunicado una lista oficial de bajas, serán pocos los jugadores que repitan presencia en el Nuevo Colombino tras el fracaso de la última temporada. Uno de los que no volverán a vestir la albiazul es Nano, que ha confirmado su anunciado fichaje por el St. Joseph’s FC de Gibraltar.

We can confirm an agreement has been reached to Sign Nano Gonzalez from @recreoficial @NanoGM21 who previously played for Greek giants @paofc_ also @Cadiz_CF @UDAlmeria_Eng @RealOviedo @NASTICTARRAGONA among others.

More information to be followed in due course #ForeverBlue pic.twitter.com/K1rn2RvTBM

— St Joseph’s FC (at 🏠) (@StJosephsFCGib) June 5, 2020