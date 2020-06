Juan Carlos Castilla: “Mi mejor recuerdo deportivo es cuando eliminamos al Barça con el Gramanet”

Juan Carlos Castilla es uno de esos jugadores de la cantera del Recreativo de Huelva que tuvo que buscarse las “habichuelas” lejos de su tierra natal. Su demarcación era la de portero, pero nunca tuvo esa oportunidad y la continuidad necesaria para demostrar lo mucho y bueno que llevaba dentro, por lo que tuvo que hacer las maletas y emigrar a otras tierras donde si tuvo el premio a su esfuerzo y constancia. Jugando con el Gramanet, eliminaron al Barcelona de la Copa del Rey. Y nuestro protagonista de hoy, en ese partido, lo paró absolutamente todo, siendo el ídolo de ese choque

Castilla, posiblemente sea la persona más “jartible” del mundo cuando se propone conseguir una camiseta antigua del Recre para su colección, o una entrada de fútbol o simplemente una fotografía, y es que desde hace unos años acá le ha dado por coleccionar de todo y no para de buscar hasta conseguir su objetivo.

En la actualidad vive en tierras catalanas y hasta allí hemos dirigido nuestros pasos virtuales para preguntarle en primer lugar,

que opinión tiene sobre la situación pandémica que estamos viviendo. Él no dice lo siguiente:

“Ahora parece que estamos saliendo poco a poco de esta situación que nos ha pillado a todos sin saber muy bien cómo actuar. Pero la verdad que ha sido duro, sobre todo las primeras semanas y para los peques. Yo tengo una niña de 9 años y un niño de 3 y los pobres lo han sufrido bastante. Pero nos han dado una lección de entereza increíble.

¿Como fueron esas primeras semanas?

Las primeras semanas de confinamiento la rutina era la de levantarse con los peques, desayunos y demás. Mi mujer teletrabajaba (ahora está de ERTE) y yo hacía de amo de casa. Jajaja.

Ahora que ya podemos salir, aunque tenemos restringidos los horarios al seguir en fase 1, lo hacemos con los niños por la tarde y yo a partir de las 20:00 salgo a andar, ya que tengo la cadera fastidiada y no puedo correr, y en casa aprovecho para hacer el ejercicio que puedo con unas gomas elásticas.

¿Crees que va a cambiar la vida a partir de ahora?

Ahora las gentes serán más desconfiadas en el tú a tú. Más distancia y menos contacto físico, aunque yo espero que poco a poco se vaya recuperando la normalidad de antaño.

Y en el fútbol hasta que sea como antes, que espero que si, estadios vacíos y muchos partidos por la tele, será extraño pero necesario al menos un tiempo.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

En lo que a proyectos laborales se refiere, espero seguir ejerciendo de chofer cuando todo se arregle, es lo que me gusta hacer y lo que la cadera me permite.

¿Cuales son tus mejores recuerdos futbolisticos?

Mis mejores recuerdos futbolísticos son dos. El primero jugando en la Gramanet y eliminando al Barça de la

Copa del Rey. Y el segundo el ascenso a Segunda A con el Cartagena. Aunque siempre digo que tengo una espina clavada al no haber podido triunfar en el equipo de mi tierra. Mi Recre.

¿Qué has echado de menos en estos meses de confinamiento?

He echado de menos sobre todo el disfrutar con la familia y el hacer deporte en la calle y en el gimnasio.

¿Piensas volver a vivir en Huelva?

Ya tengo mi vida hecha en Barcelona aunque como es lógico se echa mucho de menos la tierra de uno y a la familia. Siempre que podemos nos escapamos.

¿Cuéntanos algo de tus camisetas?

Jajajaja. Como bien sabes este tiempo de confinamiento estoy aprovechando para poner a punto mi colección de camisetas, que por cierto, es importante y otros artículos antiguos del Recre, que es lo que más me distrae en la actualidad.

Bueno “Castillita”, que me alegro haber estado en contacto un ratito contigo. Te deseo que tu colección de camisetas vaya creciendo y que sepas que de mi colección no te voy a poder dar ninguna, pues no tengo repetidas, de manera que no me des más la lata.