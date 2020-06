Antonio González: “Lo más importante es la salud y hemos comprobado que somos muy vulnerables”

A Antonio González, Toni de Huelva para muchos, es de esas personas que forman parte de la fisonomía de nuestra capital, pues te lo puedes encontrar por cualquiera de sus calles y si no lo ves, se le echa de menos. Le encantan las tertulias de amigos y su gran pasión es la Semana Santa, siendo en la actualidad presidente de Unión de Cofradías.

A Toni lo conocí cuando trabajaba en una entidad financiera, donde era un auténtico crack en la parte comercial, no en vano, este hombre tiene un gran don de gentes y capaz de convencer con argumentos a los clientes. Persona cordial, simpática y con ese don tan especial de saber llegar a los estamentos con facilidad. Su huevania la lleva como bandera y desde su posición lucha por ella con todas sus fuerzas

Lo ha pasado fatal con la suspensión de la Semana Santa y todo lo que conlleva de actos religiosos, pero a buen seguro que por dentro la ha sentido en toda su dimensión y habrá vibrado solo con los recuerdos de años anteriores.

Con Toni he estado en contacto para conocer su opinión sobre la situación que estamos viviendo. Una situación que él define así:

“Bueno es una situación extraña que no habíamos vivido nunca, complicada y desgraciadamente terrible”.

¿Cómo ha sido tu día a día en estos casi tres meses de confinamiento?

Ha sido rutinario. Me suelo levantar temprano, oigo la radio, veo un poco la tele mientras desayuno y me pongo a hacer cosas. Aprovecho este parón para poner al día los millones de papeles que tengo. Cambio impresiones con mis compañeros de Junta a través de videoconferencias que hacemos tres a la semana, en permanente contacto con los Hermanos Mayores y ayudando junto a ellos a las personas más necesitadas.

¿Crees que esta pandemia va a cambiar nuestra forma de vida?

Yo creo que la maldita pandemia ha hecho reflexionar a todo el mundo. Hemos comprobado que lo más importante es la salud y que somos muy vulnerables aunque hemos estado en buenas manos, en la de los extraordinarios sanitarios, y sobre todo, en las de Dios. Creo que poco a poco iremos volviendo a la normalidad aunque habrá que esperar. Pero sin perder por un momento nuestra fe.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Esto también nos ha enseñado que debemos y tenemos que vivir el día a día, ahora es más complicado hacer planes a largo plazo, pero deseo por encima de todo salud para todo el mundo, que esto acabe pronto y que se arreglen los problemas que desgraciadamente tienen y van a tener muchas familias. Quizás demasiadas. Ojalá llegue la normalidad y habrá tiempo para soñar.

¿Qué has echado de menos fundamentalmente?

Evidentemente he echado de menos muchas cosas, porque son muchos los actos anteriores, cultos de Hermandades, el Pregón ha sido algo que se ha echado mucho de menos por lo que significa y porque han sido muchísimas horas de trabajo de Eduardo que no ha podido decir en el Gran Teatro, pero que si Dios quiere el año próximo las dirá, el montaje de los palcos, la toma de hora, el contacto con los Hermanos Mayores, las reuniones con los encargados de los horarios. Y luego, pues la salida de las Hermandades a la calle para realizar la Estación de Penitencia. Eso si, hay que dejar claro que los pasos no han salido, pero si ha habido Semana Santa. Así que hemos estado viendo y oyendo por la tele la misa diaria de nuestro Obispo y las Juntas de Gobierno han efectuado de una manera telematica o en grupo muy reducido la Estación de Penitencia.

¿Cómo has vivido la ausencia de los desfiles procesionales?

Creo que hemos vivido con angustia y con miedo. Han sido muchos días muy duros, donde al estar en casa, sin salir has echado en falta muchas cosas. El no haber podido disfrutar de algo tan apasionante como es la Semana Santa. La gente, los amigos, los compañeros, el ambiente, todo en definitiva.

¿Qué te gustaría añadir?

Me gustaría decir para terminar, que las Hermandades con sus Hermanos Mayores, Juntas de Oficiales y demás Hermanos han vuelto a dar un ejemplo de solidaridad con la gente necesitada y en estos momentos donde su economía, se encuentra debilitada, se han echado para delante y no han dejado ni un solo día en ayudar al necesitado. Así que por favor que esto termine pronto, que no se ponga nadie malo más y que volvamos cuanto antes a una normalidad absoluta. Un saludo para todos.

Toni, amigo, que te deseo todo lo mejor del mundo y que el trabajo de este año no ha caído en saco roto, ha servido para afianzar aún más la fe cristiana y a buen seguro que la semana grande de Huelva, el próximo año