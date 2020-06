La locura de Álvaro González por el Recreativo

Si querer jugar en el Recreativo de Huelva es factor indispensable para convertirse en un fichaje albiazul, Álvaro González cumple con creces con ese primer requisito. El talentoso futbolista onubense ha vuelto a demostrar sus ganas de regresar al Nuevo Colombino, al asegurar en el programa El Diván del Abuelo que “estoy como loco por volver, pero para eso el club tiene que querer que vuelva“.

Y es que tras revalorizarse esta última campaña con sus actuaciones en el CD Ebro (23 partidos y 4 goles), el mediapunta matiza que, aunque “me encantaría volver, no lo haría a cualquier precio. Deseo estar en el Recre y la gente que me conoce sabe lo que siento y quiero. Y si las negociaciones se dan y firmo, que no le quepa a nadie la menor duda de que daré mi mejor versión“, asegura.

Pelea con Pablo Comas

No obstante, Álvaro González reconoce que a estas alturas del mercado de fichajes “no sé nada” del Recreativo, “ni tampoco si Zamora cuanta verdaderamente conmigo para el proyecto. Lo que si sé es que estoy como loco por volver. No le guardo rencor al Recre pues fue Pablo Comas quien me echó del club, no la gente de Huelva. Pero esa espinita la tengo ahí clavada“, sentencia. El verano decidirá si puede sacársela o no.