Néstor Santos deja Ciudadanos Huelva pero seguirá como concejal ‘no adscrito’

El presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva Néstor Santos ha presentado hoy su dimisión al comunicárselo a la secretaría de institucional del partido, según ha confirmado a diariodehuelva.es.

En declaraciones a este diario, Santos ha expuesto que “lo que me lleva a tomar la decisión es a raíz del cambio de la dirección de Ciudadanos, junto a los independentistas se le está prestando apoyo a un Gobierno socio-comunista liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”.

El ya ex presidente del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, ha expuesto que “llevo meditando varias semanas mi postura y es en este momento cuando veo que no hay marcha atrás“; a lo que ha añadido que “me encuentro muy bien, ha sido un paso muy importante y meditado, es fundamental no perder la identidad, ni los principios por los que trabajamos en los inicios de Ciudadanos”.

Néstor Santos seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huelva.