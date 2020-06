Antonio Calle: “En el At. Onubense hay jugadores que pueden estar en el primer equipo”

Nuestro invitado del día de hoy es un ex jugador del Recreativo que vivió la mejor etapa de la historia del Club Decano y que en la actualidad es el responsable técnico del Atco Onubense, filial de los albiazules. Me refiero a Antonio Sánchez de la Calle, o lo que es lo mismo, Antonio Calle para el mundo del fútbol.

Persona afable, cordial, servicial, comprometido, enamorado de su trabajo, trotamundos del fútbol. No en vano ha pasado por un montón de equipos antes de colgar las botas poquito antes de llegar a los 40 años. Personalmente me cae muy bien y es de esas gentes fiables que te encuentras en la vida, con los que es enriquecedor tener una conversación de fútbol. En Huelva encontró el amor y formó con una onubense una bonita familia.

Lo llamo para que dé a conocer a los lectores de Diario de Huelva su opinión sobre la situación pandémica que estamos atravesando y comienza así:

“Bueno, es una situación anómala y que nos ha pillado por sorpresa a todos y que no nos la esperábamos. Yo creo que lo peor ya ha pasado y parece que poco a poco volvemos a la normalidad con las correspondientes precauciones”.

¿Como has vivido fundamentalmente las primeras semanas del confinamiento?

Cuando hemos estado confinados he aprovechado para estar más tiempo en familia y sobre todo entender mejor a mis hijas que están en una edad complicada como es la adolescencia. Por las mañanas me levanto y ayudo a mi hija la pequeña con las tareas del colegio, hago deporte, sigo viendo fútbol y he aprovechado que tengo perro para poder salir a la calle. Ahora que ha podemos salir voy a correr tres días para no perder la forma.

¿Va a cambiar la vida después de esta pandemia?

Creo que esto que ha pasado nos debe hacer recapacitar y ver las cosas de forma diferente, darle valor a pequeñas cosas que antes no valorábamos y sobre todo que tu familia esté bien. En el mundo del fútbol ahora va a ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados porque no habrá gente en los estadios que es lo bonito del fútbol pero poco a poco se volverá a la normalidad siempre y cuando seamos responsables y cumplamos las medidas sanitarias.

Antonio, ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Los proyectos que tengo es seguir entrenando, mejorar a nivel personal y profesional.

¿Tiene la cantera del Recreativo jugadores para dar el salto al primer equipo?

Yo te puedo hablar de los jugadores que he entrenado este año y en mi opinión, hay jugadores que por cualidades pueden estar perfectamente en la primera plantilla la temporada que viene. Pienso en el impacto que va a tener el fútbol a nivel económico por el COVID-19… y la solución para los clubs es confiar en la cantera.

¿Qué es lo que más has echado de menos en este tiempo de confinamiento?

Lo que más he echado de menos estos meses ha sido poder salir y sobre todo poder entrenar y competir cada fin de semana.

Te hubiese gustado que la competición en segunda B se acabara?

Creo que era difícil acabar la liga en segunda B, pues no se podrían haber cumplido las medidas sanitarias, habrían tenido que pasar todos los jugadores los test con el gasto que eso supone y quedaban muchas jornadas con la incertidumbre que tenemos de esta pandemia.

¿Te gustaría añadir algo más?

Quiero decir que somos unos afortunados que aquí en Huelva no hayamos tenido muchos casos del Covid-19, y seamos responsables ahora que parece que estamos superando esta situación. Un saludo a todos!.

Antonio muchas gracias por tu amabilidad, y que pronto te veamos entrenando en superior categoría, pues me consta que capacidad y conocimientos tienes para ello.