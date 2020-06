Cafetería-Pub Metropol de El Portil, un lugar idóneo para disfrutar con garantías de la vida de siempre

Cafetería-Pub Metropol de El Portil regresa. Poco a poco vamos recobrando algunas de las cosas de siempre que este maldito bicho se empeñó en quitarnos y haciendo mucho daño con la desaparición de muchísimas vidas en el país y en el mundo. Hoy traigo a esta vuestra sección, mis queridos lectores, la reapertura de una emblemática terraza que sigue levantando las mismas pasiones desde que abrió.

Con la entrada de la fase 2 de la desescalada la emblemática cafetería-pub Metropol de El Portil, que regenta el amigo Agustín Soler Losada, reabrió sus puertas el pasado día 15, mitigando de esta forma un poquito la crisis que también ha provocado de otro sector de nuestra economía el Covid-19, como en tantos otros y que desgraciadamente notaremos todos en nuestros bolsillos.

Y como ya estoy en mi residencia veraniega de El Portil, decidí que, tras estos meses tan duros de confinamiento por esta maldita pandemia, era el momento de volver a disfrutar de los bares junto a mi mujer, Lola Montero, y retornar el sentarnos en una terraza y catar una cerveza fresquita. Eso sí, lo hice entre la cautela, la ilusión y las dudas, pero, conociendo a Agustín sabia que era el sitio idóneo para dar el pistoletazo de salida, ya que tenía claro el estricto protocolo de seguridad que allí encontraría y no me equivoque.

Me decía su propietario que “su empeño principal es garantizar la seguridad y la salud de sus clientes, la suya y la de sus empleados, cosa que espera sea reciproca por parte de los usuarios que deberán respetar las normas¨.

Este pequeño empresario del sector de la restauración me seguía trasmitiendo que ¨está cumpliendo con todas las medidas de forma estricta y aunque se han flexibilizado algunas normas en referencia a la fase 1 tiene claro que debe asegurarse el mantenimiento de la distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas¨.

Las mesas dependerán del número de personas, ya que entre clientes se debe de respetar también la distancia mínima de seguridad. Añadía que ¨no permite sentarse a ningún cliente hasta la limpieza y desinfección de mesas y sillas¨.

En cuanto a la recepción de mercancía, me comentaba que ha habilitado una puerta independiente para evitar el trasiego por el establecimiento y que no deja descargar a ningún proveedor que no lleve guantes y mascarillas, y que antes de colocar los artículos en la estantería los desinfecta. En definitiva, que habrá más limpieza que nunca, con ¨desinfecciones frecuentes de la barra y la zona de apoyo, así como los utensilios de uso frecuentes y la vajilla, cristalería y cubertería se desinfectará en el lavavajillas y nunca de forma manual¨.

Así que, si tenías algún temor mi querido lector, ya puedes echar a correr y disfrutar de Metropol que es una de esas cafeterías donde poder desayunar, merendar, tomar un vermut o una cerveza al mediodía y por la noche deleitarte de su carta de cócteles o de zumos naturales y, si tienes dudas sobre qué combinado probar, sigue la recomendación del maestro Agustín, el mío es Amarguiña en copa de balón con hierbabuena, hielo picado y limón exprimido.

Y para que nuestra estancia sea perfecta, le añadimos atención, amabilidad y profesionalidad, que sin duda son las pócimas que emplean en esta casa para que sus clientes puedan disfrutar a cualquier hora del día.