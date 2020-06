Alonso, que gusta en el Recreativo, ofrecido al Rayo Majadahonda

Los caminos del Recreativo de Huelva y Óscar Carazo parecen condenados a cruzarse. A la polémica del pasado verano, se ha unido la carrera por Higor Rocha, ganada finalmente por el director deportivo del Rayo Majadahonda. Y ahora podría iniciarse un nuevo culebrón a costa de José Alonso.

El central onubense que milita en el Cádiz B está en el punto de mira del secretario técnico albiazul Juan Antonio Zamora, pero también interesa a otros equipos. Y por si fuera poco, su representante, haciendo su trabajo, está ofreciendo al futbolista a más clubes. Entre ellos, el Rayo Majadahonda.

No es prioritario

En Madrid valoran el ofrecimiento, pero al no ser un fichaje prioritario, no realizarán ningún movimiento, por el momento. Así las cosas, Óscar Carazo no será un obstáculo para que José Alonso pueda regresar al Nuevo Colombino. Pero sí lo es el Cádiz B del también onubense Juan Manuel Pavón.

Cláusula de ampliación

El filial amarillo quiere seguir contando con los servicios del zaguero natural de Punta Umbría para la próxima temporada y existe una cláusula en el contrato que une a ambas partes, que faculta al club para ampliar la mencionada vinculación laboral. Pero si su agente anda ofreciendo al jugador…