La Junta demora un año más las obras del centro de salud de Isla Chica

El teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez, ha hecho público hoy que el Ayuntamiento ha recibido en esta misma jornada por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la solicitud de prórroga a la licencia de obras para la construcción del centro de salud de Isla Chica.

“Sin darnos razón alguna, nos piden una ampliación de 12 meses para la ejecución de esta actuación que comenzó hace ya casi dos años, en julio de 2018”. En declaraciones a los medios de comunicación, el edil ha calificado de “inadmisible” que los vecinos y vecinas de esta populosa barriada “tengan que esperar un año más para disponer de la atención sanitaria digna que merecen y por la que tanto hemos trabajado desde el Ayuntamiento”.

Gómez Márquez ha recordado que “en abril de 2018 concedimos a la Junta licencia por 24 meses, lo que significa que las obras tenían que haber terminado -siendo generosos y además teniendo en cuenta el estado de alarma- a mitad de este 2020, y ahora nos piden una prórroga de un año más, eternizando una actuación vital para Isla Chica, tal y como ha hecho el Gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX en la Junta de Andalucía con las paralizadas obras del antiguo edificio de Hacienda y las del Banco de España”.

El teniente de alcalde ha subrayado la “enorme preocupación” del equipo de Gobierno municipal, con el alcalde Gabriel Cruz a la cabeza, “ante lo que está pasando con las obras de la Junta de Andalucía en Huelva, por lo que exigimos una explicación inmediata al Ayuntamiento y a la sociedad onubense. Lamentamos la dejadez y la desidia con la que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado empantanados tres importantísimos proyectos que han heredado de la anterior Administración autonómica”.

En esta línea, el concejal ha apuntado que la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, “lleva totalmente parada desde hace ya más de un año, y el edificio sigue ahí como un esqueleto descarnado en plena Plaza de la Constitución. Continuamos sin noticias y encima tuvimos que estar encima para que aseguraran la estructura y no se afectara a colindantes”.

Respecto al Banco de España, el edil ha recordado que “este mismo viernes se llevaron la grúa y los andamios de las obras de rehabilitación porque el parón por la modificación del proyecto tras el hallazgo arqueológico va para largo. Y eso es porque no se ha actuado con la debida diligencia. Nosotros tramitaremos el estudio de detalle con la máxima celeridad, pero esta actuación ya lleva bastante retraso por la gestión que se ha hecho desde la Junta”.

Gómez Márquez ha incidido en que la obra de Hacienda “es fundamental por su ubicación en pleno Casco Histórico, la envergadura del edificio, su importancia arquitectónica, etc. El Banco de España, por esas mismas cuestiones y además porque atañe al cumplimiento de la aspiración de Huelva, puesta de manifiesto en el Pleno, de disponer de un Museo Arqueológico a la altura de su riqueza histórica. Pero, al hilo de esta petición de prórroga, -ha defendido el concejal- queremos destacar la importancia que tienen las obras del centro de salud de Isla Chica, siendo, de hecho, un compromiso en el que nuestro alcalde se ha volcado desde que llegó al Gobierno del Ayuntamiento, para que esta populosa barriada, en la que viven 25.000 onubenses, tenga la atención sanitaria y las infraestructuras que merece, y que se lleva esperando tantísimos años”.

“Tenemos que recordar -ha dicho el responsable de Urbanismo- que, de no ser por el equipo de Gobierno encabezado por Gabriel Cruz, estas obras todavía no habrían empezado. Así que no podemos permitirnos excusas, retrasos ni falta de interés”.

El inicio de la construcción del centro de salud en la anterior legislatura, ha señalado el concejal, “fue muy laborioso y requirió mucho esfuerzo, pero es que para nosotros el equipamiento sanitario de Isla Chica es una absoluta prioridad. Nada más llegar al Gobierno municipal, hicimos una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y pusimos a disposición los terrenos adecuados, los que la Junta necesitaba, desbloqueando en pocos meses lo que el PP bloqueó durante siete años. Hace dos años por fin arrancaron las obras y ahora, sin ninguna explicación, se nos pide esta prórroga, que es necesario poner en conocimiento de toda la ciudadanía”.