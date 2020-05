Así es el nuevo mercado de fichajes para el Recreativo

Algunos aficionados del Recreativo de Huelva empiezan a mostrar inquietud porque el Decano aún no haya cerrado ninguna renovación ni refuerzo para la próxima temporada. Por no tener, el Recre no tiene ni entrenador. No obstante, hay que valorar que, aunque las fechas previstas no son muy diferentes a pasadas campaña, el mercado de fichajes va a ser muy diferente al de veranos precedentes.

Para empezar, no todos los clubes están en el mercado de fichajes. Como es lógico, los dieciséis que luchan por el ascenso en el ‘play-off expres’ tienen puesto sus cinco sentidos en dar el salto de categoría. Y lo mismo cabe decir de los veinte que ascenderán desde la Tercera División. En total, 36 de los 100 equipos que compondrán la nueva y ampliada Segunda División B, están ahora mismo fuera del mercado.

Precaución y temor

Son los clubes como el Recreativo, que han cerrado el curso deportivo, los que sí pueden acudir ahora al mercado de fichajes. Pero lo están haciendo con precaución y temor. Y es normal, porque los presupuestos están más en el aire que nunca. La incertidumbre sobre si se permitirá o no la entrada de público a los estadios hace que los ingresos por abonos, fundamentales hasta la fecha, sean una incógnita.

Sin saber cuánto dinero vas a tener, es difícil ir de compras. Se impone una economía restrictiva, que comienza con el intento de revisar a la baja los contratos ya firmados -ofreciendo más años a cambio-; y prosigue con ofertas a la baja a los nuevos fichajes. Eso los clubes que se atreven. Otros, como el Recre, esperan que el paso del tiempo disipe algunas de las muchas dudas existentes hoy día.

Rebajas salariales por clases

Como suele suceder en la vida real, la crisis económica también se cebará con la clase media. Los técnicos y jugadores ‘top’, esto es, aquellos que percibían más de 50.000 euros por temporada, no se verán muy afectados y mantendrán su nivel adquisitivo por la dura competencia que hay entre los equipos ‘grandes’, que saben que el curso venidero deben ascender sí o sí, bien a la Segunda División, bien a la nueva Liga PRO.

Serán los entrenadores y futbolistas cuyo salario se sitúa entre los 50.000 y 20.000 euros los que noten todo el peso de la crisis y vean rebajados sus emolumentos, pues son considerados peones de obra por las direcciones deportivas y encima, abundan. Por último, la ‘clase baja’ que cobra menos de 20.000 euros también sufrirá una rebaja de sueldo, aunque menor porque el margen para recortar es más estrecho.

Fórmulas contractuales

Por cambiar, cambian hasta las fórmulas contractuales. Sin saber cuándo empezará y acabará la Liga, es difícil fichar. Por eso, ya se ofertan contratos fijando una fecha previa al arranque de la competición como inicio de la relación laboral, y el último partido como el final. Y también varia la forma de pago. Donde antes se estipulaba una cantidad anual, ahora se hace por meses. Es el nuevo mercado de fichajes.

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL RECREATIVO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA