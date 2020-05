Crónicas cómicas andaluzas, nueva obra de teatro de Marcos Arizmendi junto a Diego Arjona

Sin lugar a dudas es uno de los artistas más importantes de Huelva, aunque su valía profesional se reconozca más fuera de nuestra geografía provincial. Me estoy refiriendo al actor humorista Marcos Arizmendi, quien empezó a ser muy conocido en el programa televisivo de Pepe Navarro, “Cruzar el Misissippi”. Pero Marcos ya llevaba su tiempo en el mundo del espectáculo, especialmente como cantante, pues es una de esas facetas que nuestro invitado de hoy domina a la perfección aunque sea en el humor donde destaca y de que manera, pero Arizmendi, en sus actuaciones no desaprovecha la ocasión para interpretar al final del espectáculo cualquier canción, que hace que el público salga encantado.

Hay que destacar que Marcos ha llevado, hasta que apareció el maldito virus, más de 10 años triunfando semanalmente en la Gran Vía madrileña, concretamente en ‘La Chocita del Loro’, lo cual no es nada fácil, pues lo hace contando por éxito todas sus actuaciones. Marcos tiene una espinita clavada que le gustaría quitarse, es la de ser rey mago en Huelva, pero los distintos alcaldes no se han acordado de él y bien que se lo merece.

Pues bien, con este pedazo de artista nos hemos puesto en contacto, para que nuestros lectores puedan conocer su opinión en relación a la situación que estamos viviendo. Arizmendi comienza a expresarse así:

“Me parece que es una situación que se podía haber evitado. El ser humano de por sí es muy egoísta y estamos tratando muy mal al planeta y este nos lo ha devuelto con creces. El mundo quería que nos parásemos y que reflexionemos ante él y ante nuestras propias vidas”.

Marcos, ¿cómo has vivido el confinamiento que nos han impuesto?

La verdad que los primeros días los tenía bastante descontrolados, dormía tarde y mal y cogí hábitos de comer a deshoras. Con el paso del confinamiento, me he ido arreglando y responsabilizando, ya que he tenido que gestionar mi vida y mi trabajo. Ahora lo llevo mucho mejor.

¿Crees que va a cambiar la vida, una vez que se normalice la situación pandémica?

Por desgracia creo que la gente va a olvidar rápido y a los pocos meses van a seguir actuando igual, también habrá gente que habrá aprendido de todo esto.

Y al mundo del espectáculo, ¿qué?

En cuanto al mundo del espectáculo, estamos esperando a que nos den noticias y a que nos dejen abrir teatros, salas y demás lugares de cultura. La verdad es que espero que saquen una vacuna pronto y volvamos a la normalidad ya que nos hace falta a todos recobrar nuestras vidas.

¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro en estos momentos?

Mis proyectos para el futuro son varios. Seguir con mi espectáculo RISIS en Gran Vía Madrid, empezar una obra de teatro llamada Crónicas Cómicas Andaluzas en la que comparto cartel con mi compañero Diego Arjona, bajo el sello de Comediarte Producciones. Y varios proyectos audiovisuales de los cuales aún no te puedo contar nada pero son muy ambiciosos.

¿Sois los artistas unos de los grandes perjudicados de momento?

Los artistas seguiremos con nuestro trabajo de entretener al público, aunque sí estamos siendo los más perjudicados de esta pandemia ya que dependemos del público, sin ellos no podemos trabajar. Espero que todo mejore.

¿Qué has echado de menos fundamentalmente en estos casi tres meses de confinamiento?

He echado de menos los abrazos y los besos. Quedar con amigos para salir a comer o tomarnos una cerveza. Y sobre todo actuar, que es lo que me llena.

¿Qué te gustaría añadir?

Desearles a todos los afectados una pronta mejoría, ayudarnos entre todos para salir adelante y que hayamos aprendido algo de todo esto. Y lo más importante, que nos queramos más y que vengan a ver espectáculos.

Marcos, que es toda una gozada echar un ratito de charla contigo, pero puedo asegurar y aseguro, que ver un espectáculo en directo de este artistazo es tener asegurado un par de horas de risas y olvidar todo tipo de problemas. Vamos un método infalible para la relajación.