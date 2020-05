Caro reclama una oportunidad para demostrar que es de Primera División

José Antonio Caro forma parte de un grupo muy selecto. El portero del Real Valladolid es, junto a José Antonio Martínez, central del Granada, de los pocos futbolistas onubenses que militan en la Primera División. Superado el parón motivado por el coronavirus, el cancerbero natural de La Palma del Condado trabaja junto a sus compañeros para ponerse en forma de cara al inmediato retorno de la competición.

Caro, que retornó a Valladolid en el mercado de fichajes de invierno, tiene ahora una nueva oportunidad de luchar con Jordi Masip por la titularidad en la portería pucelana. Nuestro futbolista espera “poder demostrar lo que soy capaz de hacer y la razón por la que estoy en este equipo, algo que todavía no he tenido la oportunidad de hacer“, ha señalado en declaraciones recogidas por el diario AS.

Contractualmente

Contractualmente, el meta condal tiene asegurada su presencia en Pucela hasta el 30 de junio de 2021, pero no quiere que se repita la historia de anteriores temporadas, cuando salió cedido a un equipo de Segunda División. “No voy a negar que me encantaría quedarme aquí todo lo que me queda de contrato, pero mi único pensamiento ahora mismo es conseguir la permanencia lo antes posible, ese es mi sueño inmediato“.