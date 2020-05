José Andrés Espuelas: “nos hemos acostumbrado a una vida llena de miedos y recelos”

Sin lugar a dudas, nuestro invitado del día de hoy a esta entrevista, es de esas personas que ha llevado la creatividad a través de la pintura a las calles de Huelva. Artista por los cuatro costados. Apasionado por la pintura, y la suya ha llegado a calar al gran público por su forma de realizarla.

Este ingeniero de minas por la Universidad de Huelva dice que en un momento la crisis le obligó a salir de un mundo en blanco y negro, pasando de la noche a la mañana a otro donde el color marcó definitivamente su rumbo, por lo que en el 2014 decidió dedicarse profesionalmente al mundo del arte, donde se inició con la obra pictórica ‘Mi Huelva’, que sorprendió a propios y extraños, por la belleza de sus oleos de los lugares más emblemáticos de nuestra capital.

El estilo de Espuela es fácilmente reconocible, pues deforma la realidad a su antojo, sin criterio fijo pero con el interés de animar esquinas, muros, balcones, etc. Y que se ha dado a conocer popularmente como ‘curvismo’. Así define el propio autor sus obras pictóricas. Este gran artista ha decorado con su arte, entre otros lugares, el entorno del antiguo mercado del Carmen, siendo uno de los más fotografiados por los visitantes, pues es un auténtica maravilla.

Espuelas es persona conversadora, con ideas claras, intuitivo, creativo y, sobre todo, muy amante de las cosas de Huelva, esa Huelva que quiere ver progresar y dotada de todas las infraestructuras necesarias para ello.

Empiezo preguntándole por él y su vida, no dudando en contestar de manera rápida.

“La vida de José Andrés Espuelas Sánchez comienza cada mañana entre las cinco y las seis de la mañana. Mi compañía son un buen desayuno, un cigarrillo y mi programa de radio favorito. A continuación, sentado frente al ordenador, actualizo las redes sociales, de las que depende gran parte de mi trabajo. Una ducha y a continuar con mi día. Soy ordenado en su justa medida, con lo cual, antes de las 8 de la mañana ya tengo mi casita lista y me pongo a pintar hasta la una de la tarde aproximadamente, que es cuando paro para comer algo y descansar un ratito. Entre las 3 y las 3 y media vuelvo a mis lápices con una taza de café. Esto se suele prolongar hasta las 8.30 o 9 de la tarde. Después, una cena ligera y a la cama. Procuro ir a dormir a las 10 o 10.30″.

Si eres así, durante la vida normal, ¿cómo es tu confinamiento?

Durante el confinamiento esta situación se ha repetido día a día. En épocas normales a lo mejor tengo que ir a Huelva a hacer recados, a comer con mi madre y mi hermana, a escanear mis dibujos o, por qué no, a tomar una cerveza con mis amigos. Ahora casi hemos vuelto a la “normalidad”, pues para mí y para la mayoría de los mortales la situación actual es extraña: en el mundo occidental las personas de mi edad no hemos conocido nada similar.

¿Qué te parece la situación pandémica que estamos viviendo?

En estos meses nos hemos habituado a una vida totalmente diferente llena de miedos y de recelos no sólo por la idea de contagiarnos con el virus, sino por la de un futuro bastante incierto a nivel político, social y económico, fundamentalmente.

¿Cómo piensas que va a cambiar la vida después de esta ‘pesadilla’?

Creo que nuestras vidas van a cambiar en todos los sentidos. Esta situación nos ha hecho reflexionar bastante acerca de lo verdaderamente importante, sin frivolidades.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Pensando en la incertidumbre del futuro de todos nosotros me siento un privilegiado por los proyectos que tengo. Durante el confinamiento he participado en dos proyectos altruistas y benéficos. El primero fue el de ‘Los monstruos del coro’, en el que un grupo de dibujantes recreamos la visión infantil del virus de muchos niños españoles, y el segundo ha sido la realización de un diploma que la Policía Nacional entregará a los héroes silenciosos de esta pandemia. Actualmente participo en el proyecto ‘Municipio feliz’ del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, que son una serie de 20 dibujos que tienen como protagonistas al pueblo y sus tradiciones y costumbres. Un proyecto similar al de las lonas del mercado antiguo se está realizando en Isla Cristina, para el cual también me han pedido participación. También, junto a mi sobrino Luis, estamos creando una nueva página web en la que se agrupa toda mi obra con un fin económico, vender tanto los cuadros en sí como productos relacionados con ellos. Y además sigo realizando encargos particulares los cuales me producen gran satisfacción personal por el entusiasmo con que los reciben.

Amigo, que me da un montón de alegría, saber que tienes tantos proyectos, que cada día te confíen más encargos, que tu original forma de pintar tenga tantos adeptos y sobre todo, que sigas siendo optimista y luchando tanto por Huelva.