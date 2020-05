Manolo Pedraza: “Mi futuro va relacionado con el del Recreativo de Huelva”

Nuestro invitado a esta sección en el día de hoy es de esas personas que en cuanto lo tratas tienes que quererlo por fuerza. Me estoy refiriendo a Manolo Pedraza, actual delegado de campo del Recreativo. Entre otras muchas labores y uno de los futbolistas que más partidos ha jugado en el Decano del fútbol español, donde fue su capitán durante muchas temporadas.

Persona, afable, cordial, trabajador, comprometido, muy familiar, servicial, fiable, discreto…, vamos, lo que se puede denominar “güena gente”. Querido por toda la afición recreativista, que valora muy positivamente la labor de Manolo con el club de sus amores.

Con este onubense recreativista he estado en contacto para conocer su opinión sobre la situación tan anómala como inesperada que estamos viviendo y ha empezado diciendo para los lectores de Diario de Huelva lo siguiente: “la situación que estamos viviendo es muy grave, tanto sanitaria como económica, debido a la enfermedad. Hemos visto hospitales desbordados, como los sanitarios no daban a basto jugándose la vida en el cuidado de los enfermos, sin saber apenas de la enfermedad y sin medios. Es muy duro ver como todos los días conocíamos la cantidad de personas contagiada como fallecidas”.

Manolo cómo estás viviendo tu día a día?

En mi día a día intento aprovechar y disfrutar de la familia, de mi mujer Pepi y mis hijos Lorena, Manuel y David, ahora que puedo, ya que antes por razones laborales no coincido mucho con todos ellos. Intento ayudar en las tareas de la casa, estar pendiente de mi hijo pequeño con la clases online, hacer un poco de deporte, ir al súper a la compra de los alimentos e intentar estar entretenido para que no se haga más duro de lo que es, imagino como todos.

¿Crees que va a cambiar mucho la vida después de esta pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

La vida después de la pandemia, creo que cambiará a nivel social especialmente con el distanciamiento y la higiene que tanto nos han inculcado desde el principio y tan importante que es. En el fútbol, en principio va a hacer mucho daño, sobre todo al no profesional, debido a la no asistencia de espectadores, por lo menos en estos primeros meses. Ojalá se encuentre una solución ya que el fútbol sin público no es igual y no se podría soportar, aparte el protocolo sanitario a realizar por estos equipos sería imposible asumir el coste económico, material y de instalaciones.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Mi proyecto de futuro va unido al Real Club Recreativo de Huelva, como te he comentado antes, ojalá cambie la situación en cuanto a la enfermedad y se busquen medios para que poco a poco se vaya cogiendo la normalidad adaptándonos a la situación del momento.

¿Echas de menos el fútbol activo?

Si, lo echo mucho de menos el fútbol, date cuenta que es lo que he vivido desde siempre al estar desarrollando alguna funciones en el Club. Es difícil poder desconectar mucho. Cuando te encuentras en esta situación de inactividad te falta algo, no asumes el no poder hacer cosas relacionadas con el fútbol. Como no puede ser de otra manera, he echado de menos mi día a día laboral, pero sobre todo el contacto personal con amigos, compañeros, familia.

¿Que te gustaría añadir?

Que de todo esto que hemos pasado debemos de coger lo positivo, valorar lo que tenemos, darle mucha importancia a las recomendaciones de los expertos y sobre todo respetar todas las medidas de protocolo de la enfermedad, porque lo más importante que hay es la vida Y fundamentalmente agradecer a todo el personal sanitario de España, especialmente a la planta 3.4 del Hospital Juan Ramón Jiménez, por su profesionalidad y entrega, también a las Fuerzas Armadas, al personal de supermercados, transportistas etc. A todos ellos que han estado en las más duras y sin ellos estos hubiera sido imposible de superar

Manuel, muchas gracias por tu amabilidad al atenderme y desde luego desearte todas las venturas del mundo para ti y los tuyos y esperando vernos en el estadio Nuevo Colombino y vibrar con el Recreativo. Y eso sí, que podamos ascender de una vez.