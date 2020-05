Las residencias de mayores de Huelva se preparan para las visitas de familiares

Con el paso a la fase 2 de la desescalada, el Ministerio de Sanidad elimina las restricciones de visitas a las residencias de mayores, pero deja en manos de las comunidades autónomas su regulación.

Así se recoge en la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, señala que las comunidades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes.

De este modo, las limitaciones establecidas previamente por Sanidad en relación a las visitas a las residencias quedan anuladas y sólo tendrán valor aquellas medidas aprobadas por la Junta de Andalucía y publicadas en el BOJA.

Ahora es la administración andaluza la que decide cuándo, cómo y de qué manera actuar en los centros residenciales, los lugares más vulnerables ante el contagio del coronavirus.

Y, de momento, los onubenses tendrán que esperar para poder abrazar a sus familiares residentes.

LA JUNTA NO PERMITIRÁ TODAVÍA LAS VISITAS EN RESIDENCIAS

Aunque Huelva ha pasado a la fase 2, por el momento la Junta mantiene la restricción de visitas en las 29 residencias de ancianos de la provincia de Huelva

La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA la Orden de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 14 de mayo de 2020, en la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de

la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

Así, el Gobierno andaluz prolonga la suspensión de las visitas a residentes salvo causas justificadas y, siempre que la visita resulte necesaria o imprescindible, será la Dirección del centro, bajo su responsabilidad y de forma fehaciente, quien la autorice, y siempre y cuando, la persona visitante esté asintomática. En el supuesto excepcional que se autorice la visita, la misma queda restringida a un único familiar, en cuyo caso el registro de visitas deberá reflejar el detalle de la trazabilidad de la misma en el que se deje constancia del nombre, DNI o documento equivalente, teléfono, hora de entrada y salida del familiar y persona usuaria a la que se visita.

Aunque la Junta no especifica con exactitud cuándo estarán permitidas las visitas a las residencias, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sí recoge que estas medidas estarán vigentes, como mínimo, hasta que culmine la nueva prórroga del estado de alarma, el 7 de junio.

LAS RESIDENCIAS DE LA PROVINCIA SE PREPARAN PARA RECIBIR VISITAS

Mientras esperan las indicaciones y el protocolo a seguir de la Junta de Andalucía, las residencias de la provincia de Huelva ya comienzan a trabajar para poner en marcha el refuerzo de las medidas de protección para recibir a familiares y amigos cuando esté permitido.

Así lo cuentan a este diario desde la Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Clarines, de Beas, donde no se ha registrado ningún caso de contagio desde el comienzo de la pandemia.

“Estamos aumentando las medidas de seguridad. Las visitas se harán a través de cita previa, de forma que coincida un solo familiar de residente, a una hora determinada, en una zona de visita habilitada con acceso directo desde el exterior. En esa zona habilitada para las visitas se llevará a cabo la desinfección de los zapatos de los visitantes, se les ofrecerá gel hidroalcohólico y se comprobará que vienen con guantes y mascarillas. Además, entrarían en una zona de visitas dividida por la mitad, en una zona accederá el residente desde el interior y en la otra entrará el visitante por la parte externa”, explican desde el centro.

En la residencia beasina pondrán una mampara de separación, al menos al principio, para que residentes y familiares no tengan un contacto directo. Solo podrán verse, pero no tocarse. “Es un poco duro, porque después de tanto tiempo, los familiares están ansiosos por abrazar a los suyos, pero tenemos que ser cautelosos con el sector más vulnerable de esta pandemia”, explica Isabel María Peña, directora del centro residencial.

El personal del centro tiene miedo. “Son 73 abuelos con múltiples patologías, por lo que las medidas de seguridad serán muy estrictas, al menos al principio”, confiesa Isabel María.

Aunque no se conoce aún la fecha en la que los familiares podrán volver a ver de cerca a sus mayores, en la residencia de Beas estiman que será el 10 de junio cuando la Junta comience a permitir las visitas. “Sin embargo, nosotros hasta el 15 de junio no lo pondremos en marcha. Queremos tenerlo todo a punto para no poner en peligro a ningún residente. Su salud está por encima de todo”, dice la directora.

Una visión que comparten los propios familiares, quienes demandan prudencia para la apertura.

Pese a que la residencia lleva cerrada desde el 13 de marzo (con la restricción total de visitas), los mayores han podido contactar diariamente con sus seres queridos a través de videollamadas y llamadas telefónicas permanentes.

Un contacto que ha ayudado a los residentes a sobrellevar el intenso confinamiento. “La cuarentena ha sido muy triste para todos. Esta es una residencia que siempre está con las puertas abiertas y que tenía mucha vida. Fue un cierre brusco que produjo una tristeza general. Pero poco a poco, se fueron recuperando”, afirma la responsable de la residencia.

El equipo de profesionales ha mantenido la ilusión de los mayores con actividades y pequeñas fiestas (marcadas por las medidas estrictas de seguridad) hasta conseguir que se hicieran a la nueva situación y la normalizaran. Ahora siguen echando de menos a sus hijos y nietos pero de otra manera. Resignados disfrutan del contacto con sus seres queridos a través de la tecnología hasta que llegue el ansiado momento del abrazo.

Por otro lado, en el Centro Sanitario María de la Paz de Nerva, donde murió una anciana de 87 años a causa del coronavirus (el primer caso de una residente contagiada por coronavirus en un centro de mayores de la provincia), también extreman las precauciones.

Su director, Sergio Moreno, asegura que están preparándolo todo mientras esperan “luz verde” de la Junta para comenzar con las visitas, que estarán ceñidas, en todo caso, al protocolo de seguridad impuesto por la administración andaluza.

“Tenemos el protocolo prácticamente listo a falta de esperar la última instrucción de la Junta, pero se hará con cita previa, un familiar por usuario, se limitará el tiempo y será un día a la semana, con idea de que en un centro tan grande como el nuestro, los 100 residentes puedan recibir la visita de sus familiares”, explica Sergio.

Y es que en un centro como el de Nerva, en el que se registró un positivo de Covid-19, lo principal son las medidas de protección y la seguridad de los usuarios.

Por ello, esperan de manera paciente la confirmación de la Junta para la apertura, así como las instrucciones a seguir para centros de este tipo.

“Una vez autoricen las visitas, avisaremos del protocolo a todos los familiares y estableceremos un día de inicio para que empiecen a coger las citas previas de manera telefónica“, explica el director.

CASOS DE CORONAVIRUS EN LAS RESIDENCIAS DE HUELVA

En Huelva, actualmente hay un caso confirmado entre los residentes, tres con síntomas y 34 en aislamiento preventivo, así como tres trabajadores confirmados y uno con síntomas de sospecha, según consta en un informe presentado por la Consejería de Salud y Familia.

La onubense es la que presenta mejores datos de Andalucía, ya que otras provincias recogen un número mayor de casos.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, las residencias onubenses han registrado 39 contagios, de los que 31 se han curado y 8 han fallecido.

El mayor número de casos se ha dado en el área de la Sierra de Huelva-Andévalo Central, con 37 confirmados, 29 curados y 8 fallecidos. Por su parte, las dos personas contagiadas en residencias de la zona costera de Huelva se han curado.