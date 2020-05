¿Sabes cómo puedes mantener tu casa fresca en verano?

Durante los días de más calor del verano se hace complicado resistir las altas temperaturas dentro de casa, sobre todo si vivimos en zonas del sur. Pasar todo el día con el aire acondicionado es una opción, pero disparará nuestro consumo energético y, en consecuencia, el precio de la factura de la luz. Existen algunas formas de mantener nuestra casa un poco más fresca de manera sencilla, para que no sucumbamos a las altas temperaturas y sin tener que gastar tanto. Te proponemos algunas opciones que te pueden ser de utilidad.

Instala ventanas con doble cristal

¿Alguna vez te has planteado aislar tu vivienda? Cambiar tus viejas ventanas por otras con doble acristalamiento no tiene como única ventaja que no te duela el bolsillo a final de mes al no permitir que se escape el frío del aire acondicionado, sino que ayudará a mantener la casa más fresca. Es una de las mejores reformas que te puedes plantear en tu casa, ya que a la larga el ahorro energético y el confort serán muy importantes. Y si esta reforma se va de presupuesto, siempre puedes recurrir a financiarla con minicréditos que te ayuden a pagarla poco a poco.

Tampoco está de más invertir en unas buenas persianas que cierren bien y en un toldo. Todo junto hará que el sol no incida directamente en tu casa y la convierta en un horno. En las horas centrales del día, sigue siendo eficaz el viejo truco de mantener las persianas bajadas para que no entre el calor, así que no lo desdeñes y no te olvides de hacerlo.

Plantas y decoración

Adaptar la decoración de nuestro hogar de forma estacional no es solo una cuestión estética, sino que realmente ayuda a mantener las temperaturas estables. Con la llegada del buen tiempo, hay que sustituir alfombras y mantas por tejidos frescos y livianos, tales como el lino o el algodón, sobre todo en ropa de cama y sofás.

Las plantas, por su parte, son útiles para refrescar el ambiente porque, cuando las regamos, el agua se evapora, ayudando a que baje la temperatura. Si no cuentas con un jardín o un espacio exterior donde tenerlas, pon las plantas en las ventajas para que les dé el sol.

Utiliza el aire acondicionado con mesura

Abusar del aire acondicionado no es buena idea, no solo por el gasto económico que implica. No es una actitud responsable con el medio ambiente hacer un gasto energético excesivo. Lo más lógico y lo que se recomienda es mantener en casa una temperatura constante de aproximadamente 25ºC. Tampoco te olvides de limpiar los filtros de tu aparato de aire acondicionado un par de veces al año, ya que no hacerlo afecta a su rendimiento y sube un 10% el consumo de luz.

No dejes los electrodomésticos encendidos

Muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa desprenden calor cuando están encendidos, sobre todo el horno, la lavadora y el lavavajillas. Esto, claro está, también repercute en la factura de la luz. Si te planteas renovar alguno de tus electrodomésticos, opta siempre por aquellos que tengan mayor eficiencia energética y ponlos en la franja horaria en la que el calor es menos extremo.