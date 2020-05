Manu Molina: “A día de hoy, el Recre no se ha puesto en contacto conmigo”

Nuestro invitado del día de hoy es el jugador de fútbol de la Balompédica Linense, Manu Molina, quien se formó en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva, pero que cuando fue cadete fichó por el Español de Barcelona, donde llegó a contar con la confianza del míster Mauricio Pochettino, que se lo llevó en la concentración de pretemporada e incluso lo hizo debutar en primera división, nada más que contra el Real Madrid, llegando a disputar 7 partidos con el primer equipo en esa campaña. A partir de ahí, Manu ha pasado por un montón de equipos, dejando constancia de su gran calidad técnica, llegando a jugar durante dos temporadas en el Recreativo de Huelva, club al que indudablemente le gustaría volver, pues a sus 29 años de edad, está en un momento óptimo para recalar en el Decano y ayudarlo a conseguir el ascenso a categoría profesional. De hecho el secretario técnico albiazul, Juan Antonio Zamora, le ha estado siguiendo los pasos esta campaña y es jugador de su agrado, aunque de momento es imprevisible saber que puede ocurrir, aunque ambas partes están por la labor.

Con Manu, persona de amplia sonrisa, empático, con don de gentes y muy centrado en su carrera futbolística, hemos estado en contacto para conocer como está viviendo la situación actual, con la pandemia como protagonista y que de entrada nos decía:

“Habiendo sido mi club el primero en dejar de entrenar, me dio tiempo a ir a casa con la familia y dentro de este confinamiento lo estamos pasando juntos. Por lo menos ello es importante, pues como se sabe, son muchas las personas que no han podido estar con sus familia y es fastidioso, la verdad. Nosotros estamos en Sevilla toda la familia juntos.

¿Qué haces en tu día a día en estos momentos?

Me levanto temprano, sobre las 10 de la mañana, desayuno lo típico, zumo, descafeinado, tostadas.. y nada, después a las 11 horas tenemos los entrenos colectivos por videollamada con nuestro preparador físico del club. Sobre hora y media es el entrenamiento.

Una vez concluido los deberes profesionales toca disfrutar con la niña, jugar con ella durante todo el día en casa, y al tener una finca con terreno grande nos vamos por las tardes para que también mi hija esté en contacto con la naturaleza y así no estemos todo el día en casa. En definitiva, todo se centra en entrenar y disfrutar de la familia y especialmente de mi mujer, Sandra, y de mi hija, Nicole, que es un bichito y no para en todo el dia. Tengo que decirte que en casa no tenemos tiempo para aburrirnos, pues convivimos junto a mis suegros, Mari Carmen y Javier, mi cuñado Javi y la super abuela Ana.

¿Crees que cuando acabe esta maldita pandemia va a cambiar la vida?

Por supuesto que va a cambiar a nivel de todo, desde el fútbol hasta la vida en general, pues se va a producir una crisis en la economía, que, por lo que estoy leyendo, muchísimas personas se pueden quedar en el paro y la economía va a sufrir muchísimo, por lo que hay que estar preparado para todo, por que pueda suceder. Evidentemente va a ver un antes y un después y al final tendremos que afrontarlo como está viniendo y seguro que saldremos adelante entre todos y se volverá a la normalidad, aunque con mucho sacrificio.

¿Como ves tú futuro?

A día de hoy ya sabemos que no se van a jugar los 10 partidos que quedan de 2B. Queda esperar no me queda otra. No sé si seguiré en mi club actual, tenemos que hablar y si no sigo, pues como todos los años, a buscarme destino para seguir disfrutando del fútbol, pues la verdad es que desde marzo sin poder entrenar y no jugar se hace duro y tengo muchísimas ganas de volver a empezar.

¿Te parece bien que no se haya terminado la competición en Segunda B?

La Federación tenía una situación muy complicada, aunque lo más justo era que se jugarán las 10 jornadas restantes, pero todos sabíamos que iba a ser muy difícil, casi imposible, entonces tenemos que aceptar lo que hay y la decisión que ha tomado la Federación.

¿Se ha puesto en contacto el Recre contigo para intentar llegar a un acuerdo y que vuelvas al Club Decano?

A día de hoy ni el Recre ni ningún club me ha llamado para ficharme. Entonces como te he dicho antes, estoy tranquilo y a esperar pues no me queda otra y ver como va todo este verano con el tema de fichajes.

Yo añado que contacto sí han existido entre Manu Molina y el Recreativo, pero como suele suceder en estos casos, las dos partes lo niegan públicamente, pero no sería extraño ver de nuevo al futbolista vestido de albiazul, lo cual sería un refuerzo importante para el centro del campo. Calidad tiene hasta para regalar.

Manu, muchas gracias por tu amabilidad al contestar a nuestras preguntas y ya sabes que te deseo todo lo mejor del mundo.